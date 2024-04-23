У Лунина лучший процент сэйвов в Ла Лиге – 79,3%. Второй – вратарь «Бетиса» Силва с 77,8%

Андрей Лунин – лучший по отраженным ударам в чемпионате Испании.

Голкипер « » имеет самый высокий процент сэйвов в – 79,3%. Следом за ним идет вратарь « » Руй Силва (77,8%).

В этом сезоне Примеры Лунин сыграл 20 матчей, в 11 из которых не пропустил. Украинец пропускает в среднем 0,65 гола за игру.

Для сравнения, у голкипера «Барсы» Марка-Андре тер Стегена этот показатель равен 0,91 гола за игру. У немца 12 сухих матчей в 22 играх.

Статистика Лунина представлена тут, Руя Силвы – тут.