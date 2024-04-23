У Лунина лучший процент сэйвов в Ла Лиге – 79,3%. Второй – вратарь «Бетиса» Силва с 77,8%

Теги Барселона Реал Мадрид Бетис Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Руй Тиагу Силва Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин – лучший по отраженным ударам в чемпионате Испании.

Голкипер «Реала» имеет самый высокий процент сэйвов в Ла Лиге – 79,3%. Следом за ним идет вратарь «Бетиса» Руй Силва (77,8%).

В этом сезоне Примеры Лунин сыграл 20 матчей, в 11 из которых не пропустил. Украинец пропускает в среднем 0,65 гола за игру.

Для сравнения, у голкипера «Барсы» Марка-Андре тер Стегена этот показатель равен 0,91 гола за игру. У немца 12 сухих матчей в 22 играх.

Статистика Лунина представлена тут, Руя Силвы – тут.

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9 комментариев
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Лучший - Андрей Лунин. Второй - Андрей Лунёв. Третий - Андрей Лунский.
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В игре вратаря главное не поплыть в таких важных играх, как с МанСити, где он уверенно отстоял. Еще с Баварией важный тест будет, вот и посмотрим, была ли игра с МанСити случайностью, или это уже класс и опыть появляется.
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Хорош, у сборной Украины еще ведь Турбин есть в Бенфике, тоже скорее всего в топ 5 перейдет в будущем в топ клуб. Поколение у желто синих мощнейшее собралось конечно.
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Ответ фк кабинет
В последней игре с нашей Барселоной Лунин подарил гол конечно.
Чуть не подрасчитал, бывает. Зато опыт
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