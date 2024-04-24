Гранада — Осасуна: прогноз на матч 28 апреля 2024, чемпионат Испании

28 апреля, в воскресенье, «Гранада» на своем поле примет «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде и начнется в 17:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2; Обе забьют — да.

Гранада

Теоретически уже после этого тура «Гранада» может распрощаться с Примерой — команда Хосе Рамона Сандоваля идет на девятнадцатой строчке турнирной таблицы, набрав всего восемнадцать очков. От спасительного семнадцатого места, которое сейчас делят «Сельта» и «Мальорка», отставание составляет уже тринадцать баллов. И, если конкуренты смогут в ближайшем туре победить, а «Гранада» уступит на своем поле «Осасуне», вылет будет оформлен уже официально.

То, что «Гранада» один из главных кандидатов на вылет из Примеры, стало ясно уже на старте турнира. В первых шести турах команда потерпела пять поражений и только сумела обыграть «Мальорку» на своем поле со счетом 3:2.

Та победа стала одной из трех за весь чемпионат — команде Сандоваля также удалось набрать три очка в играх против «Кадиса», который тоже пока располагается в зоне вылета, но имеет более высокие шансы остаться в Примере, а также против «Алавеса».

Правда, дважды «Гранада» смогла сотворить громкие сенсации в чемпионате — в двух играх «против «Барселоны» аутсайдеру удалось сыграть вничью.

В первом круге в Гранаде команды сыграли 2:2. При этом «Барселоне» пришлось даже отыгрываться после дубля полузащитника Брайана Сарагосы. Спасительный гол Серджи Роберто забил только за пять минут до финального свистка.

Ничья в столице Каталонии стала еще более удивительной и результативной — 3:3. Хозяева быстро повели после гола Ламина Ямаля и, казалось, спокойно заберут три очка. Но гости сумели вернуться в игру и трижды забили. Спасительный, третий, гол каталонцев снова забил 16-летний Ямаль.

Отобрать четыре очка у «Барселоны» за один чемпионат — это дорого стоит. Тем более, что команда Хави боролась за чемпионство и разбрасываться таким количеством очков, конечно, не имеет права. Но каталонцев в этом сезоне прилично штормит, что «Гранада» дважды сумела наглядно продемонстрировать.

После второй ничьей с Барселоной» «Гранада» еще поделила очки с главным аутсайдером чемпионата «Альмерией» (1:1), а затем выдала серию из пяти поражений, которые похоронили надежды команды остаться в Ла Лиге на будущий сезон.

В том числе в этот отрезок уместились и поражения прямым конкурентам «Мальорке» и Кадису» — обе гостевые встречи завершились с минимальным преимуществом соперников.

Недавняя домашняя победа над «Алавесом» на свое поле со счетом 2:0 лишь позволила сохранить математические шансы на сохранение прописки, но по сути уже мало что решает.

Хотя уже в следующем туре «Гранада» снова преподнесла сюрприз, подставив подножку борющемуся за попадание в Лигу Чемпионов «Атлетику» — встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:1. Теперь «Атлетик» отстает от мадридского «Атлетико» на три очка и, возможно, именно их ему не хватит на финише. Кстати, и у команды из Страны Басков «Гранада» отобрала четыре очка, сыграв в матче первого круга с таким счетом 1:1.

Главный тренер «Гранады» Хосе Рамон Сандоваль пришел в команду по ходу сезона после увольнения его предшественника Александера Медины, который сам проработал в клубе менее пяти месяцев. Ранее Сандоваль уже тренировал команду в сезоне-2015/16 и тогда сумел ей сохранить место в Примере. Была надежда, что снаряд попадет в одну воронку дважды, но, видимо, не в этот раз.

Хотя надо сказать, что за четыре матча при Сандовале «Гранада» сумела набрать четыре очка, что для нее в текущем сезоне хороший показатель.

По забитым мячам «Гранада» далеко не худшая команда Примеры: ее футболисты забили 33 гола, что является 14-м показателем в лиге. Но оборона гранадцев просто ужасна — 61 пропущенный гол, хуже только у безнадежной «Альмерии».

Лучшим снайпером команды является албанец Мюрто Узуни — в его активе 10 результативных ударов. На втором месте герой первой игры с «Барселоной» Брайан Сарагоса, но он уже не в команде — зимой полузащитник перебрался в мюнхенскую «Баварию».

Также интересна личность Факундо Пельистри. 22-летний уругваец был арендован у «Манчестер Юнайтед», где ему не давали шанса. Футболист здорово начал в новой команде, в том числе забив в гостевом матче против «Барселоны». Так что он зарабатывает себе висты, чтобы летом оказаться в хорошем клубе. В Англию игрок сборной Уругвая возвращаться больше не планирует.

Осасуна

«Осасуна» — крепкий середняк чемпионата Испании. Команда идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице без перспектив побороться за места в еврокубках, но и без опасений за вылет из Ла Лиги.

В активе команды Хагобы Аррасате 39 очков, которые позволяют ей себя чувствовать комфортно и спокойно доигрывать чемпионат.

В прошлом сезоне «Осасуна» добралась до финала Кубка Испании, в котором уступила мадридскому «Реалу». Этот результат позволил команде Аррасате попасть в еврокубки. Но в Лиге конференции испанцы далеко не прошли, уступив уже в квалификации бельгийскому «Брюгге» по сумме двух матчей (1:2 дома и 2:2 в гостях).

Еще одним ярким событием для клуба из Памплоны стало участие в розыгрыше Суперкубка Испании, котроый проходил в Саудовской Аравии. Но в полуфинале мини-турнира «Осасуна» уступила «Барселоне» со счетом 0:2.

Что касается розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне, то прошлогодний финалист завершил свое выступление на стадии ⅛ финала, уступив на своем поле «Реал Сосьедаду» Арсена Захаряна со счетом 0:2.

В целом «Осасуна проводит ничем не примечательный чемпионат, забирая свои очки с командами, которые располагаются ниже ее в турнирной таблице и уступая фаворитам.

Пожалуй, можно только отметить две сенсационные победы в гостях — над «Валенсией» (2:1) на старте сезона и «Реал Сосьедадом» с минимальным счетом.

То, что «Осасуна» просто доигрывает сезон видно по последним играм. В пяти матчах «Осасуна» уступила в четырех случаях. В этот отрезок команда сумела обыграть только «Альмерию» со счетом 3:0.

Зато очень яркий сезон в «Осасуне» проводит хорват Анте Будимир. Нападающий забил 16 голов в чемпионате и идет третьим в списке лучших снайперов Ла Лиги вслед за Артемом Довбиком из «Жироны» и Джудом Беллингемом из мадридского «Реала», у которых на два и один гол больше соответственно.

Прогноз на матч Кадис – Мальорка

Наверняка Будимир летом получит предложение от сильного клуба, и «Осасуне» будет очень тяжело удержать своего бомбардира, который забил почти половину мячей всей команды в текущем чемпионате.

Гранада — Осасуна: история личных встреч

В матче первого круга «Осасуна» выиграла на своем поле со счетом 2:0 благодаря дублю своего лучшего бомбардира Анте Будимира.

История противостояния двух клубов началась в 2011 году, и с тех пор они провели 21 матч между собой. Пока преимущество у «Гранады» — она одержала восемь побед при семи поражениях.

Команды имеют преимущество в личных встречах именно на своих домашних аренах. В Гранаде хозяева одержали пять побед, четыре раза сыграли вничью и один раз позволили гостям увезти три очка.

Гранада — Осасуна: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Гранады» — 2.62

Ничья — 3.12

Победа «Осасуны» — 2.92

Вряд ли игроки «Гранады» всерьез рассчитывают, что место в Ла Лиге удастся сохранить. Единственной мотивацией для игроков команды служит возможность зарекомендовать себя и получить летом приглашение в более сильные команды. Так что вряд ли хозяева будут играть спустя рукава, и уж точно не должны проиграть. В таком случае можно подстраховаться и взять 1Х за 1.41.

При этом команды могут порадовать зрителей открытым футболом, а тот же Будимир из «Осасуны» постарается догнать конкурентов по гонке бомбардиров.

Так что можно сделать еще две ставки — ТБ 2 за 1.72 и «Обе забьют — да» с коэффициентом 1.94.

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