«Жирона» обыграла «Бетис» (3:2) благодаря голу Стуани на 92-й. Довбик сделал дубль

Теги Бетис Ла Лига Кристиан Стуани Жирона Виллиан Жозе Артем Довбик онлайны Футбол

«Жирона» одолела «Бетис» (3:2) в 30-м туре Ла Лиги.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте форвард хозяев Артем Довбик реализовал пенальти, на 65-й минуте он стал автором дубля. В составе «Бетиса» дважды отличился Виллиан Жозе. Кристиан Стуани забил на 92-й, его мяч стал победным.

Жирона – Бетис 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
31 марта, 17.15, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36, пенальти Довбик, 1:1 – 45+4 Виллиан Жозе, 2:1 – 65 Довбик, 2:2 – 76 Виллиан Жозе, 3:2 – 90+2 Стуани.
ЖиронаГассанига, Ян Коуто, Блинд, Давид Лопес (Стуани, 82), Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Хуанпе, 90), Порту (Торре, 82), Цыганков (Эррера, 82), Довбик (Фернандес, 90).
БетисРуй Силва, Руибаль, Песселья, Риад (Папастатопулос, 46), Абнер (Миранда, 77), Форнальс, Иско, Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 62), Виллиан Жозе, Перес (Чими Авила, 62; Родри, 83).
Предупреждения:
Иско (31), Мартин (41), Риад (45+1), Чими Авила (83), Торре (88), Форнальс (90+5), Эррера (90+5).

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9 комментариев
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Не болею за Жирону, но Давид Лопес конечно упырь. Хорошо, что всё-таки этот факт не повлиял на итоговый результат.
+3
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+3
Бетис совсем мертвый. На 90% в этом сезоне пролетают мимо еврокубков. На нормальном уровне играют только Иско, эпизодически Виллиан Жозе и иногда Айосе Перес. Но сегодня вообще мрак, 2 гола бетикос следствие тупо привозов ЦЗ Жироны.
+3
0
+3
Ответ Predator87
и жирона может выйти в лч...да с такой игрой их там просто вынесут.будет как унион берлин в этом году
Ла лига порожняк не гонит, поэтому если мафия из УЕФА допустит Жирону, то они могут пошуметь немножко.
+3
0
+3
Ответ Igor Chuhmanov
Стуани настоящий тащер, успехи Жироны во многом связаны именно с ним, иначе до сих пор болтались бы в Сегунде
Ну да, 2 гола и голевая Довбика - это так, ни о чем)
+2
0
+2
И это в 37 лет!:)
+2
-1
+1
и жирона может выйти в лч...да с такой игрой их там просто вынесут.будет как унион берлин в этом году
+3
-2
+1
У Жироны клоунская защита, но победа заслуженная
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