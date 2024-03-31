«Жирона» обыграла «Бетис» (3:2) благодаря голу Стуани на 92-й. Довбик сделал дубль
«Жирона» одолела «Бетис» (3:2) в 30-м туре Ла Лиги.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 36-й минуте форвард хозяев Артем Довбик реализовал пенальти, на 65-й минуте он стал автором дубля. В составе «Бетиса» дважды отличился Виллиан Жозе. Кристиан Стуани забил на 92-й, его мяч стал победным.
- Дата проведения
- 31 марта, 17.15, «Монтиливи»
- Голы:
- 1:0 – 36, пенальти Довбик, 1:1 – 45+4 Виллиан Жозе, 2:1 – 65 Довбик, 2:2 – 76 Виллиан Жозе, 3:2 – 90+2 Стуани.
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Жирона –
Гассанига, Ян Коуто, Блинд, Давид Лопес (Стуани, 82), Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Хуанпе, 90), Порту (Торре, 82), Цыганков (Эррера, 82), Довбик (Фернандес, 90).
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Бетис –
Руй Силва, Руибаль, Песселья, Риад (Папастатопулос, 46), Абнер (Миранда, 77), Форнальс, Иско, Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 62), Виллиан Жозе, Перес (Чими Авила, 62; Родри, 83).