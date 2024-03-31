«Жирона» обыграла «Бетис» (3:2) благодаря голу Стуани на 92-й. Довбик сделал дубль

«Жирона» одолела «Бетис» (3:2) в 30-м туре Ла Лиги.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте форвард хозяев Артем Довбик реализовал пенальти, на 65-й минуте он стал автором дубля. В составе «Бетиса» дважды отличился Виллиан Жозе. Кристиан Стуани забил на 92-й, его мяч стал победным.

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