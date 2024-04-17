Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Флореса. Испанец тренирует вторую команду «Реала»
Рауль может возглавить «Севилью».
Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Relevo, бывший игрок «Реала», а ныне тренер второй команды «сливочных» Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Кике Санчеса Флореса.
По словам источника, Рауль уже рассматривался руководством «Севильи» на пост главного тренера после увольнения Хосе Луиса Мендилибара, но в итоге руководство севильцев выбрало Диего Алонсо.
Однако сейчас, по данным источника, Рауль всерьез рассматривается как замена Кике Флоресу наряду с другими кандидатами – Хагобой Аррасате и бывшим игроком «Севильи» Энцо Мареской.
Однако не исключено, что нынешний тренер продолжит работу на этом посту. Уроженец Мадрида заключил контракт еще на один сезон, хотя у «Севильи» есть возможность расторгнуть его.
Рауль один из самых лучших игроков в истории Испании наряду с Иньестой и Бускетсом.