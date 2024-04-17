Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Флореса. Испанец тренирует вторую команду «Реала»

Теги Реал Мадрид Севилья Рауль Кике Флорес Энцо Мареска Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Хагоба Аррасате Футбол

Рауль может возглавить «Севилью».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Relevo, бывший игрок «Реала», а ныне тренер второй команды «сливочных» Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Кике Санчеса Флореса.

По словам источника, Рауль уже рассматривался руководством «Севильи» на пост главного тренера после увольнения Хосе Луиса Мендилибара, но в итоге руководство севильцев выбрало Диего Алонсо.

Однако сейчас, по данным источника, Рауль всерьез рассматривается как замена Кике Флоресу наряду с другими кандидатами – Хагобой Аррасате и бывшим игроком «Севильи» Энцо Мареской.

Однако не исключено, что нынешний тренер продолжит работу на этом посту. Уроженец Мадрида заключил контракт еще на один сезон, хотя у «Севильи» есть возможность расторгнуть его.

«Севилья» идет на 13-м месте в Ла Лиге с 34 очками.

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10 комментариев
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Удачи любимому футболисту. И ждем в Мадриде в качестве главного тренера!
+11
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отлично, пусть лучше "на кошках" потренируется, а не в главной команде
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Ответ los merengues
Удачи любимому футболисту. И ждем в Мадриде в качестве главного тренера!
Там вроде Алонсо на очереди
+2
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Он уже подтвердил что остается еще на год в Кастилье.
+1
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Засиделся он в Кастилье, в его 47 пора уже серьезно попробовать тренировать.
+1
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+1
Ответ los merengues
Я не против, пусть легенды с руководством сами разбираются. Просто я полюбил футбол и Реал из-за этого мужика, кумир детства, его волшебная левая и фирменное празднование с поцелуем обручального кольца…:)
Я тоже топил в юности за Рауля. Гениальнейший футболист. Очень обидно, что гелевый побил его рекорд по голам, а в сборной ему не фартило, хотя он был лучшим в каждой испанской сборной.
Рауль один из самых лучших игроков в истории Испании наряду с Иньестой и Бускетсом.
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опять затрусит
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🤙 истина
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Ответ Madhamish
Там вроде Алонсо на очереди
Я не против, пусть легенды с руководством сами разбираются. Просто я полюбил футбол и Реал из-за этого мужика, кумир детства, его волшебная левая и фирменное празднование с поцелуем обручального кольца…:)
+1
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0
Ответ pasmike
Засиделся он в Кастилье, в его 47 пора уже серьезно попробовать тренировать.
тебя он забыл о графике спросить
+1
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