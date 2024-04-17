Рауль может возглавить «Севилью» в случае ухода Флореса. Испанец тренирует вторую команду «Реала»

Рауль может возглавить «Севилью».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Relevo, бывший игрок « », а ныне тренер второй команды «сливочных» может возглавить «Севилью» в случае ухода Кике Санчеса Флореса.

По словам источника, Рауль уже рассматривался руководством «Севильи» на пост главного тренера после увольнения Хосе Луиса Мендилибара, но в итоге руководство севильцев выбрало Диего Алонсо.

Однако сейчас, по данным источника, Рауль всерьез рассматривается как замена Кике Флоресу наряду с другими кандидатами – и бывшим игроком «Севильи» Энцо Мареской.

Однако не исключено, что нынешний тренер продолжит работу на этом посту. Уроженец Мадрида заключил контракт еще на один сезон, хотя у «Севильи» есть возможность расторгнуть его.

« » идет на 13-м месте в с 34 очками.