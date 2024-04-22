Каталонский журналист об ударе Ямаля в класико: «Если «Реал» делает так сегодня при 5000 камер, то как они побеждали 50 лет назад. Их титулы ничего не стоят»

Жота Жорди считает, что судья несправедливо не засчитал гол Ламина Ямаля «Реалу».

В матче 32-го тура « » одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Если сегодня при 5000 камер они делают то, что делают... представьте, как они побеждали 50 лет назад.

Их титулы ничего не стоят. Более половины придется вернуть», – написал журналист El Chiringuito Жота Жорди.