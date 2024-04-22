Каталонский журналист об ударе Ямаля в класико: «Если «Реал» делает так сегодня при 5000 камер, то как они побеждали 50 лет назад. Их титулы ничего не стоят»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Ламин Ямаль Футбол

Жота Жорди считает, что судья несправедливо не засчитал гол Ламина Ямаля «Реалу».

В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Если сегодня при 5000 камер они делают то, что делают... представьте, как они побеждали 50 лет назад.

Их титулы ничего не стоят. Более половины придется вернуть», – написал журналист El Chiringuito Жота Жорди.  

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56 комментариев
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Может этот каталонский журналист объяснит почему Лапорта голосовал за увеличение з/п Тебасу, который и отказался вводить систему определения голов, а Реал против?
+64
-9
+55
5000 камер и ни одной поверх ворот
+56
-1
+55
Ответ madaev
5000 камер и ни одной поверх ворот
5000 камер и только три разных повтора
Уже день прошел
+25
-1
+24
Ответ madaev
5000 камер и ни одной поверх ворот
Помню лет 5 назад, когда Аякс выбил Реал на Бернабеу, то там был спорный момент с голом, когда игрок Аякса казалось упустил мяч в аут. Но атака продолжилась и они забили. Так даже там на боковой линии поля (!) смогли четко разглядеть с помощью вар ушел мяч в аут или нет. А тут не могут на линии ворот посмотреть, пересек мяч её или нет 🤷‍♂️
+20
-1
+19
🧯🧯🧯 Вызывайте пожарных господину.
+28
-11
+17
Ответ fallout
Комментарий скрыт
Так ответ будет?
+16
0
+16
Если вдруг вы заблудились в глухом непроходимом лесу и не знаете как выбраться, не отчаиваетесь.. Просто скажите громко и отчётливо, что мяч после удара Ямаля не пересёк линию..
Тут же из кустов вылезет пару барсафанов и все Вам объяснят..
+17
-7
+10
Странно, что никто гол Кристенсена не вспоминает... Хотя тут тоже можно было бы очень сильно поспорить. Особенно, когда в 2016 году гол Бэйла отменили в похожем моменте
+8
0
+8
Ну да, ну да,все победы Реала 50 лет назад левые, и вообще, все ЛЧ у Реала левые. Хватит ныть, гола там не было, видно, мяч не полностью пересёк линию, е мае, ну готовились бы лучше к матчу, нытьём делу не поможешь. Ересь несёт журналист полную, ещё и ноет, что победы Реала 50 лет назад левые. Тьфу, ты жил в то время, чтоб утвержать?
+20
-14
+6
Может хватит эту тему постить и нагнетать
Как болельщик Барсы могу сказать что спросить нужно с себя ( с Барселоны ) . 2 гола привез Конселу ( на прошлой неделе еще 1 с ПСЖ , за 7 дней 3 гола) . Индивидуальные ошибки -2 гола .
Как только Барса забивала -сразу отдавала инициативу . Опять истерики у кромки поля .
В атаке один в один решает только один юниор Ямаль . Для большого клуба маловато
Слишком много НО чтобы сводить проигрыш к незасчитанному голу Ямаля
+8
-2
+6
Кулес это диагноз
+15
-10
+5
Ответ Number_2
Покажите, где видно?)
А ты покажи, пожалуй, где видно, что пересек полностью?) Или надо это визуально определять с дивана?
Вот BeIN Sports и Canal +, например, показали проекцию мяча, которые не пересек линию полностью целиком. Ни одна из камер вчера не может дать объективно точный ответ чисто технически, насколько мяч пересек. Системы определения гола в Ла Лиге нет. Поэтому, все эти разговоры в пользу бедных.
+4
0
+4
Каталония подозрительно напоминает Украину)
+5
-1
+4
это ты как журналист ничего не стоишь после такого анализа)
+3
0
+3
Ответ madaev
5000 камер и ни одной поверх ворот
5000 камер, а каталонская компания, работающая с ними для ВАР-комнаты, не смогла найти нормального видео, чтобы показать людям был гол или нет.
+10
-8
+2
Ответ R14052010
Ну да, ну да,все победы Реала 50 лет назад левые, и вообще, все ЛЧ у Реала левые. Хватит ныть, гола там не было, видно, мяч не полностью пересёк линию, е мае, ну готовились бы лучше к матчу, нытьём делу не поможешь. Ересь несёт журналист полную, ещё и ноет, что победы Реала 50 лет назад левые. Тьфу, ты жил в то время, чтоб утвержать?
Покажите, где видно?)
+7
-6
+1
Ответ Buzya
Странно, что никто гол Кристенсена не вспоминает... Хотя тут тоже можно было бы очень сильно поспорить. Особенно, когда в 2016 году гол Бэйла отменили в похожем моменте
Кроос даже не понял почему не смог выпрыгнуть
+1
0
+1
Точно подметил👍 глоры мадрида - страдайте
+2
-1
+1
Я удивляюсь раз за разом пафосным высказываниям каталонских сепаратистов, которые еще не разгребли дело Негрейры. Куда только лезут, животы.
+3
-2
+1
Ну тогда барсе придется вернуть титулы 2009 и 2011 года ) когда они проходили с помощью судей челси и арсенал в полуфиналах лч )) ах да еще и матч с псж 6-1 , 2 липовых пенальти )
+3
-2
+1
Тема про матч 2009 года всегда будет актуальной)
+1
0
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Ну уже по классике, как всегда ультраправые и мыслящие «объективно» фанаты барселоны начали бороться за справедливость после очередного НЕ В ИХ пользу Эль Классико. Но эти же «эксперты» всегда будут умалчивать, когда судейские ошибки в их пользу, к примеру классико 1920 https://youtu.be/8DdLKWwsvWw?si=0QsTCGU2mx-DHu2E, когда Варан стал жертвой побоев в штрафной. Хотя чего я, это же совсем другооое)
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Каталонский позорник. Ещё один за эти сутки
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После Барселона - ПСЖ и Барселона - Челси,
Каталонцы должны наглухо сидеть в подземелье и не выдавать свое местоположение цивилизованному миру, потому что должно быть максимально стыдно как Барсу тащили судьи в 21 веке.

Реально, Барселона напоминает Украину. Лицемерие барсуков просто рвет мультивселенную.
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Тоесть этот матч показывал Реал, а не официальный вещатель , и не он должен показывать 5000 камер ну ок!
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Ага. Зато Негрейра чего - то стоил. И стоил, заметим, дорого!
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Ответ VuNePonimaete
Помню лет 5 назад, когда Аякс выбил Реал на Бернабеу, то там был спорный момент с голом, когда игрок Аякса казалось упустил мяч в аут. Но атака продолжилась и они забили. Так даже там на боковой линии поля (!) смогли четко разглядеть с помощью вар ушел мяч в аут или нет. А тут не могут на линии ворот посмотреть, пересек мяч её или нет 🤷‍♂️
Так может быть могут, но не хотят
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Ответ madaev
5000 камер и ни одной поверх ворот
Есть, просто Лунин закрыл ее
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Так мы узнали, как на самом деле зовут ригоберку
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Ответ SaH4r.
Скоро нелепое дело Негрейры закроют, а потом возьмутся за Реал. Из 14 ЛЧ половину они выигрывали благодаря судейским ошибкам. Я как мужчина могу признать, что Барса выиграла благодаря ошибкам судьи ПСЖ в 2017, в 2009 тоже были ошибки по обе стороны. Но хватит ли яиц у маргаринов признать 3 ЛЧ подряд картонными? Жду вас.
Как я и ожидал никто не ответил, но не теряю надежды, маргарины вы где?
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