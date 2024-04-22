Каталонский журналист об ударе Ямаля в класико: «Если «Реал» делает так сегодня при 5000 камер, то как они побеждали 50 лет назад. Их титулы ничего не стоят»
Жота Жорди считает, что судья несправедливо не засчитал гол Ламина Ямаля «Реалу».
В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).
На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
«Если сегодня при 5000 камер они делают то, что делают... представьте, как они побеждали 50 лет назад.
Их титулы ничего не стоят. Более половины придется вернуть», – написал журналист El Chiringuito Жота Жорди.
Уже день прошел
Тут же из кустов вылезет пару барсафанов и все Вам объяснят..
Как болельщик Барсы могу сказать что спросить нужно с себя ( с Барселоны ) . 2 гола привез Конселу ( на прошлой неделе еще 1 с ПСЖ , за 7 дней 3 гола) . Индивидуальные ошибки -2 гола .
Как только Барса забивала -сразу отдавала инициативу . Опять истерики у кромки поля .
В атаке один в один решает только один юниор Ямаль . Для большого клуба маловато
Слишком много НО чтобы сводить проигрыш к незасчитанному голу Ямаля
Вот BeIN Sports и Canal +, например, показали проекцию мяча, которые не пересек линию полностью целиком. Ни одна из камер вчера не может дать объективно точный ответ чисто технически, насколько мяч пересек. Системы определения гола в Ла Лиге нет. Поэтому, все эти разговоры в пользу бедных.
Каталонцы должны наглухо сидеть в подземелье и не выдавать свое местоположение цивилизованному миру, потому что должно быть максимально стыдно как Барсу тащили судьи в 21 веке.
Реально, Барселона напоминает Украину. Лицемерие барсуков просто рвет мультивселенную.