Лапорта о ВАР после 2:3 от «Реала»: «Этот инструмент создает путаницу из-за противоречивых решений в матчах, нанося ущерб репутации Ла Лиги»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи болельщики Жоан Лапорта видеоповторы Футбол

Жоан Лапорта раскритиковал подход к использованию ВАР в Ла Лиге.

Ранее президент «Барселоны» высказывал недовольство решением судей не засчитывать гол после удара Ламина Ямаля в игре против «Реала» (2:3), сообщив, что клуб может потребовать переиграть матч.

«Как президент футбольного клуба «Барселона», я бы хотел выразить свое недовольство после ненадлежащего использования технологии ВАР в одном из самых важных матчей в мировом футболе.

Как вы прекрасно знаете, я никогда не был большим поклонником внедрения ВАР, так как считаю, что его применение лишает футбол спонтанности. Но я сторонник того, чтобы теперь, когда он есть, мы всегда использовали его, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к несправедливым решениям.

В своем сегодняшнем выступлении я высказываю не только недовольство болельщиков «Барсы» вчерашним применением ВАР, но также подчеркиваю тот факт, что несмотря на то, что он используется уже давно, этот инструмент продолжает создавать путаницу из-за противоречивых критериев в зависимости от матчей и играющих в них команд.

«Барселона» также хотела бы подчеркнуть значимость и успехи нашей лиги, за которой следят миллионы болельщиков по всему миру, но мы не можем не высказывать критику, когда использование ВАР наносит ей ущерб», – заявил президент «Барсы».

Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»

65 комментариев
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Еще раз

COPE: Прошлым летом Лапорта проголосовал за отмену техники автоматического определения гола. Он согласился с решением Тебаса. «Реал Мадрид» выступал против её отмены.

Вы просто осознайте уровень популизма со стороны Лапорты, которым он кормит бедных сосьос
+122
-12
+110
Ответ Arthurino
Еще раз COPE: Прошлым летом Лапорта проголосовал за отмену техники автоматического определения гола. Он согласился с решением Тебаса. «Реал Мадрид» выступал против её отмены. Вы просто осознайте уровень популизма со стороны Лапорты, которым он кормит бедных сосьос
Эти хомячки всё съедят и продолжат верить, что против них весь мир. Теперь опухший будет продвигать идею, что ВАР - зло.
+33
-9
+24
Ущерб репутации Ла Лиги нанесло дело "Негрейры -Барсы".
+31
-14
+17
Напомню про гол Японии Испании на ЧМ22:

https://0-i2--prod-football-london-0.cdn.ampproject.org/ii/w820/s/i2-prod.football.london/incoming/article25658008.ece/ALTERNATES/s615/0_Japan-goal.jpg

https://cdn-images-express-co-uk.cdn.ampproject.org/i/s/cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/67/674x400/secondary/4435184.avif?r=167008064126

Надо понимать, что такое параллакс. Без нормальной технологии линии гола - это всё бесполезные споры
+13
0
+13
Ответ Футбол_это_жизнь
https://www.reddit.com/r/Barca/comments/1c9z9mz/another_angle_of_yamals_goal_that_was_not_given/?rdt=56857 Гол? Не гол?!
Не видно. Если бы ты отложил телефон в сторону и слушал своих учителей, может они объяснили бы тебе что такое ракурс и как он влияет на виденье картины.
+10
-3
+7
Какой же Лапорта нытик, да и Хави тоже.
Но это не отменяет того, что у главного судьи должна быть возможность запросить проверку Вара момента, а то глупо получается.
То есть Вар комната может связаться с главным судьей.
А Главный судья не может связаться с Вар комнатой.
Причем так работает и в АПЛ.
Из-за чего и зачем это сделано? Неужели боялись что судья постоянно будет требовать пересмотреть эпизоды?
+11
-5
+6
Ответ Футбол_это_жизнь
То есть ракурс Реала где нет гола считается, а ракурс где есть - не считается! Так и запишем!
ни один не считается.
Золотое правило: если нет 100% уверенности - значит не было
+5
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+4
Ато во времена без ВАР прям не было противоречивых решений арбитров. Идеальное время было....
+3
0
+3
Ответ Iamliam
Хватит постить фейки! Вбей в гугле: "Лапорта проголосовал за отмену системы автоматического определения гола" - там нет такой инфы. Выходит у гугла нет, а у тебя есть, забавно да?)
очевидно, что ты ищешь в рунете
+4
-1
+3
Ответ Iamliam
Хватит постить фейки! Вбей в гугле: "Лапорта проголосовал за отмену системы автоматического определения гола" - там нет такой инфы. Выходит у гугла нет, а у тебя есть, забавно да?)
зайди на сайт COPE: Прошлым летом Лапорта проголосовал за отмену техники автоматического определения гола. Он согласился с решением Тебаса.

«Реал Мадрид» выступал против её отмены 😂
+4
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+3
Всё правильно говорит.
Если не засчитали гол, то покажите доказательство того, что мяч не пересёк линию.
Цирк просто, Эль Классико, а технологии уровня 2 лиги Беларуси
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Технологии улучшились, но люди, кто их используют, остались те же. Все мы уже видели не раз как в эпоху ВАР люди чертят линии и откручивают повторы выискивая момент с нарушениями в пользу той или иной команды. Иногда судья даже не бежит к монитору, а иногда просматривает повтор больше 3-х минут.
+2
0
+2
Ответ Homelander_666
Эти хомячки всё съедят и продолжат верить, что против них весь мир. Теперь опухший будет продвигать идею, что ВАР - зло.
Мне это больше напоминают россию в нынешней ситуаций
+3
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+2
Ответ Полный адекват
Напомню про гол Японии Испании на ЧМ22: https://0-i2--prod-football-london-0.cdn.ampproject.org/ii/w820/s/i2-prod.football.london/incoming/article25658008.ece/ALTERNATES/s615/0_Japan-goal.jpg https://cdn-images-express-co-uk.cdn.ampproject.org/i/s/cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/67/674x400/secondary/4435184.avif?r=167008064126 Надо понимать, что такое параллакс. Без нормальной технологии линии гола - это всё бесполезные споры
Полный адекват
+3
-1
+2
Ответ server34
Технологии улучшились, но люди, кто их используют, остались те же. Все мы уже видели не раз как в эпоху ВАР люди чертят линии и откручивают повторы выискивая момент с нарушениями в пользу той или иной команды. Иногда судья даже не бежит к монитору, а иногда просматривает повтор больше 3-х минут.
Именно, они все равно сделают так, как надо им и вар им в этом еще и поможет.
+2
0
+2
"Лишает футбол спонтанности" - самый глупый аргумент против вар в мире просто
+3
-1
+2
Ответ Arthurino
Еще раз COPE: Прошлым летом Лапорта проголосовал за отмену техники автоматического определения гола. Он согласился с решением Тебаса. «Реал Мадрид» выступал против её отмены. Вы просто осознайте уровень популизма со стороны Лапорты, которым он кормит бедных сосьос
Перес пригрозил уходом из Федерации футбола Испании. Он недоволен работой VAR в матчах «Реала»

https://www.sports.ru/football/1070587359.html

Флорентино Перес: «Никто не знает, как на самом деле работает VAR»

ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/35/1005443703_florentino_peres_nikto_ne_znaet_kak_na_samom_dele_rabotaet_var

Карло Анчелотти: «ВАР сейчас важнее судейства и используется слишком часто. Это нужно изменить»

https://www.sports.ru/football/1115216147-anchelotti-o-var-prinimayutsya-resheniya-ne-sootvetstvuyushhie-duxu-i-.html
+2
0
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Ответ zzakichh
причем там ракурс? прочерти условную линию вниз и посмотри куда приземляется матч, там чистый гол
Куда приземляется? В твоем выдуманном мире он приземлился?
+2
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+1
Ответ Buzya
Почти все крупнейшие спортивные СМИ уже показали, что мяч не пересек линию. Но на спортсе игнорят этот факт, что бы собирать больше трафика из-за срача
https://fpic.in/DmLnipw
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Жаль этих инструментов не было 10 лет назад, так бы кабинет до сих пор был зеро титули
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Однажды мадриду вернутся все эти штуки и поскольку меренги так высоко забрались в обмане, лжи и подкупе, рухнут они на самое дно, и на долгое время
+2
-1
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Ответ meringue
Стыд это проголосовать за отмену системы определения гола, а потом жаловаться на технологии.
Вот тут поддерживаю. Все необходимые технологии должны быть установлены на всех аренах
+2
-1
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Ответ FABIO48
Какое несправедливое решение вчера было? Васкесу подбили обе ноги. Если это не пенальти, то что тогда?
желтые игрокам реала, гол ямаля, пенальти на ямале
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Ответ jwbmwbqvih
С камеры над воротами видно же что не было гола. Че он воздух сотрясает?
а вот здесь видно?
https://fpic.in/DmLnipw
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Ответ Tristan...
Пенка за нырок Васкеса. Нет пенки за фол на Ямале. Нет первой жёлтой Модрича за удар сзади по ногам. Нет жёлтой Винисиуса за фол и провокацию Кунде, за него её получает Кунде. Нет жёлтой Рюдигера за агрессивное нападение на Ямала в не игровом моменте Давайте, теперь на секунду представим, что все эти решения принимались в пользу Барселоны и против Реала. Теперь представили какого масштаба вой бы тут подняли меренги?
Давайте представим, что все спорные решения и все решения в пользу каталонцев лет 10-15 назад не принимались вовсе. Тогда небыло бы удаления Пепе против Алвеса, небыло бы пенальти на Суаресе, когда тот волшебным образом споткнулся о Наваса. Дали бы ЖК тому же Суаресу за черпачок ноги Варана и отменили гол Месси. И вообще дали бы пенальти в ворота Барсы, когда Вальдес рукой дёрнул ногу Роналду и тот упал, хотя был первым на мяче.... Можно ещё очень много чего припомнить. Давайте не будем, а?
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Ответ Полный адекват
Напомню про гол Японии Испании на ЧМ22: https://0-i2--prod-football-london-0.cdn.ampproject.org/ii/w820/s/i2-prod.football.london/incoming/article25658008.ece/ALTERNATES/s615/0_Japan-goal.jpg https://cdn-images-express-co-uk.cdn.ampproject.org/i/s/cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/67/674x400/secondary/4435184.avif?r=167008064126 Надо понимать, что такое параллакс. Без нормальной технологии линии гола - это всё бесполезные споры
https://fpic.in/DmLnipw
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Ответ Гномович!
Согласен, гол Кристенсена ВАР должен был отменить...этот брусок чуть ли не на шею Тони сел
Кстати да. Никто не говорит об этом. Однако вспомнили, как похожий гол Бэйла отменили в 2016.... https://twitter.com/MayankRMFC/status/1782300349103214858
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Ответ Станислав Л
а вот здесь видно? https://fpic.in/DmLnipw
Нет, потому что мяч в воздухе и угол некорректный, это не проекция мяча на линию. ВАР руководствовался камерой на линии возле углового флажка, с которого была подача углового
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Ответ Real_v_dushe
Нет, потому что мяч в воздухе и угол некорректный, это не проекция мяча на линию. ВАР руководствовался камерой на линии возле углового флажка, с которого была подача углового
ахахахаха, все с вами ясно - это же болелы реала
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Ответ Станислав Л
ахахахаха, все с вами ясно - это же болелы реала
Вам для справки есть даже видео в сети с этой камеры, поищите
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