Лапорта о ВАР после 2:3 от «Реала»: «Этот инструмент создает путаницу из-за противоречивых решений в матчах, нанося ущерб репутации Ла Лиги»

Жоан Лапорта раскритиковал подход к использованию ВАР в Ла Лиге.

Ранее президент «Барселоны» высказывал недовольство решением судей не засчитывать гол после удара Ламина Ямаля в игре против «Реала» (2:3), сообщив, что клуб может потребовать переиграть матч.

«Как президент футбольного клуба « », я бы хотел выразить свое недовольство после ненадлежащего использования технологии ВАР в одном из самых важных матчей в мировом футболе.

Как вы прекрасно знаете, я никогда не был большим поклонником внедрения ВАР, так как считаю, что его применение лишает футбол спонтанности. Но я сторонник того, чтобы теперь, когда он есть, мы всегда использовали его, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к несправедливым решениям.

В своем сегодняшнем выступлении я высказываю не только недовольство болельщиков «Барсы» вчерашним применением ВАР, но также подчеркиваю тот факт, что несмотря на то, что он используется уже давно, этот инструмент продолжает создавать путаницу из-за противоречивых критериев в зависимости от матчей и играющих в них команд.

« » также хотела бы подчеркнуть значимость и успехи нашей лиги, за которой следят миллионы болельщиков по всему миру, но мы не можем не высказывать критику, когда использование ВАР наносит ей ущерб», – заявил президент «Барсы».

Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»