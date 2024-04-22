Лапорта о ВАР после 2:3 от «Реала»: «Этот инструмент создает путаницу из-за противоречивых решений в матчах, нанося ущерб репутации Ла Лиги»
Жоан Лапорта раскритиковал подход к использованию ВАР в Ла Лиге.
Ранее президент «Барселоны» высказывал недовольство решением судей не засчитывать гол после удара Ламина Ямаля в игре против «Реала» (2:3), сообщив, что клуб может потребовать переиграть матч.
«Как президент футбольного клуба «Барселона», я бы хотел выразить свое недовольство после ненадлежащего использования технологии ВАР в одном из самых важных матчей в мировом футболе.
Как вы прекрасно знаете, я никогда не был большим поклонником внедрения ВАР, так как считаю, что его применение лишает футбол спонтанности. Но я сторонник того, чтобы теперь, когда он есть, мы всегда использовали его, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к несправедливым решениям.
В своем сегодняшнем выступлении я высказываю не только недовольство болельщиков «Барсы» вчерашним применением ВАР, но также подчеркиваю тот факт, что несмотря на то, что он используется уже давно, этот инструмент продолжает создавать путаницу из-за противоречивых критериев в зависимости от матчей и играющих в них команд.
«Барселона» также хотела бы подчеркнуть значимость и успехи нашей лиги, за которой следят миллионы болельщиков по всему миру, но мы не можем не высказывать критику, когда использование ВАР наносит ей ущерб», – заявил президент «Барсы».
Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»
COPE: Прошлым летом Лапорта проголосовал за отмену техники автоматического определения гола. Он согласился с решением Тебаса. «Реал Мадрид» выступал против её отмены.
Вы просто осознайте уровень популизма со стороны Лапорты, которым он кормит бедных сосьос
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Надо понимать, что такое параллакс. Без нормальной технологии линии гола - это всё бесполезные споры
Но это не отменяет того, что у главного судьи должна быть возможность запросить проверку Вара момента, а то глупо получается.
То есть Вар комната может связаться с главным судьей.
А Главный судья не может связаться с Вар комнатой.
Причем так работает и в АПЛ.
Из-за чего и зачем это сделано? Неужели боялись что судья постоянно будет требовать пересмотреть эпизоды?
Золотое правило: если нет 100% уверенности - значит не было
«Реал Мадрид» выступал против её отмены 😂
Если не засчитали гол, то покажите доказательство того, что мяч не пересёк линию.
Цирк просто, Эль Классико, а технологии уровня 2 лиги Беларуси
https://www.sports.ru/football/1070587359.html
Флорентино Перес: «Никто не знает, как на самом деле работает VAR»
ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/35/1005443703_florentino_peres_nikto_ne_znaet_kak_na_samom_dele_rabotaet_var
Карло Анчелотти: «ВАР сейчас важнее судейства и используется слишком часто. Это нужно изменить»
https://www.sports.ru/football/1115216147-anchelotti-o-var-prinimayutsya-resheniya-ne-sootvetstvuyushhie-duxu-i-.html
https://fpic.in/DmLnipw