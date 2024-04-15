Рома – Милан, прогноз на матч 18 апреля 2024, Лига Европы

Итак, первый раунд противостояния в Лиге Европы между «волками» и «дьяволами» завершился: минимальную победу празднует «Рома» 1:0 благодаря голу Джанлуки Манчини. Однако этот счет пока ничего не решает: в ответном матче чаша весов может склониться и в сторону «Милана».

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Рома

Единственный гол в этом матче был забит на 17-й минуте после подачи углового с правого фланга, которую исполнил Пауло Дибала. Подачу безуспешно пытался прервать Тео Эрнандес, а Джанлука Манчини нанес отличный удар головой, перепрыгнув пришедшего в оборону Рубена Лофтуса-Чика. И это при том, что в течение матча «россонерри» превзошли «Рому» по количеству ударов по воротам (25 против 10), хотя по времени владения мячом опережали незначительно (54% против 46%), равно как и по передачам (517 против 468). Даниэле де Росси своими подопечными вполне доволен.

После этого успеха римлян поджидало потрясение в матче Серии А против «Удинезе». Но дело не в счете 1:1, который был зафиксирован на табло. И даже не в том, что римлянам пришлось отыгрываться (пропустив на 23-й минуте, они сравняли счет благодаря Ромелу Лукаку на 64-й минуте). Игру прервали на 72-й минуте после того, как защитник «Ромы» Эван Ндика упал на газон, держась за грудь: игрока срочно отправили в госпиталь. Судья Лука Пайретто решил не доигрывать встречу, и, видимо, все прекрасно понимали, что это решение полностью обосновано.

Как стало позже известно, подозрения на сердечный приступ не оправдались, однако Ндика пока останется в госпитале. Самого игрока в палате уже посетили одноклубники и тренерский штаб «Ромы». О его участии в ответном матче речи не идет ни в коем случае, но он станет зато одним из миллионов болельщиков клуба.

Милан

Цифры статистики говорят о превосходстве «Милана» над «джалоросси» по многим показателям, особенно во втором тайме, но счет так и остался не в их пользу. Стефано Пиоли утверждал, что перед тем самым угловым форвард римлян Ромелу Лукаку залез в офсайд, но VAR этого не увидел. Попытки Пиоли переубедить арбитра обернулись лишь жёлтой карточкой тренеру. На последней минуте во время подачи углового у ворот «Ромы» мяч коснулся руки Тэмми Абрахама, но ставить пенальти в ворота римлян оснований не оказалось. Теперь «дьяволам» надо побеждать в ответном матче с разницей в 2 мяча и более.

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Следующий тур Серии А для «Милана» чуть не превратился в кошмар. Скромный «Сассуоло», перед которым маячит перспектива вылета, дал настоящий бой миланцам и уже к 10-й (!!!) минуте повёл 2:0, хотя Рафаэль Леау отквитал один гол на 20-й минуте. Во втором тайме после перерыва команды обменялись голами: сначала «Сассуоло» забил третий, затем Лука Йович снова отыграл отставание. Только на 84-й минуте Ноа Окафор увел команду от поражения. Достойный результат для аутсайдера, который уступал по всем компонентам и чуть-чуть не дотерпел до сенсационного исхода.

Стефано Пиоли сказал, что его команда перепробовала абсолютно все и могла по ходу матча забить не три гола, а даже пять или шесть. Но игрой «Милана» он остался недоволен, сказав, что против «Ювентуса», «Интера» и «Ромы» надо играть по-другому. Более того, он поставил явные цели: отстоять второе место, добиться победы над «Интером» в дерби и победить «Рому» в борьбе за полуфинал ЛЕ.

Прогноз

На фоне недавних результатов букмекеры уже пересмотрели взгляды на то, кто выйдет в полуфинал Лиги Европы. Четверка потенциальных полуфиналистов теперь состоит из «Байера» (коэффициент 1.05), «Аталанты» (1.1), «Ромы» (1.34) и «Бенфики» (1.42). Ответный матч между «волками» и «дьяволами» пройдет 18 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. Что же на этот счет скажет такая контора, как BetBoom?

Что касается непосредственного исхода матча по итогам за 90 минут, то небольшое преимущество есть у «Милана» в виде кэфа 2.51. Но победа еще должна быть с разницей больше одного мяча: при разнице в один мяч будет объявлен овертайм. Ничья (кэф 3.4) поставит крест на кампании «россонерри», что уж говорить о победе «Ромы» в основное время (кэф 2.89). В чистом виде вероятность победы «Ромы» по сумме двух матчей выражается кэфом 1.35, а вероятность триумфа «Милана» – кэфом 3.2.

Следующим пунктом обсуждения становятся тоталы на матч. Классическая пара тоталов больше 2.5 за 1.95 и меньше 2.5 за 1.91 предлагается вниманию любителей ставок. Давайте взглянем еще раз не только на первый матч четвертьфинального противостояния и самые предыдущие игры серии А, но и еще на ряд встреч. В этот раз мы охватим, пожалуй, семь предыдущих встреч каждой из команд. Начнем с хозяев, которыми сегодня является «Рома».

10 марта. Серия А. Фиорентина 2:2 Рома

14 марта. Лига Европы. Брайтон 1:0 Рома

17 марта. Серия А. Рома 1:0 Сассуоло

1 апреля. Серия А. Лечче 0:0 Рома

6 апреля. Серия А. Рома 1:0 Лацио

11 апреля. Лига Европы. Милан 0:1 Рома

14 апреля. Серия А. Удинезе 1:1 Рома (прерван на 74-й минуте)

Как видим, пять раз подряд имел место тотал не больше 1 мяча (иначе говоря, тотал меньше 1.5, за который предлагается кэф 3.71). Один раз зафиксирован тотал больше 3.5 (за 3.36). Тенденция подсказывает, что может снова иметь место тотал меньше 2.5. Римлянам вообще выгодно просто сгонять вничью, но с учётом того, что подопечные Стефано Пиоли пойдут вперёд большими силами с первых минут, отстоять ворота будет крайне сложно.

Посмотрим теперь на результаты «Милана».

10 марта. Серия А. Милан 1:0 Эмполи

14 марта. Лига Европы. Славия 1:3 Милан

17 марта. Серия А. Верона 1:3 Милан

30 марта. Серия А. Фиорентина 1:2 Милан

6 апреля. Серия А. Милан 3:0 Лечче

11 апреля. Лига Европы. Милан 0:1 Рома

14 марта. Серия А. Сассуоло 3:3 Милан

Не обманывает никого Пиоли: хочет «Милан» выжать максимум из оставшихся матчей и попытаться хотя бы до предела сократить отставание от «Интера». Поэтому старается не проявлять слабину ни в одном из матчей. И здесь тотал больше 2.5 вполне реализуем: имели место три тотала больше 3.5, а недавняя встреча с «Сассуоло» и вовсе на все больше 5.5 тянет (за этот тотал предлагается кэф 14). Осталось только ресурсы в виде Леау, Лофтуса-Чика, Жиру и всей честной компании правильно использовать. В принципе, у Пиоли есть шанс отыграться за эту неудачу в первом матче.

Как полагают букмекеры, забивать будут обе команды (кэф 1.75), а не одна от силы (2.12). Но какова будет их результативность? От «Ромы» BetBoom ждёт реализацию тотала либо больше 1 за 1.71, либо меньше 1 за 2.17. От «Милана» ожидаемая результативность находится в районе тоталов больше 1.25 за 1.89 и меньше 1.25 за 1.95. То есть гипотетически «Милан» может повести со счетом 1:0 и сохранить этот результат к 90-й минуте, но как показывают коэффициенты на проход, в таком случае у «россонерри» есть риск обессилеть к овертайму, а там их в таком случае добьет «Рома». Предотвратить этот сценарий могут только два гола от «Милана»: в теории они возможны.

Предлагается нулевая фора на обе команды: 2.09 на «Рому» и 1.79 на «Милан». Но как мы уже говорили, если будет ничья, то за второй по значимости еврокубковый трофей будет бороться уже де Росси, а не Пиоли, а а там с высокой долей вероятности им достанется «Байер», который на эмоциональной волне после завершения минувшего тура Бундеслиги может и вдавить в газон гипотетического победителя пары «Рома»-«Милан». В топ-3 потенциальных авторов голов входят Оливье Жиру (кэф 3.1), Ромелу Лукаку (кэф 3.1) и Тэмми Абрахам (кэф 3.5). Пауло Дибала идет четвертым с кэфом 3.75. Кэф 4 предлагается аж на нескольких человек: Сердар Азмун (нет, не шутка!), Рафаэль Леау, Лука Йович, Ноа Окофор и Франческо Камарда.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.95 ИЛИ победа «Милана» по сумме двух матчей (кэф 3.2)

Да, в этом матче будет колоссальное напряжение, будет много опасных моментов. Подопечные Стефано Пиоли допустили массу ошибок в игре против «Сассуоло», но сумели отыграться. И здесь у них будет тоже россыпь моментов. Возможно, что случай с Эваном Ндика может заставить «Рому» тоже заиграть не только достаточно строго в обороне, но и добавить в атаке.

При всем уважении к Даниэле де Росси, который проделал огромную работу по устранению ошибок, которые не исправил Жозе Моуринью. При всем уважении к тому, что «Рома» выиграла Лигу конференций с Моуром и дошла через год до финала Лиги Европы… все-таки есть ощущение, что «Милан» может выбраться и из этой ямы. Нельзя недооценивать Пиоли.

Где смотреть матч Рома – Милан

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