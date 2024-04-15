Рома – Милан где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 18 апреля

В четверг, 18 апреля, сыграют Рома и Милан в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рома – Милан

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Рома: все новости

Милан: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Рома – Милан

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