Рома – Милан где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 18 апреля
В четверг, 18 апреля, сыграют Рома и Милан в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рома – Милан
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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