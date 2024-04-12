Букмекеры прогнозируют выход в полуфинал ЛЕ «Аталанты», «Бенфики», «Ромы» и «Байера» после первых матчей 1/4

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В Лиге Европы завершились первые четвертьфинальные матчи. «Ливерпуль» уступил дома 0:3 «Аталанте», «Бенфика» на своем поле переиграла «Марсель» 2:1, «Рома» в гостях превзошла «Милан» 1:0, а «Байер» в домашней игре победил «Вест Хэм» 2:0.

Букмекеры практически не сомневаются в выходе «Байера» в полуфинал – коэффициент на это событие оценен в 1.05. На проход «Аталанты» предлагается 1.10, «Ромы» – 1.34, «Бенфики» – 1.42.

Если так и произойдет, в полуфиналах «Байер» встретится с «Ромой», а «Аталанта» – с «Бенфикой».

Ответные матчи 1/4 ЛЕ состоятся 18 апреля.

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