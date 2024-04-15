Оренбург — Динамо: прогноз на матч 17 апреля 2024, Кубок России

17 апреля 2024 года в городе Оренбург, состоится матч 1/4 финала Кубка России пути регионов между командами «Оренбург» и «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Газовик». Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

Оренбуржцы набрали неплохой ход под конец сезона и сейчас им предстоит возможность проверить свои силы с очень крепким оппонентом уже в кубковых баталиях. В последнем домашнем очном матче с «Динамо» оренбуржцы учинили сопернику разгром. А смогут ли они на этот раз вновь огорчит москвичей, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: 1X, ТБ (2,5).

Оренбург

В Кубке России оренбуржцы стартовали с группового этапа, где заняли в своей группе A 2 строчку, и лишь по дополнительным показателям они оказались ниже в таблице чем ЦСКА. А набрать удалось 11 баллов в 6 кубковых турах, победив в 3 матчах в основное время и в одном в серии пенальти. Разница по забитым и пропущенным голам у них по итогу была (6:10). А от третьего «Сочи» по итогу гандикап оказался в 3 очка.

Оренбургская команда, заняв 2 место по итогу групповой стадии кубкового турнира, попала в плей-офф пути РПЛ. Там в четвертьфинальной стадии они встретились с московским «Спартаком», которому удалось неплохо пощекотать нервы, но все же по сумме 2 матчей оренбуржцы уступили с общим счетом (2:3). В первой игре «Оренбург» дома победил (1:0), благодаря голу Титкова с пенальти в начале встречи. А во второй игре уже москвичи взяли вверх (3:1), хотя оренбуржцы первыми открыли счет и неплохо смотрелись большую часть матча, но немного расслабились и в промежутке 4 минуте в середине второго тайма пропустили 2 мяча.

«Оренбург» после поражения «Спартаку» оказался в плей-офф Пути Регионов, где уже в стадии 1/8 финала встретился с «Ахматом» и добился волевого победного счета (1:0). Казалось бы игра была равна и все шло к дополнительному времени, но оренбуржцы не согласились с этим и начали давить на ворота соперника. И все же это дало плоды, ведь на 88 минуте матча случился автогол игрока грозненцев Сатары, который и принес победу оренбуржцам.

В текущем сезоне РПЛ «Оренбург» выступает не лучшим образом и сейчас борется за выживание, все же всего в 3 очках от них 13 «Урал», который идет в зоне стыков за право остаться в элитном дивизионе. В радиусе 2 баллов от оренбургской команды расположились еще «Факел» и «Пари НН», а воронежцы и вовсе имеют столько же очков. Всего же оренбуржцам удалось набрать 26 баллов в 23 турах чемпионата. Всего 6 матчей закончились победой, а также было 8 ничейных результатов и 9 поражений. Разница по забитым и пропущенным мячам у клуба достаточно средняя относительно других команд РПЛ (27:30).

В последнем туре РПЛ «Оренбург» праздновал победу в домашнем матче с «Пари НН» (3:1). Это был в целом равный матч, в котором все решило исполнительское мастерство игроков оренбуржцев. Хозяева первыми забили гол уже на 2 минуте встречи, но позволили нижегородцам к перерыву отыграться. А в начале 2 тайма они вновь вышли вперед и еще под занавес игры закрепили результат еще одним голом.

Результаты «Оренбурга» в 5 последних сыгранных матчах:

14.04.24 «Оренбург» — «Пари НН» 3 :1;

— «Пари НН» :1; 08.04.24 «Оренбург» — «Рубин» 3 :0;

— «Рубин» :0; 04.04.24 «Ахмат» — «Оренбург» 0: 1 ;

0: ; 31.03.24 «Факел» — «Оренбург» 0:0;

14.03.24 «Спартак Москва» — «Оренбург» 3:1.

Интересные статические факты последних матчей «Оренбурга»:

В 3 последних матчах команда побеждает;

В последних 5 домашних встречах были виктории в активе;

В 5 из 10 последних матчах клуба забивают обе команды;

В 2 последних встречах за игру было забито более 2 мячей;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть больше 1 гола за игру;

Команда отличается голом в 3 последних встречах.

Динамо

Начала розыгрыш Кубка России московская команда с группового этапа, где в своем квартете D заняла 2 строчку в очень упорной борьбе с оппонентами. Они отстали по итогу на 1 балл от первого «Спартака», но набрав по 11 очков вместе с «Краснодаром», они оказались выше их в таблице за счет лучших результатов в очных встречах. Москвичам удалось одержать трижды победу в основное время и 2 раза они проиграли в серии пенальти.

Оказавшись в плей-офф кубкового турнира, москвичи в первой же четвертьфинальной стадии встретились с «Зенитом» и по сумме 2 встреч уступили им (1:2). В первой встрече «динамовцы» оказались сильнее соперника (1:0), а победный мяч на свой счет записал Федор Смолов, распечатавший ворота оппонентов на 74 минуте игры. А в ответном матче уже питерцы праздновали победу (2:0), где москвичи пропустили 2 гола уже к 21 минуте матча.

Московская команда после вылета с пути РПЛ оказалась в плей-офф пути Регионов, где уже в стадии 1/8 финала встретилась с клубом «СКА-Хабаровск» и с большим трудом добился победы над ними. Москвичи первые забили уже на 12 минуте встречи, но хабаровчане не поникли и смогли отыграться в счете во 2 тайме, но все же «Динамо» дожал соперника на классе, забив достаточно быстро ответный мяч.

В РПЛ у москвичей дела идут в целом неплохо и есть неплохие шансы побороться за медали, несмотря на 3 поражения подряд. Всего в 23 турах чемпионата им удалось положить в свою копилку 38 баллов и на 5 очков сейчас они отстают от второго «Краснодара» и на 9 от первого «Зенита». А вот сразу целый ряд команд подобрались снизу таблицы и в радиусе 3 очков 4 клуба. У столичной команды в этом сезоне РПЛ 36 забитых мячей и 31 гол пропущен.

В последнем туре РПЛ случился проигрыш в гостях от одного из аутсайдеров сезона «Урала» (1:2). Уральцы первыми открыли счет на 10 минуте встречи, но к концу 1 тайма москвичи счет сравняли усилиями Тюкавина. А ничью москвичи упустили в концовке встречи, где позволили сопернику провести атаку, которая увенчалась победным голом в исполнении Каштанова.

Результаты «Динамо» в 5 последних сыгранных матчах:

14.04.24 «Урал» — «Динамо Москва» 2 :1;

— «Динамо Москва» :1; 07.04.24 «Динамо Москва» — «Спартак Москва» 1: 2 ;

1: ; 02.04.24 «СКА-Хабаровск» — «Динамо Москва» 1: 2 .

1: . 29.03.24 «Динамо Москва» — «Ростов» 1: 4 ;

1: ; 13.03.24 «Зенит» — «Динамо Москва» 2:0.

Интересные статические факты последних матчей «Динамо»:

В 5 последних встречах в активе команды лишь 1 победа;

Клуб проигрывает в 2 встречах кряду;

В последнем гостевом матче было поражение;

В 4 последних играх клуба забивают обе команды;

В 4 последних матчах было забито более 2 мячей за игру;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает 1 гол за игру;

Клуб отличается голом в 4 последних матчах с оппонентами.

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Оренбург – Динамо: история личных встреч

Команды в истории очных игр провели между собой 13 матчей. 4 из них стали победными для оренбуржцев и 6 викторий было на стороне москвичей. А 3 матча закончились ничейным результатом.

«Оренбург» в этих матчах забивал в среднем 1,23 голов (16 мячей), а москвичи 1,62 (21 мяч).

С самой большой разницей в счете оренбуржцы обыгрывали соперника (3:0) в 2023 году в рамках РПЛ. А москвичи дважды побеждали с разницей в 3 мяча: (3:0) в 2021 году в Кубке России и (4:1) в 2024 году в товарищеской встрече.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

08.02.24 «Динамо Москва» – «Оренбург» ( 4 :1).

– «Оренбург» ( :1). 12.11.23 «Динамо Москва» – «Оренбург» ( 2 :0).

– «Оренбург» ( :0). 03.06.23 «Оренбург» – «Динамо Москва» ( 3 :0).

– «Динамо Москва» ( :0). 22.01.23 «Динамо Москва» – «Оренбург» (3:3).

27.11.22 «Динамо Москва» – «Оренбург» (1:0).

В 5 последних матчах москвичи трижды обыгрывали оппонента, в том числе и в двух кряду, на что он ответил одним разом.

«Оренбург» в последнем домашнем очном матче с «Динамо М» одержал победу.

В 2 из 5 последних сыгранных очных встречах обе команды забивали друг другу. И в 3 из 4 последних играх было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Оренбург – Динамо

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Оренбурга» — 3.25;

Ничья — 3.66;

Победа «Динамо» — 2.16;

1Х — 1.72;

Х2 — 1.35;

12 — 1.29;

Ф1 (0) — 2.36;

Ф2 (0) — 1.61;

ТБ (2,5) — 1.70;

ТМ (2,5) — 2.16;

ТБ (3) — 2.15;

ТМ (3) — 1.72;

ОЗ (да) — 1.61;

ОЗ (нет) — 2.34.

Клуб из Оренбурга финальную часть сезона проводит хорошо и показывают неплохую игру, которая приносит положительные результаты. А на домашнем поле они побеждают уже в 5 матчах кряду. «Динамо» же наоборот в концовке сезона сдает позиции и будто потеряли нить игры, которая им неплохо удавалась ранее. Москвичи проигрывают уже в 2 матчах кряду и еле-еле прошел хабаровский клуб в предыдущей стадии кубка.

Поэтому думаю, что здесь отличным вариантом будет заключить пари на 1X, за неплохой коэффициент 1.72.

В последних своих матчах зачастую отличаются голами, да и в 3 из 4 последних очных встречах было забито 3 мяча и более. Тут можно еще заключить пари на ТБ (2,5), за хороший коэффициент 1.70.

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