Де Росси об 1:0 с «Миланом»: «Игроки «Ромы» были великолепны. Мы уверены в том, что делаем»

Даниэле де Росси прокомментировал победу «Ромы» над «Миланом» в 1/4 финала ЛЕ.

«Мы уверены в том, что делаем. Иногда совершаем ошибки, но мы знаем, что делаем, и я должен донести это игрокам.

Игроки были великолепны, сегодня они приложили столько усилий. Менталитет, с которым мы играли, уверенность и спокойствие с мячом. Я очень счастлив», – сказал главный тренер «Ромы» де Росси после победы со счетом 1:0 в интервью Sky Sport.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме.