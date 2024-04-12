Де Росси об 1:0 с «Миланом»: «Игроки «Ромы» были великолепны. Мы уверены в том, что делаем»

Теги Рома Милан Даниэле де Росси серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Даниэле де Росси прокомментировал победу «Ромы» над «Миланом» в 1/4 финала ЛЕ.

«Мы уверены в том, что делаем. Иногда совершаем ошибки, но мы знаем, что делаем, и я должен донести это игрокам.

Игроки были великолепны, сегодня они приложили столько усилий. Менталитет, с которым мы играли, уверенность и спокойствие с мячом. Я очень счастлив», – сказал главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси после победы со счетом 1:0 в интервью Sky Sport.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме.

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1 комментарий
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Bravo DDR
Forza Roma❤️💛
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