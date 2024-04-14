Пиоли о 3:3 с «Сассуоло»: «Милан» перепробовал все, создал много моментов. Забей мы 6 голов, никто бы не жаловался. Но в ЛЕ, с «Интером и «Юве» надо сыграть намного лучше»

Теги Интер Рома Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Сассуоло Футбол

Стефано Пиоли посетовал на реализацию «Миланом» моментов в матче с «Сассуоло» (3:3).

«Была ужасная потеря концентрации при пропущенном голе, но неправда, что мы недостаточно смело работали с мячом. Мы перепробовали абсолютно все, забили три гола, создали еще много моментов. Думаю, никто бы не жаловался, если бы мы забили пять или шесть раз.

У меня не было сомнений в командном духе, в характере. Теперь наша цель – успешно завершить сезон, занять второе место. Также у нас впереди четвертьфинал Лиги Европы и матчи против «Интера» и «Ювентуса». В следующих играх нужны намного более высокие уровни игры, концентрации и мастерства, чем сегодня.

Леау нужно научиться справляться с давлением и ожиданиями, потому что вполне естественно ожидать большего от более талантливого и умелого футболиста. Но как комплименты порой чрезмерны, так и критика.

Нам нужно играть так, как мы умеем, и этого может быть достаточно для победы над «Ромой». Не думаю, что потребуется что-то экстраординарное.

Сегодня я видел ошибки, но с отношением к делу все было в порядке, я бы не сказал, что какие-то проблемы нас отвлекали.

Очевидно, «Интер» станет чемпионом, но мы сделаем все, чтобы выиграть дерби. Это нужно для того, чтобы порадовать фанатов, обеспечить себе второе место. И это само по себе престижно», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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5 комментариев
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Фиг с серией А, пройдите Рому и выиграйте ЛЕ!
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Да понятное дело, что все силы на ЛЕ будут брошены. Но оборона, просто ужаснейшее решето. Тшау после травмы сам не свой, а Кьер медленный, как девяностолетний старик. Очень не вовремя вылетели Томори и Калулу, потенциально именно они, сильнейшая пара центральных защитников у нас.
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ЛЕ в приоритет.
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Мистер не хочет обьяснить, почему его команда стабильно пачками пропускает? Реально сухих матчей нет вообще, а любой аутсайдер дырявит по полной.
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+2
Ответ Artem89S
Мистер не хочет обьяснить, почему его команда стабильно пачками пропускает? Реально сухих матчей нет вообще, а любой аутсайдер дырявит по полной.
Причина в защите. Кроме Томори, никто нормально не играет. Травмы выбили из ритма Тшау, теперь страдаем
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