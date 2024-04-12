Лукаку мог быть в офсайде в атаке, приведшей к угловому, с которого забил Манчини. Пиоли получил желтую за реакцию на эпизод

Спорный гол был забит в матче «Милан» – «Рома».

«Рома» победила «Милан» в гостевой игре первого четвертьфинала (1:0) благодаря голу .

«Россонери» во время игры посчитали, что в момент атаки гостей, приведшей к угловому удару, с которого был забит единственный гол, нападающий римлян находился в офсайде. Из-за этого « » не должна была подавать угловой. ВАР не стал вмешиваться в эпизод, и «Рома» получила право исполнить стандарт.

Главный тренер « » Стефано Пиоли находился на бровке рядом с арбитром и после споров с судьей получил желтую карточку прямо перед голом в ворота своей команды.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном.

Фото: кадр из трансляции