Лукаку мог быть в офсайде в атаке, приведшей к угловому, с которого забил Манчини. Пиоли получил желтую за реакцию на эпизод
Спорный гол был забит в матче «Милан» – «Рома».
«Рома» победила «Милан» в гостевой игре первого четвертьфинала Лиги Европы (1:0) благодаря голу Джанлуки Манчини.
«Россонери» во время игры посчитали, что в момент атаки гостей, приведшей к угловому удару, с которого был забит единственный гол, нападающий римлян Ромелу Лукаку находился в офсайде. Из-за этого «Рома» не должна была подавать угловой. ВАР не стал вмешиваться в эпизод, и «Рома» получила право исполнить стандарт.
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли находился на бровке рядом с арбитром и после споров с судьей получил желтую карточку прямо перед голом в ворота своей команды.
Матч обслуживала бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном.
Фото: кадр из трансляции