Лукаку мог быть в офсайде в атаке, приведшей к угловому, с которого забил Манчини. Пиоли получил желтую за реакцию на эпизод

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи Клеман Тюрпен Ромелу Лукаку Джанлука Манчини Футбол

Спорный гол был забит в матче «Милан» – «Рома».

«Рома» победила «Милан» в гостевой игре первого четвертьфинала Лиги Европы (1:0) благодаря голу Джанлуки Манчини.

«Россонери» во время игры посчитали, что в момент атаки гостей, приведшей к угловому удару, с которого был забит единственный гол, нападающий римлян Ромелу Лукаку находился в офсайде. Из-за этого «Рома» не должна была подавать угловой. ВАР не стал вмешиваться в эпизод, и «Рома» получила право исполнить стандарт.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли находился на бровке рядом с арбитром и после споров с судьей получил желтую карточку прямо перед голом в ворота своей команды.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном.

Фото: кадр из трансляции

7 комментариев
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А мог и не быть.
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Ответ аdidаs
А что, на ле офсайдные линии нельзя прочертить?
Если бы в этой атаке забили гол - прочертили бы. Но эпизод закончился угловым, а с углового уже забили, смотреть вар в такой ситуации нельзя.
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Ответ аdidаs
А что, на ле офсайдные линии нельзя прочертить?
Офсайдные линия чертят только с эпизодом гола и потенциального пенальти.
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