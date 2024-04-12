Пиоли о 0:1 от «Ромы»: «Игра хорошая, но не отличная. «Милану» нужно было быть смелее. Верю, что сможем все исправить»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Стефано Пиоли подвел итоги первой игры с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Милан» уступил «Роме» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы – 0:1.

Единственный гол забил защитник римлян Джанлука Манчини на 17-й минуте. Ответная встреча состоится 18 апреля. 

«Мы провели хорошую игру, но не отличную. Нужно было быть смелее в первом тайме. Мы могли бы добиться ничьей, но есть еще ответная игра, и я верю, что мы сможем все исправить.

Мне понравилось, как команда действовала во втором тайме, но нам нужно больше рисковать. Я ожидаю гордости и воли к победе в ответном матче», – сказал главный тренер «Милана» в интервью Sky Sport.

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