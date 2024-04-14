«Брайтон» верит, что Де Дзерби останется. Тренера связывали с «Ливерпулем», «Баварией» и «Барсой»

«Брайтон» верит, что сможет сохранить Роберто Де Дзерби в следующем сезоне.

Как сообщает The Athletic, клуб надеется сохранить итальянского специалиста, до окончания срока контракта которого остается еще два года.

Де Дзерби связывали с « », «Баварией» и «Барселоной», где после окончания текущего сезона освободятся должности главного тренера.

Ранее сообщалось, что переговоры о новом контракте Де Дзерби с « » отошли на второй план, так как специалист не уверен насчет своего будущего в клубе. Он называл этот сезон тяжелым и разочаровывающим ввиду потери ключевых игроков из-за травм. Однако позже заявил, что намерен продолжить работу.

«Я сосредоточен на том, чтобы порадовать наших болельщиков еще на один сезон. Квалифицироваться, чтобы получить шанс сыграть в Лиге Европы или Лиге конференций в новом сезоне, потому что я знаю, какое важное значение это имеет в футболе. Я стараюсь добиться этого, не знаю, получится у нас или нет.

Я еще не решил, что уйду, сейчас не время что-либо решать. Я расстроен и разочарован этим сезоном. Но я никогда не ссорюсь с Тони (владельцем клуба – Sports), Полом Барбером (директором клуба – Sports) и со своими игроками», – заявил Де Дзерби.

После 32 матчей в «Брайтон» опустился на десятое место в турнирной таблице, но по-прежнему имеет шансы на квалификацию в еврокубки. В нынешнем сезоне команда вылетела в 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Роме» по сумме двух матчей.