«Брайтон» верит, что Де Дзерби останется. Тренера связывали с «Ливерпулем», «Баварией» и «Барсой»

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Брайтон» верит, что сможет сохранить Роберто Де Дзерби в следующем сезоне.

Как сообщает The Athletic, клуб надеется сохранить итальянского специалиста, до окончания срока контракта которого остается еще два года.

Де Дзерби связывали с «Ливерпулем», «Баварией» и «Барселоной», где после окончания текущего сезона освободятся должности главного тренера.

Ранее сообщалось, что переговоры о новом контракте Де Дзерби с «Брайтоном» отошли на второй план, так как специалист не уверен насчет своего будущего в клубе. Он называл этот сезон тяжелым и разочаровывающим ввиду потери ключевых игроков из-за травм. Однако позже заявил, что намерен продолжить работу.

«Я сосредоточен на том, чтобы порадовать наших болельщиков еще на один сезон. Квалифицироваться, чтобы получить шанс сыграть в Лиге Европы или Лиге конференций в новом сезоне, потому что я знаю, какое важное значение это имеет в футболе. Я стараюсь добиться этого, не знаю, получится у нас или нет.

Я еще не решил, что уйду, сейчас не время что-либо решать. Я расстроен и разочарован этим сезоном. Но я никогда не ссорюсь с Тони (владельцем клуба – Sports), Полом Барбером (директором клуба – Sports) и со своими игроками», – заявил Де Дзерби.

После 32 матчей в АПЛ «Брайтон» опустился на десятое место в турнирной таблице, но по-прежнему имеет шансы на квалификацию в еврокубки. В нынешнем сезоне команда вылетела в 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Роме» по сумме двух матчей.

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6 комментариев
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Кому из топклубов нужен тренер, который прямо говорит, что результат для него на 2 месте после стиля игры
+1
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+1
Ответ Evgen52
Нигельсман в Баварию, Аморим в Ливерпуль, Хави остается в Барсе)
Отличный вариант и Мостового вместо тенХага в МЮ !
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Нигельсман в Баварию, Аморим в Ливерпуль, Хави остается в Барсе)
+1
-1
0
Пусть остаётся,как кажется рано ему ещё в топ клуб
0
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Ответ Клименко
Кому из топклубов нужен тренер, который прямо говорит, что результат для него на 2 месте после стиля игры
В Краснодар этого гения. Галицкий его будет на руках носить
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Ответ Green grass
В Краснодар этого гения. Галицкий его будет на руках носить
Краснодар не даст ему работать и будет вмешиваться
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