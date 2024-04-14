Прервалась серия «Баварии» из 11 титулов подряд в Бундеслиге – это рекорд топ-5 лиг. «Байер» стал чемпионом

«Бавария» не стала чемпионом Германии впервые за 12 последних сезонов.

Сегодня, за 5 туров до конца сезона, чемпионский титул завоевал « » под руководством .

Таким образом, клуб из Леверкузена, впервые в истории ставший чемпионом Германии, прервал серию «Баварии» из 11 титулов подряд.

Напомним, что 11 чемпионских титулов подряд – это рекорд топ-5 лиг Европы.

Серия «Баварии» могла прерваться еще в прошлом сезоне, однако тогда в последнем туре Бундеслиги команда сумела опередить «Боруссию» Дортмунд.