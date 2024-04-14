Прервалась серия «Баварии» из 11 титулов подряд в Бундеслиге – это рекорд топ-5 лиг. «Байер» стал чемпионом

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия рекорды Томас Тухель Футбол

«Бавария» не стала чемпионом Германии впервые за 12 последних сезонов.

Сегодня, за 5 туров до конца сезона, чемпионский титул завоевал «Байер» под руководством Хаби Алонсо.

Таким образом, клуб из Леверкузена, впервые в истории ставший чемпионом Германии, прервал серию «Баварии» из 11 титулов подряд.

Напомним, что 11 чемпионских титулов подряд – это рекорд топ-5 лиг Европы.

Серия «Баварии» могла прерваться еще в прошлом сезоне, однако тогда в последнем туре Бундеслиги команда Томаса Тухеля сумела опередить «Боруссию» Дортмунд.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Наконец-то не Бавария!
+72
-4
+68
Ответ Demanishche
Наконец-то не Бавария!
Кейн: умею и практикую!
+60
-4
+56
И прервалась чемпионская серия Комана
+32
-1
+31
Ответ benjamin franklin
И прервалась чемпионская серия Комана
Зато серия Кейна продолжилась.
+25
-1
+24
Байер с чемпионством!😂😂😂Алонсо, ты просто красавчик!!! ты просто мужик и чемпион по духу!
+9
0
+9
Наконец-то!!!!!
+5
-1
+4
Проклятие Кейна сильнее Неверкузена! Теперь официально!
С победой, аспиринчики!
+4
0
+4
Бедный Виртц, фанаты окружили и не отпускали его )) Очень рад за Байер ☺️
+4
0
+4
По-хорошему серия должна была прерываться ещё в прошлом году. Поздравления Байеру!
+4
-1
+3
Какая же жесть на стадионе там творилась)
+2
0
+2
Когда нибудь этого должно было случиться, однако я думал Боруссия сделает это, но Байер молодцы, поздравляем✊
+2
0
+2
Ответ Ozz99
А ведь могла год назад прорваться
А ведь по сути все решил для Дортмунда домашний матч именно с Вердером, когда при счёте 2:0 Дортмунд пропустил три гола: на 89 и два в добавленое время
+1
0
+1
Поздравления Хаби Алонсо и Всей Команде!
И как же приятно стать Чемпионом дома среди своих болельщиков !
+1
0
+1
Байер Хаби Алонсо это просто машина!Впервые в истории взяли титул,оборвали гегемонию этой Баварии, браво!!!
+1
0
+1
Ответ Demanishche
Наконец-то не Бавария!
А ведь могла год назад прорваться
0
0
0
Ответ Артем Журавский
А ведь по сути все решил для Дортмунда домашний матч именно с Вердером, когда при счёте 2:0 Дортмунд пропустил три гола: на 89 и два в добавленое время
Все решил матч с Майцем
Обыгрывай их при своих болельщиках
0
0
0
Ответ benjamin franklin
И прервалась чемпионская серия Комана
Проклятие Кейна > Удача Комана
0
0
0
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Бедный Виртц, фанаты окружили и не отпускали его )) Очень рад за Байер ☺️
Так-то минуту не доиграли ещё. Фанаты выбежали на поле, как с этим у местной РФС?
0
0
0
Салихамиджич топчик!
0
0
0
Ответ MustangGT
Карма Роналду, похоже, в действии. В прошлом сезоне она настигла Дортмунд, сейчас - Баварию.
Здесь-то Роналду при чем?
0
0
0
В следующем сезоне жара будет, Бавария будет рвать за этот сезон, может и Боруссия оживет.
0
0
0
Историческая фигня)
0
0
0
произошла фиксация невероятного достижения Баварии
0
0
0
Алонсо, хоть и играл за соперников, всегда очень нравился как игрок. Рад, что он и тренер, похоже, очень классный.
0
0
0
ЧИСТЫЙ КАЙФ!!!!
0
0
0
Какой же Кейн крутой...даже заклятие Комана сумел разрушить🤭
0
0
0
Рано или поздно это должно было произойти. Но произошло таки позднее, чем могло бы, учитывая предыдущий сезон например )) Впрочем, думаю Бавария сейчас соберется, поменяет тренера, заберет из Байера какого-нибудь условного Виртца и пойдет со следующего сезона снова фармить титулы. Это неизбежно, как бы мне ни хотелось обратного.
0
0
0
Карма Роналду, похоже, в действии. В прошлом сезоне она настигла Дортмунд, сейчас - Баварию.
0
0
0
написано история в глазах!
0
0
0
Хочу поздравить всех болельщиков Байера с невероятным достижением- победой в Бундеслиге, фармацевты, теперь вы смело можете не слушать тех, кто говорил вам про «Неверкузен» и другие «прогнозы». Коллектив Алонсо именно что заслужил данный трофей, если по итогу первого круга оставались вопросы ( отчасти из-за ничьи с Баварией), то теперь никаких вопросов не должно оставаться. Нынешний сезон Байера- пример для всех клубов, особенно для Баварии, которой нужно сделать правильные выводы из этого сезона, продать игроков, которые не соответствуют статусу клуба, найти хорошего тренера, который будет строить долгосрочный проект и сможет перебить уже рекорд Байера по количеству не проигранных подряд матчей. И не забываем о беспроигрышной серии среди клубов ТОП-5 лиг, еще одна победа/ничья и фармацевты побьют рекорд Ювентуса, желаю им удачи!!
Пусть этот коллектив останется таким, каким он есть сейчас- и тренер, и главные звезды, чтобы в Бундеслиге тоже была конкуренция, а немецкие клубы достойно выступали на уровне ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий