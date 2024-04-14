Прервалась серия «Баварии» из 11 титулов подряд в Бундеслиге – это рекорд топ-5 лиг. «Байер» стал чемпионом
«Бавария» не стала чемпионом Германии впервые за 12 последних сезонов.
Сегодня, за 5 туров до конца сезона, чемпионский титул завоевал «Байер» под руководством Хаби Алонсо.
Таким образом, клуб из Леверкузена, впервые в истории ставший чемпионом Германии, прервал серию «Баварии» из 11 титулов подряд.
Напомним, что 11 чемпионских титулов подряд – это рекорд топ-5 лиг Европы.
Серия «Баварии» могла прерваться еще в прошлом сезоне, однако тогда в последнем туре Бундеслиги команда Томаса Тухеля сумела опередить «Боруссию» Дортмунд.
С победой, аспиринчики!
И как же приятно стать Чемпионом дома среди своих болельщиков !
Обыгрывай их при своих болельщиках
Пусть этот коллектив останется таким, каким он есть сейчас- и тренер, и главные звезды, чтобы в Бундеслиге тоже была конкуренция, а немецкие клубы достойно выступали на уровне ЛЧ, ЛЕ и ЛК.