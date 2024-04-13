Тухель о 2:0 с «Кельном»: «Непросто поддерживать высочайший уровень концентрации между двумя чрезвычайно важными матчами»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Кельн Томас Тухель Кингсли Коман Лерой Сане Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Кельном».

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 29-м туре Бундеслиги. 

«В первом тайме у нас были хорошие моменты, 3-4 опасных момента внутри штрафной, но затем мы забили первый гол ударом из-за пределов штрафной.

В целом, поддерживать высочайший уровень концентрации между двумя чрезвычайно важными матчами непросто. Сейчас нас больше всего беспокоит травма Кингсли [Комана]. Он вернулся в стартовый состав впервые за долгое время. Очень жаль.

Мы надеемся, что Лерой Сане будет доступен в среду. Мы не хотели сегодня рисковать. Мануэль Нойер мог сыграть сегодня, но мы тоже не хотели рисковать. На этом решающем этапе сезона хочется иметь в своем распоряжении полный состав, но это сильно затруднено из-за нашей ситуации с травмами», – сказал Тухель

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