Тухель о 2:0 с «Кельном»: «Непросто поддерживать высочайший уровень концентрации между двумя чрезвычайно важными матчами»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Кельном».

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 29-м туре Бундеслиги.

«В первом тайме у нас были хорошие моменты, 3-4 опасных момента внутри штрафной, но затем мы забили первый гол ударом из-за пределов штрафной.

В целом, поддерживать высочайший уровень концентрации между двумя чрезвычайно важными матчами непросто. Сейчас нас больше всего беспокоит травма [Комана]. Он вернулся в стартовый состав впервые за долгое время. Очень жаль.

Мы надеемся, что будет доступен в среду. Мы не хотели сегодня рисковать. мог сыграть сегодня, но мы тоже не хотели рисковать. На этом решающем этапе сезона хочется иметь в своем распоряжении полный состав, но это сильно затруднено из-за нашей ситуации с травмами», – сказал .