«Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории🍻

Теги Бавария Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии.

Команда 42-летнего тренера гарантировала себе итоговое 1-е место в таблице за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

На чемпионский титул также могли претендовать «Бавария» и «Штутгарт», но теперь конкуренты «Байера» лишились математических шансов догнать лидера. Команда Алонсо опережает обоих соперников в таблице на 16 очков.

Леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. Ранее «Байер» пять раз занимал 2-е место по итогам сезона в Бундеслиге, это происходило в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах.

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191 комментарий
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Проклятие Неверкузена: снято
Проклятие Кейна и Ройса: продлено на неопределенный срок
+341
-8
+333
Самая красивая история со времен Лестера.
+241
-16
+225
Всех болельщиков с праздником !!!
Мы все болели за этот Байер !!
Браво Алонсо !
+120
-3
+117
Кейн, пожалуйста, перейди в Зенит. 🙏🙏🙏
+115
-12
+103
Ответ Игорь Новиков
Самая красивая история со времен Лестера.
Монпелье с Жиру в Лиге 1 (11/12) году тоже было красиво.
+82
-3
+79
Ответ error505
Проклятие Неверкузена: снято Проклятие Кейна и Ройса: продлено на неопределенный срок
Эффект Кейна > Неверкузен, эффект Комана
+58
-2
+56
«Хари Кейн, мой любимый Хари Кейн - он снова не чемпион Германии…»
+46
-1
+45
Учись Дортмунд как нужно играть в чемпионском матче
Браво Байер)
+37
-2
+35
Фантастика! Поздравления Байеру!!!
+27
-1
+26
Ответ hiper26
Монпелье с Жиру в Лиге 1 (11/12) году тоже было красиво.
Да, но это было ещё до Лестера все же)
+26
-4
+22
Неверкузена больше нет! Поздравления Байеру и Алонсо, Хаби титаническую работу проделал, принял команду в зоне вылета и через год сделал их чемпионами в красивом стиле)

Мама, я видел чемпионство Леверкузена.
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Поздравляю, сколько лет к этому шли. Байер всегда был симпатичной командой.
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Красавцы! Поздравления болельщикам! Алонсо – крутой 💪
+10
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+9
Ну как же легко они катают Вердер, как детей. Поздравляю с Чемпионством!
+9
0
+9
Ответ Edwin_Hubble
Кейн, пожалуйста, перейди в Зенит. 🙏🙏🙏
😂
+9
0
+9
Это было потрясающе
Байер забивает 5-й гол и 1000 фанатов выбегают на поле
Судья дал свисток когда уже понял что матч точно не продолжится 😁
+9
0
+9
Ответ Игорь Новиков
Самая красивая история со времен Лестера.
Да нет!! Лестер - это сказка, воплотившаяся в жизнь. А тут один из лидеров немецкого футбола наконец-то забрал свою победу. Как это можно сравнивать?
+10
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+8
Мы видели это друзья!
+7
0
+7
Мы стали свидетелями исторического события, первое чемпионство Байера за 120 лет. С чем всех поздравляю)
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0
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просто огонь лучшие🔥🔥🔥
+9
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совсем скоро, 1июля, Байеру исполнится 120 лет! отличный подарок сегодня сами себе сделали, а ведь это всего четвёртый трофей в их истории!

Вторая Бундеслига
Победитель: 1978/79

Кубок УЕФА
Обладатель: 1987/88

Кубок Германии:
Обладатель: 1992/93

Бундеслига
Победитель: 2023/24
Красавцы! мои поздравления!
+7
-1
+6
В правиле «ушёл из «Арсенала» - стал чемпионом» новое пополнение, встречаем, Гранит Джака!
«Байер», поздравляю!
+9
-4
+5
Бывает же такое😂😂😂 Браво Алонсо
+4
0
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Зато уже сломал вашу гегемонию
+5
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Мое уважение!
+5
-2
+3
Красавцы. Заслуженно
+3
0
+3
Искренне рад за Байер! Наконец-то они опровергли своё прозвище Неверкузен. Отлично помню замечательные команды Даума и Топпмёллера, но тогда им немного не хватило до титулов. Огромнейшую работу проделал Хаби Алонсо и его штаб.
+3
0
+3
Ответ Edwin_Hubble
Кейн, пожалуйста, перейди в Зенит. 🙏🙏🙏
Надо ещё, чтобы Алонсо Спартак возглавил 😀
+5
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+3
Ребят, кто за Байер с детства!!! Мои поздравления!!! Этот миг наверное лучший в карьере любого болельщика!!! Наслаждайтесь и радуйтесь жизни и футболу !!!
+3
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+3
Молодцы!!!
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+2
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