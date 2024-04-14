«Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории🍻

Леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии.

Команда 42-летнего тренера гарантировала себе итоговое 1-е место в таблице за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

На чемпионский титул также могли претендовать «Бавария» и «Штутгарт», но теперь конкуренты «Байера» лишились математических шансов догнать лидера. Команда Алонсо опережает обоих соперников в таблице на 16 очков.

Леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. Ранее «Байер» пять раз занимал 2-е место по итогам сезона в Бундеслиге, это происходило в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах.

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