«Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории🍻
Леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии.
Команда 42-летнего тренера гарантировала себе итоговое 1-е место в таблице за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.
На чемпионский титул также могли претендовать «Бавария» и «Штутгарт», но теперь конкуренты «Байера» лишились математических шансов догнать лидера. Команда Алонсо опережает обоих соперников в таблице на 16 очков.
Леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. Ранее «Байер» пять раз занимал 2-е место по итогам сезона в Бундеслиге, это происходило в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах.
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Неверлузен – новое прозвище «Байера». Когда оно появилось?
Алонсо из спортивной семьи: папа играл с Марадоной, с одним братом пересекались в «Сосьедаде» (теперь он магистр философии)
Проклятие Кейна и Ройса: продлено на неопределенный срок
Мы все болели за этот Байер !!
Браво Алонсо !
Браво Байер)
Мама, я видел чемпионство Леверкузена.
Байер забивает 5-й гол и 1000 фанатов выбегают на поле
Судья дал свисток когда уже понял что матч точно не продолжится 😁
Вторая Бундеслига
Победитель: 1978/79
Кубок УЕФА
Обладатель: 1987/88
Кубок Германии:
Обладатель: 1992/93
Бундеслига
Победитель: 2023/24
Красавцы! мои поздравления!
«Байер», поздравляю!