Коман выбыл на несколько недель. У вингера «Баварии» травма приводящей мышцы бедра

В «Баварии» прокомментировали ситуацию с травмой Кингсли Комана.

Вингер «Баварии» получил травму в матче с «Кельном» (2:0) в 29-м туре Бундеслиги. Он был заменен на 50-й минуте из-за проблем с правым бедром, его повезли в больницу еще до завершения игры.

Мюнхенский клуб сообщил, что француз пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.