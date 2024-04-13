Коман выбыл на несколько недель. У вингера «Баварии» травма приводящей мышцы бедра

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Кингсли Коман Футбол

В «Баварии» прокомментировали ситуацию с травмой Кингсли Комана.

Вингер «Баварии» получил травму в матче с «Кельном» (2:0) в 29-м туре Бундеслиги. Он был заменен на 50-й минуте из-за проблем с правым бедром, его повезли в больницу еще до завершения игры.

Мюнхенский клуб сообщил, что француз пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы бедра. 

В текущем сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Коман, Сане, Гнабри кем играть?
+1
0
+1
Ох, люди, не болейте!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий