Мануэль Аканджи: «Полуфинал ЛЧ против «Реала» – лучшая игра в моей жизни. Мы играли невероятно»

Мануэль Аканджи назвал лучший матч в своей карьере.

– Помимо финала Лиги чемпионов и завоевания требла, какой момент в футболке « » стал для вас самым любимым?

– Лично мне очень понравилась домашняя игра против «Баварии». Я играл крайнего защитника, и нас атаковали , Коман и – было много ситуаций один в один, и я чувствовал, что провел сильный матч.

Также был полуфинал чемпионов против « ». Думаю, это была лучшая игра в моей жизни – это было невероятно, то, как мы играли в полуфинале.

Также моей целью было забивать больше голов, и я рад, что мне удалось это в нынешнем сезоне, – сказал защитник «Сити» .

В полуфинале Лиги чемпионов 17 мая 2023 года «Ман Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0, Аканджи забил третий гол в той встрече.

На счету защитника по два гола в АПЛ и Лиге чемпионов в этом сезоне.