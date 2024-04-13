Мануэль Аканджи: «Полуфинал ЛЧ против «Реала» – лучшая игра в моей жизни. Мы играли невероятно»
Мануэль Аканджи назвал лучший матч в своей карьере.
– Помимо финала Лиги чемпионов и завоевания требла, какой момент в футболке «Манчестер Сити» стал для вас самым любимым?
– Лично мне очень понравилась домашняя игра против «Баварии». Я играл крайнего защитника, и нас атаковали Гнабри, Коман и Сане – было много ситуаций один в один, и я чувствовал, что провел сильный матч.
Также был полуфинал Лиги чемпионов против «Реала». Думаю, это была лучшая игра в моей жизни – это было невероятно, то, как мы играли в полуфинале.
Также моей целью было забивать больше голов, и я рад, что мне удалось это в нынешнем сезоне, – сказал защитник «Сити» Мануэль Аканджи.
В полуфинале Лиги чемпионов 17 мая 2023 года «Ман Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0, Аканджи забил третий гол в той встрече.
На счету защитника по два гола в АПЛ и Лиге чемпионов в этом сезоне.