Юран об испытательном сроке за мат: «За одно слово, вылетевшее на эмоциях? Так можно за любое слово наказать, за пост в соцсетях. Я же не на стадионе выплеснул, в присутствии женщин или детей»

Сергей Юран не согласен с решением назначить ему год испытательного срока за мат.

КДК РФС наказал Сергея дисквалификацией на два матча условно и штрафом в размере 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение в матче 23-го тура с « » (3:4). Также главному тренеру « » назначили год испытательного срока за мат.

«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и еще год условно – за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнес его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля – что же их, казнить за это?

Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть «Краснодару», а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжелой травмы основного футболиста – Костю Марадишвили. Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шел и сам с собой разговаривал.

Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС – это официальные лица. Но в моем случае ничего же этого не было. Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях», – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»