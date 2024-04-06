Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»
Сергей Юран остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром».
В матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4).
После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.
«Боятся всего, ##### (блин – Sports). Там второй наступ был! Че вы боитесь, ##### (блин – Sports)?! Вторая желтая!
Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать. Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, обосранные, ##### (блин – Sports)!» – кричал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Критику Юрана вызвал момент, в котором Александр Черников наступил на ногу Виктору Александрову.
Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
Правда, возможно, Юран думает, что это какое-то матерное ругательство )
Юран надо полегче. У него в истории фото с Михайличенко
- эти опоссумы и капибары.
Он там и сказал, что есть одно слово, которое искоренить пока не получается. Ну вот он это единственное слово и использует.