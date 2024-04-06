Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

Сергей Юран остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром».

В матче 23-го тура Мир « » дома уступил « » (3:4).

После матча главный тренер нижегородцев в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.

«Боятся всего, ##### (блин – Sports). Там второй наступ был! Че вы боитесь, ##### (блин – Sports)?! Вторая желтая!

Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать. Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, обосранные, ##### (блин – Sports)!» – кричал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Критику Юрана вызвал момент, в котором Александр Черников наступил на ногу Виктору Александрову.

Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»