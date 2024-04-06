Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Краснодар Евгений Буланов Пари НН Александр Черников Виктор Александров контент Футбол

Сергей Юран остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром».

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4).

После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.

«Боятся всего, ##### (блин – Sports). Там второй наступ был! Че вы боитесь, ##### (блин – Sports)?! Вторая желтая!

Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать. Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, обосранные, ##### (блин – Sports)!» – кричал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Критику Юрана вызвал момент, в котором Александр Черников наступил на ногу Виктору Александрову.

Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»

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65 комментариев
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Ответ ОттоДракула
Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
Священника?
+214
-4
+210
Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
+139
-5
+134
Опоссумы? Неожиданно.
Правда, возможно, Юран думает, что это какое-то матерное ругательство )
+49
-4
+45
Ответ -DF-
Опоссумы? Неожиданно. Правда, возможно, Юран думает, что это какое-то матерное ругательство )
Муравьед-Опоссум — декабрист такой был
+42
-3
+39
Ответ kaimussen
Священника?
Ахаха, ты сделал мой день
+30
-9
+21
И они ещё борются за почетное звание дома высокой культуры и быта.
+15
0
+15
Почему-то вспомнилось каким тренером НН был Кержаков и взгрустнулось
+11
-4
+7
Ответ -DF-
Опоссумы? Неожиданно. Правда, возможно, Юран думает, что это какое-то матерное ругательство )
У Юрана дикция не очень. Он хотел сказать - обоссаные. 👹
+7
-1
+6
Ответ Илья Савчук
Не зря пообщался со священником!
Священник ***** не посоветует
+4
0
+4
разблокирован новый персонаж: Судья-Опоссум
+4
0
+4
Был Барсик Юрана, теперь - Опоссум Юрана))
+4
0
+4
Ждём комментарий главы опоссумов и вызов юрана на комитет по этике

Юран надо полегче. У него в истории фото с Михайличенко
+4
0
+4
Не рассказывайте ему про выхухоль....
+3
0
+3
Когда прочитал заголовок, никак не думал, что всего одно слово зашифровано! Был о Юране лучшего мнения!
+4
-1
+3
Ответ -DF-
Опоссумы? Неожиданно. Правда, возможно, Юран думает, что это какое-то матерное ругательство )
Опоссум и Капибара.
+5
-2
+3
Ответ ОттоДракула
Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
Это не мат, это артикли.
+3
0
+3
Я надеялся целый ребус отгадать, когда увидел новость, а там всего одно слово(((
+1
0
+1
Не зря пообщался со священником!
+1
0
+1
Юран всегда был таким .У него же пластина в голове дюралевая
+1
0
+1
Священник учил не материться.
- эти опоссумы и капибары.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
А ты только заголовок читал?
Он там и сказал, что есть одно слово, которое искоренить пока не получается. Ну вот он это единственное слово и использует.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
Вообще-то он разговаривал символами, а это не считается за мат.
+1
0
+1
Ответ Santucco
Почему опоссумы?))))
Наверное он хочет сказать, что арбитры #########(испугались)😉
+4
-3
+1
Назовёте слово целиком или выберете букву?
+2
-1
+1
Ответ Антон Савельев
Вообще-то он разговаривал символами, а это не считается за мат.
🤣🤣🤣
0
0
0
Юран забыл, что масленица закончилась, поэтому блины не к месту
+5
-5
0
Ответ ОттоДракула
Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»
«Поэтому каждый раз вместо матерного слова я говорю опоссум» , добавил он
0
0
0
Почему опоссумы?))))
+2
-2
0
Ответ kaimussen
Священника?
В лоскуты, дай тебе мироздание всего наилучшего)))
0
0
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Ответ Остап Бендер
Не рассказывайте ему про выхухоль....
И нахухоль
0
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