Гендиректор «Пари НН»: «Футбол – это эмоции, а Юрана за них наказали. Вытаскиваем тренера на флэш-интервью, провоцируем, но наказываем, когда нет оскорблений – это не совсем правильно»

В «Пари НН» прокомментировали условную дисквалификацию Сергея Юрана.

В матче 23-го тура Мир «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении. КДК оштрафовал Юрана на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал на 2 матча условно с испытательным сроком на год.

«Футбол – это про эмоции. Чем их больше, тем лучше. Эмоции бывают разные: победные, эйфория, эмоции от поражения, когда не хочется никого видеть и винишь всех вокруг себя. Это первые ощущения, которые возникают после яркого события.

Сами КДК определили, что оскорбления судей не было, и это на самом деле так. наказали за эмоции, за то, что он их показал. Но с такими же эмоциями приходят на стадион болельщики, живут судьи, когда что-то не получается.

Этот пункт в правилах надо пересмотреть. С одной стороны, мы раскачиваем на эти эмоции. Вытаскиваем тренера на флэш-интервью после матча, всовываем ему микрофон в зубы: «Говори». И он, еще не остыв, говорит то, что думает.

Помним слова Галактионова, Карпина. Это люди, которые только что пришли с поля. Провоцируем на эмоции, но наказываем, когда нет никаких оскорблений. Это не совсем правильная конструкция.

Если факт оскорбления доказан, безусловно, нужно наказать, но его не было. О каком наказании может идти речь?

Это мои рассуждения, они исключительно в пределах моей системы координат и моей логики. Одно противоречит другому, и это неправильно», – сказал гендиректор « » Давид Мелик-Гусейнов.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов