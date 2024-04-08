Жигулев о запрете на мат в «Пари НН»: «Юран сам не матерится, поэтому справедливо, что требует того же от нас»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Илья Жигулев Пари НН Футбол

Илья Жигулев высказался о запрете на мат в «Пари НН».

– Игроки, работавшие с Юраном, говорят о нем как об отличном мотиваторе. Помнишь самый яркий диалог с ним?

– Самый запоминающийся спич был в прошлом сезоне, когда он только пришел в «Нижний». Мы шли в зоне вылета – Николаич всех собрал и сказал: «Кто не верит, что мы останемся в Премьер-лиге, можете уходить, в команде вас больше не будет». Все были воодушевлены этими словами. Юран придал и до сих пор придает нам уверенности.

– Юран запрещает своим игрокам ругаться матом. Тебе хоть раз пихал за лексику?

– Пару раз грозился выгнать с тренировки (смеется). Я особо не матерюсь, но иногда проскальзывает. Сейчас стараюсь ругаться только себе под нос. Николаич сам не матерится, поэтому справедливо, что требует того же от нас.

– Но он признавался, что у него иногда вылетает матерное слово-паразит. Особенно когда говорит о судействе на флеш-интервью.

– Его можно понять – несправедливость обычно вызывает только такие эмоции. Лично для себя я давно решил, что не буду обсуждать судейство, – сказал полузащитник «Пари НН».

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юран ##### (блин) точно не матерится ##### (блин) ?)
+9
-1
+8
И ниже сразу ссылка на нематерящегося Юрана.
+5
-1
+4
Слово-паразит матом не является ©
+4
0
+4
Юран - угарный тип, конечно.Представляю даже как это выглядит:
- Эй ты, ###, ты ##### что-ли, ###, че матом ругаешься? Штраф тебе, #####!
+3
0
+3
Юран не матерится,ахахаха.
+1
0
+1
это самый смешной заголовок в истории сайта
+1
-1
0
Ну, вы, говорит, опоссумы!! Кто так играет?!
0
0
0
Конечно не матерится, мы знаем
0
0
0
Барсик то?
0
0
0
Видели мы этот запрет мата от Юрана) Смешно
0
0
0
Ответ Д.Н.Л
И ниже сразу ссылка на нематерящегося Юрана.
А ещё ниже про то, что священник сказала Юрану, что мат - большой грех.
0
0
0
Ответ Д.Н.Л
И ниже сразу ссылка на нематерящегося Юрана.
Там не маты, Юран реально так и говорил: "Обосранные, решетка решетка решетка, боятся всего!..." Ну и так далее
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий