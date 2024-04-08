Жигулев о запрете на мат в «Пари НН»: «Юран сам не матерится, поэтому справедливо, что требует того же от нас»

Илья Жигулев высказался о запрете на мат в «Пари НН».

– Игроки, работавшие с Юраном, говорят о нем как об отличном мотиваторе. Помнишь самый яркий диалог с ним?

– Самый запоминающийся спич был в прошлом сезоне, когда он только пришел в «Нижний». Мы шли в зоне вылета – Николаич всех собрал и сказал: «Кто не верит, что мы останемся в Премьер-лиге, можете уходить, в команде вас больше не будет». Все были воодушевлены этими словами. Юран придал и до сих пор придает нам уверенности.

– Юран запрещает своим игрокам ругаться матом. Тебе хоть раз пихал за лексику?

– Пару раз грозился выгнать с тренировки (смеется). Я особо не матерюсь, но иногда проскальзывает. Сейчас стараюсь ругаться только себе под нос. Николаич сам не матерится, поэтому справедливо, что требует того же от нас.

– Но он признавался, что у него иногда вылетает матерное слово-паразит. Особенно когда говорит о судействе на флеш-интервью.

– Его можно понять – несправедливость обычно вызывает только такие эмоции. Лично для себя я давно решил, что не буду обсуждать судейство, – сказал полузащитник «Пари НН».

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни»