Глава «Пари НН» о возможном бане Юрана: «Мне не нравится, что мы пытаемся убить эмоции в футболе. За стык, в котором Марадишвили порвал «кресты», даже фол не дали»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Пари НН Константин Марадишвили Дмитрий Кондратов Футбол

В «Пари НН» высказались о возможной дисквалификации Сергея Юрана.

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении. Сообщалось, что Юрана могут дисквалифицировать на срок от 2 до 4 матчей.

«Я за эмоции. Мне не нравится, что мы пытаемся убить эмоции в футболе. У нас Костя Марадишвили выбыл на шесть месяцев, потому что порвал «кресты» в стыке, после которого даже фол не дали.

Думаю, уже этого достаточно, чтоб проявить эмоции. Футбол – это и есть эмоции», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

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