Юран дисквалифицирован на два матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение

Теги премьер-лига Россия дисквалификации судьи Сергей Юран КДК РФС Артур Григорьянц Евгений Буланов Пари НН Р-Спорт Футбол

Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно.

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – один год.

В заседании приняли участие генеральный директор «Нижнего Новгорода», его заместитель, Юран и резервный арбитр Панин. Ни в протоколе матча, ни в рапорте делегата не было записей об оскорбительных выражениях. Мы запросили у судей дополнительный рапорт.

Панин написал, что оскорбительных выражений и нецензурных слов не слышал. Другие судьи не слышали ничего. КДК переквалифицировал дело, потому что на видео слышно матерное слово.

Он признал, что это было, но не относилось к судьям. В любом случае это было использование ненормативной лексики официальным лицом клуба», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

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21 комментарий
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А Семак за конфрантационную походку реальный пропуск матчей получил...
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опоссумы
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+17
Ответ Дмитрий9779
А Семак за конфрантационную походку реальный пропуск матчей получил...
Это админресурс Газпрома ему помог! Ведь без него Семака за конфронтационную походку, вообще, расстреляли бы, не иначе ;)
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Ответ Дмитрий9779
А Семак за конфрантационную походку реальный пропуск матчей получил...
Макаров получил дисквал за фразу "Клоуны" в потрибунке.
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то есть на поле никто матом не ругается? )))
где хоть одно наказание, рфс-ники???
поэтому над кдк все и ржут, где автобус от Радимова?))
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"Юран дисквалифицирован на два матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение"
Кого оштрафовал?
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50к? Условно год? Серьезно? Да Юран, ####, абонемент себе купит, #####!
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Обидчивые, но незлобные опоссумы
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Опоссумы, наносят ответный удар))).
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50тр за 3 блина... какая-то VIP-блинная...
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Юран их обложил натурально а ему условно.
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Ответ Дмитрий9779
А Семак за конфрантационную походку реальный пропуск матчей получил...
Кордобу за испанский в подтрибунке сказанный в воздух а не комуто персонально, получил реальную дисквалификацию на пару игр. Видимо Юрана кроют те же кто и москвичей...
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Слава "правдоруба" помогла Юрану избежать большого наказания.
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Всё по закону: преступление и наказание.
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Майские приближаются Артурчику на бухло надо штрафами собирать
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Ну и ### с вами, мне ####, добавил прославленный тренер)
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А, ну-ка, банку, банку, банку, банку..то есть вторую желтую подавай, #####
Ну не ругайся, Юууран..
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Устроили из футбола сталинский ГУЛАГ. Судят человека за слово, сказанное не конкретно в адрес кого-то, да ещё и по доносу неофициального лица.
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