Юран дисквалифицирован на два матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение
Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно.
В матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.
«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – один год.
В заседании приняли участие генеральный директор «Нижнего Новгорода», его заместитель, Юран и резервный арбитр Панин. Ни в протоколе матча, ни в рапорте делегата не было записей об оскорбительных выражениях. Мы запросили у судей дополнительный рапорт.
Панин написал, что оскорбительных выражений и нецензурных слов не слышал. Другие судьи не слышали ничего. КДК переквалифицировал дело, потому что на видео слышно матерное слово.
Он признал, что это было, но не относилось к судьям. В любом случае это было использование ненормативной лексики официальным лицом клуба», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов
где хоть одно наказание, рфс-ники???
поэтому над кдк все и ржут, где автобус от Радимова?))
Кого оштрафовал?
Ну не ругайся, Юууран..