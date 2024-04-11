"Юран дисквалифицирован на два матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение"

Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно.

В матче 23-го тура Мир « » дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – один год.

В заседании приняли участие генеральный директор «Нижнего Новгорода», его заместитель, Юран и резервный арбитр Панин. Ни в протоколе матча, ни в рапорте делегата не было записей об оскорбительных выражениях. Мы запросили у судей дополнительный рапорт.

Панин написал, что оскорбительных выражений и нецензурных слов не слышал. Другие судьи не слышали ничего. КДК переквалифицировал дело, потому что на видео слышно матерное слово.

Он признал, что это было, но не относилось к судьям. В любом случае это было использование ненормативной лексики официальным лицом клуба», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов