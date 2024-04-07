Юрана могут дисквалифицировать на 2-4 матча. КДК рассмотрит брань тренера «Пари НН» в адрес судей, хотя ее не отразили в протоколе («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран КДК РФС Пари НН Футбол

Сергею Юрану грозит дисквалификация за брань в адрес судей.

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.

По информации «РБ Спорт», эпизод с нецензурными высказываниями Юрана не был отражен в протоколе матча. Однако на заседании КДК РФС его все равно рассмотрят.

Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, Юрану грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

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14 комментариев
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Культурнейший ответ Юрана на недовольство:
"КДК, КДК, дам тебе я на клыка!"
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+12
КДК - сборище опоссумов !
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Вот же опоссумы, а!!!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Культурнейший ответ Юрана на недовольство: "КДК, КДК, дам тебе я на клыка!"
«всех опоссумов в округе посылаю на..»
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был прецедент с Кордобой,теперь всех так надо,сами открыли ящик пандоры
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КДК сборище шарлатанов ! Сидят бабло стригут ! Бесполезные !
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Юран вообще не любитель держать язык за зубами) заслужил
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Не трогайте опоссумов!
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Барсик, царь Опоссумов
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как же они ее рассмотрят если судья не отразил ? былож что отказали в рассмотренни ибо судья не отразил ? или это другое?
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Кдк цирк или чё?добавил Юран
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