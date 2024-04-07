Юрана могут дисквалифицировать на 2-4 матча. КДК рассмотрит брань тренера «Пари НН» в адрес судей, хотя ее не отразили в протоколе («РБ Спорт»)

Сергею Юрану грозит дисквалификация за брань в адрес судей.

В матче 23-го тура Мир « » дома уступил «Краснодару» (3:4). После матча главный тренер нижегородцев в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.

По информации «РБ Спорт», эпизод с нецензурными высказываниями Юрана не был отражен в протоколе матча. Однако на заседании КДК РФС его все равно рассмотрят.

Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, Юрану грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов