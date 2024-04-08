Гендиректор «Пари НН» о брани Юрана после 3:4 с «Краснодаром»: «Раздули большого слона. Никакого оскорбления судей не было»

В «Пари НН» отреагировали на приглашение Сергея Юрана на заседание КДК РФС.

После матча с « » в 23-м туре Мир (3:4) главный тренер нижегородцев в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении: «Обосранные, ##### (блин – Sports), боятся всего! Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать».

КДК РФС рассмотрит инцидент, несмотря на то, что он не был внесен в протокол матча. Юрану грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

«Эта ситуация вызывает только улыбку. Раздули большого слона. Думаю, у это тоже вызывает лишь улыбку.

Если его пригласили, он явится на заседание, пояснит свои слова. Но никакого оскорбления судей не было», – сказал гендиректор « » Давид Мелик-Гусейнов.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов