Гендиректор «Пари НН» о брани Юрана после 3:4 с «Краснодаром»: «Раздули большого слона. Никакого оскорбления судей не было»
В «Пари НН» отреагировали на приглашение Сергея Юрана на заседание КДК РФС.
После матча с «Краснодаром» в 23-м туре Мир РПЛ (3:4) главный тренер нижегородцев в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении: «Обосранные, ##### (блин – Sports), боятся всего! Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать».
КДК РФС рассмотрит инцидент, несмотря на то, что он не был внесен в протокол матча. Юрану грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.
«Эта ситуация вызывает только улыбку. Раздули большого слона. Думаю, у Юрана это тоже вызывает лишь улыбку.
Если его пригласили, он явится на заседание, пояснит свои слова. Но никакого оскорбления судей не было», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов