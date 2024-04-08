Гендиректор «Пари НН» о брани Юрана после 3:4 с «Краснодаром»: «Раздули большого слона. Никакого оскорбления судей не было»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран КДК РФС Краснодар Евгений Буланов Пари НН Спорт-Экспресс брань Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» отреагировали на приглашение Сергея Юрана на заседание КДК РФС.

После матча с «Краснодаром» в 23-м туре Мир РПЛ (3:4) главный тренер нижегородцев в грубой форме выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении: «Обосранные, ##### (блин – Sports), боятся всего! Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать».

КДК РФС рассмотрит инцидент, несмотря на то, что он не был внесен в протокол матча. Юрану грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

«Эта ситуация вызывает только улыбку. Раздули большого слона. Думаю, у Юрана это тоже вызывает лишь улыбку.

Если его пригласили, он явится на заседание, пояснит свои слова. Но никакого оскорбления судей не было», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

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5 комментариев
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Действительно, опоссумы это разве оскорбление?))
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Действительно, чего это я подумал, что для наших судей эпитет "обосранные" является оскорблением? Толи дело Кордоба "путо мьерде" сказанул, при этом даже не в адрес судей, это просто как у нас "б...я"...
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Раздули, ###, слона, #####! Нет чтоб маленького слоненка, ###, так они большого, ########!!
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Обосранные или опоссумы? Есть два варианта высказывания Барсика, какой верный?
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Это была констатация факта, добавил Гендиректор!
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