Колыванов об Абаскале: «Российского специалиста давно бы убрали. Не знаю, что он говорит игрокам, но они выходят на поле и возят тачку»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Игорь Колыванов Сергей Юран Валерий Карпин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Колыванов высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если [в «Спартаке»] был бы российский специалист, то его давно бы убрали. Я не знаю, по какой причине держат Абаскаля. Он старается, пытается что‑то создавать, но не получается. Нужно разбираться, что происходит внутри команды. И верит ли руководство в Абаскаля? Все болельщики давно против [него].

Один за другим приходят иностранцы. Зарабатывают и едут домой. В такой команде, как «Спартак», нужно вести себя по‑другому. Он все время хочет кого‑то удивить. Жестикулирует, показывает, что что‑то значит. Ты доказывай на футбольном поле, готовь команду. А то, что ты прыгаешь и бегаешь… Не знаю, что он говорит футболистам, но они выходят на поле и возят тачку.

Если бы назначили кого‑то из российских специалистов, я был бы рад. У нас есть хорошие тренеры. Кто мог бы заменить Абаскаля? Тот же Сергей Юран, Валерий Карпин. Дайте Андрею Тихонову попробовать», – сказал бывший игрок сборной России.

15 комментариев
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Задолбали вы уже со совими Российскими специалистам.Вы еще хуже чем Абаскаль-неучи.
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Смешно, Динамо катится вниз, разгромленно Ростовом. в кубке упало в регионы, слило никакому Спартаку, а динамовец обсуждает не своего иностранца, а спартаковского...и играло за Спартак всего 4 иностранца, а Динамо 8 ...тьфу...
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Ответ Peter Parker
Ага, Юран. Я не слежу за Пари, но постоянно вижу в новостях, что Юран даже в таком клубе без внимания и давления постоянно там то ругается, то хамит, то по камерам машет. На месте Абаскаля он бы на реактивной тяге улетел уже спустя пару матчей. Андрей Тихонов вообще без комментариев. В очередной раз советую спросить у самарцев, как они скучают его тренерству
Судя по отзывам игроков Пари НН Юран святой человек, сам не матерится и другим не позволяет))) Тренировать Спартак мечта всей жизни Юрана, он точно не будет равнодушным на посту тренера и со своей одержимостью игрокам не даст расслабиться... Если российский тренер, то только Юран, если иностранный, то только топовый а-ля Моуринью...
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А Текстильщик при этом физруке топ результат показывал, что при цели выхода в золото чуть из серебра не вылетел
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Он это говорил уже. Сколько можно это печатать?
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Ага, Юран. Я не слежу за Пари, но постоянно вижу в новостях, что Юран даже в таком клубе без внимания и давления постоянно там то ругается, то хамит, то по камерам машет. На месте Абаскаля он бы на реактивной тяге улетел уже спустя пару матчей.
Андрей Тихонов вообще без комментариев. В очередной раз советую спросить у самарцев, как они скучают его тренерству
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Ключевое слово попробовать)))
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При этом у Спартака очень не плохая физика. Команду хватает на каждый матч до конца и никто их не перебегал. Но это почему-то никто не отмечает.
Насколько в футболе важны нюансы.
Не привези себе пенальти с Факелом и забей хоть один Уралу и тут бы все пели как же хорош Спартак. Как он играет, какой Абаскаль - молодец)))
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Ответ Onion
Российские специалисты Шалимов и Рахимов успешно перемещаются из клуба в клуб уже много лет. Российский специалист Юран не может понять, как играет команда соперника, кто на какой позиции - это точно прямая дорога в Спартак.
🤣
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