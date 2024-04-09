Колыванов об Абаскале: «Российского специалиста давно бы убрали. Не знаю, что он говорит игрокам, но они выходят на поле и возят тачку»
Игорь Колыванов высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Если [в «Спартаке»] был бы российский специалист, то его давно бы убрали. Я не знаю, по какой причине держат Абаскаля. Он старается, пытается что‑то создавать, но не получается. Нужно разбираться, что происходит внутри команды. И верит ли руководство в Абаскаля? Все болельщики давно против [него].
Один за другим приходят иностранцы. Зарабатывают и едут домой. В такой команде, как «Спартак», нужно вести себя по‑другому. Он все время хочет кого‑то удивить. Жестикулирует, показывает, что что‑то значит. Ты доказывай на футбольном поле, готовь команду. А то, что ты прыгаешь и бегаешь… Не знаю, что он говорит футболистам, но они выходят на поле и возят тачку.
Если бы назначили кого‑то из российских специалистов, я был бы рад. У нас есть хорошие тренеры. Кто мог бы заменить Абаскаля? Тот же Сергей Юран, Валерий Карпин. Дайте Андрею Тихонову попробовать», – сказал бывший игрок сборной России.
Андрей Тихонов вообще без комментариев. В очередной раз советую спросить у самарцев, как они скучают его тренерству
Насколько в футболе важны нюансы.
Не привези себе пенальти с Факелом и забей хоть один Уралу и тут бы все пели как же хорош Спартак. Как он играет, какой Абаскаль - молодец)))