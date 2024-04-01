Анчелотти о жесте Беллингема «закрытый на молнию рот»: «Он очень хорошо усвоил, что ему нужно делать – хранить молчание»

Карло Анчелотти оценил жест Джуда Беллингема в матче с «Атлетиком».

20-летний англичанин на 84-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги « » – « » (2:0) был недоволен тем, что судья не зафиксировал фол на нем. Однако Джуд удержался от споров и вместо этого показал жест «закрытый на молнию рот».

Напомни, в предыдущем матче Примеры с «Валенсией» (2:2) хавбек был удален за то, что в агрессивной форме выразил недовольство в адрес рефери Хесуса Хиля Мансано. В итоге был дисквалифицирован на 2 матча за «неуважительное отношение к судье».

«Он очень хорошо усвоил, что ему нужно делать – хранить молчание», – сказал главный тренер «Мадрида» Анчелотти после игры.

Изображение: beIN SPORTS 3