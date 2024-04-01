Анчелотти о жесте Беллингема «закрытый на молнию рот»: «Он очень хорошо усвоил, что ему нужно делать – хранить молчание»
Карло Анчелотти оценил жест Джуда Беллингема в матче с «Атлетиком».
20-летний англичанин на 84-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги «Реал» – «Атлетик» (2:0) был недоволен тем, что судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол на нем. Однако Джуд удержался от споров и вместо этого показал жест «закрытый на молнию рот».
Напомни, в предыдущем матче Примеры с «Валенсией» (2:2) хавбек был удален за то, что в агрессивной форме выразил недовольство в адрес рефери Хесуса Хиля Мансано. В итоге Беллингем был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».
«Он очень хорошо усвоил, что ему нужно делать – хранить молчание», – сказал главный тренер «Мадрида» Анчелотти после игры.
Изображение: beIN SPORTS 3
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— Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего.
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