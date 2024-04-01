Анчелотти о жесте Беллингема «закрытый на молнию рот»: «Он очень хорошо усвоил, что ему нужно делать – хранить молчание»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Ла Лига судьи Хавьер Альберола Рохас Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти оценил жест Джуда Беллингема в матче с «Атлетиком».

20-летний англичанин на 84-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги «Реал» – «Атлетик» (2:0) был недоволен тем, что судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол на нем. Однако Джуд удержался от споров и вместо этого показал жест «закрытый на молнию рот».

Напомни, в предыдущем матче Примеры с «Валенсией» (2:2) хавбек был удален за то, что в агрессивной форме выразил недовольство в адрес рефери Хесуса Хиля Мансано. В итоге Беллингем был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

«Он очень хорошо усвоил, что ему нужно делать – хранить молчание», – сказал главный тренер «Мадрида» Анчелотти после игры.

Изображение: beIN SPORTS 3

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15 комментариев
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Ответ Леопардер
Вот Беллингем широкоплечий юноша, конечно. Как какой-нибудь пловец или копьеметатель. Представляю, как защитникам непросто в единоборствах с ним
Просто он делает:
Бегит
Пресс качат
Анжуманя
И так 3 раза в неделю
+36
-5
+31
— Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво.
— Красиво?
— Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего.
© Ф.М. Достоевский
+29
-2
+27
Почему с Винисиусом не работает?
+25
-7
+18
Вот Беллингем широкоплечий юноша, конечно. Как какой-нибудь пловец или копьеметатель. Представляю, как защитникам непросто в единоборствах с ним
+15
-7
+8
Джуд этим действием приближает себя к совершенству . Хоть и фанат Барселоны , но надо признать - играет он великолепно и не по годам !
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
— Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво. — Красиво? — Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего. © Ф.М. Достоевский
сильно
+2
0
+2
Молодец Джуд, не даром есть русская поговорка - молчание золото.
+1
-1
0
Пока что не усвоил. Через 30 секунд после этого жеста стал показывать судье, откуда соперник должен мяч вводить. Но парень не глупый, свалившуюся славу переварит и будет играть в футбол с закрытым ртом
0
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Ответ войд
А по-другому никак,иначе ручные каталонские опять дисквалифицицируют на 5 матчей)
И поэтому промадридская Marca призвала RFEF дать Лёве и Канселу два матча дисквы, чтобы они пропустили Класико))
+12
-12
0
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