Родриго – 3-й игрок «Реала» после Беллингема и Винисиуса с 15+ голами за сезон. В топ-5 лиг в этом сезоне подобное удалось лишь «Сити»

Три игрока в составе «Реала» забили 15 и более голов в этом сезоне.

Сегодня Родриго сделал дубль в матче с «Атлетиком». Теперь на счету бразильца 15 голов во всех турнирах нынешнего сезона – эту отметку также преодолели (20 голов) и (18 голов).

Среди команд из топ-5 лиг в этом сезоне лишь в составе « » и « » три разных игрока забили 15 и более голов. У «Сити» больше 15 голов забили Хулиан Альварес (16), Фил Фоден (18) и Эрлинг Холанд (29).