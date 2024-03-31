Родриго – 3-й игрок «Реала» после Беллингема и Винисиуса с 15+ голами за сезон. В топ-5 лиг в этом сезоне подобное удалось лишь «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Три игрока в составе «Реала» забили 15 и более голов в этом сезоне.

Сегодня Родриго сделал дубль в матче Ла Лиги с «Атлетиком». Теперь на счету бразильца 15 голов во всех турнирах нынешнего сезона – эту отметку также преодолели Джуд Беллингем (20 голов) и Винисиус Жуниор (18 голов).

Среди команд из топ-5 лиг в этом сезоне лишь в составе «Реала» и «Манчестер Сити» три разных игрока забили 15 и более голов. У «Сити» больше 15 голов забили Хулиан Альварес (16), Фил Фоден (18) и Эрлинг Холанд (29).

20 комментариев
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Две лучшие команды Европы, по сути, и разыграют кубок ЛЧ уже в 1/4 финала между собой
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Топ футбол показал бразилец. Надеюсь на его магию в ЛЧ
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Но Реал играет якобы неважно, не перепутайте. Нам это со стороны, кто только не трындел.
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Ответ May B. Tomorrow
Ливерпуль круче в этом сезоне
Да чтож вы всюду пихаете свой Ливерпуль.
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многие про это и говорили,если не будет винисиуса и родриго выйдет слева,тотснова будет играть на своем уровне,парень взял и доказал это)
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Родриго просто закрыл рот своим хейтерам.
Он о себе еще заявил в ЛЧ против Сити. У него всё впереди.
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Ответ Axs Men
Да чтож вы всюду пихаете свой Ливерпуль.
Новостей про ЛЕ мало постят
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вся фишка в том насколько крут Джуд!всем кто мечтает стать футболистом обратите внимание на его игру!что с мячом что в зонах!а ему 20 только!
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Сыграл на своей позиции и сразу дал результат
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Родриго красавчик, взял и уничтожил Бильбао.
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Сегодня молодец, отыграл шикарно
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Ответ Роман
Родриго просто закрыл рот своим хейтерам. Он о себе еще заявил в ЛЧ против Сити. У него всё впереди.
Не помню ни одной игры, когда Родриго выходил слева и его после хейтили. Ни разу, потому что это его позиция и там он показывает свой максимум.
Его хейтят когда он играет справа, где ему действительно не удобно и игра наглядно хуже.
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Ответ f0rmoceft
Топ футбол показал бразилец. Надеюсь на его магию в ЛЧ
Магию он показывает только на позиции Винисиуса в этом сезоне
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Ответ Talgat Ergeshov
многие про это и говорили,если не будет винисиуса и родриго выйдет слева,тотснова будет играть на своем уровне,парень взял и доказал это)
Все же не уверен. Если посмотришь статистику Родриго, неважно на каком фланге, но он всегда забивает в первых матчах после перерывов на сборные. Плюс свой лучший отрезок в Реале тоже выдал сразу после перерыва на сборных.
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Ответ Владимир Мунвез
вся фишка в том насколько крут Джуд!всем кто мечтает стать футболистом обратите внимание на его игру!что с мячом что в зонах!а ему 20 только!
Завидую белой завистью, такого игрока захапали, и ему только 20 лет. Ещё и Мбаппе подтянется летом, вообще конфетка получится
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Вот скоро Реал и МанСити встретятся - в данный момент две лучшие команды Европы.
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Тяжко Родриго будет в следующем сезоне. Мбаппе подтянется и тоже правша, играющий слева.
На 2-3 позиции впереди будут - Мбаппе, Винисиус, Эндрик, Браим, Хоселу и Родриго.
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Родриго давно всё доказал когда выкинул Ман Сити из ЛЧ на последних минутах.Сегодня просто выиграл игру,плюс пенальти не поставили на нём.
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Ответ Jese Rodrigues
Все же не уверен. Если посмотришь статистику Родриго, неважно на каком фланге, но он всегда забивает в первых матчах после перерывов на сборные. Плюс свой лучший отрезок в Реале тоже выдал сразу после перерыва на сборных.
тем лучше для мадрида)))в тот отрезок он выдал серию из 6 или более игр подряд с забитым мячом,если повторит-суппер)
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