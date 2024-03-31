Родриго – 3-й игрок «Реала» после Беллингема и Винисиуса с 15+ голами за сезон. В топ-5 лиг в этом сезоне подобное удалось лишь «Сити»
Три игрока в составе «Реала» забили 15 и более голов в этом сезоне.
Сегодня Родриго сделал дубль в матче Ла Лиги с «Атлетиком». Теперь на счету бразильца 15 голов во всех турнирах нынешнего сезона – эту отметку также преодолели Джуд Беллингем (20 голов) и Винисиус Жуниор (18 голов).
Среди команд из топ-5 лиг в этом сезоне лишь в составе «Реала» и «Манчестер Сити» три разных игрока забили 15 и более голов. У «Сити» больше 15 голов забили Хулиан Альварес (16), Фил Фоден (18) и Эрлинг Холанд (29).
Он о себе еще заявил в ЛЧ против Сити. У него всё впереди.
Его хейтят когда он играет справа, где ему действительно не удобно и игра наглядно хуже.
На 2-3 позиции впереди будут - Мбаппе, Винисиус, Эндрик, Браим, Хоселу и Родриго.