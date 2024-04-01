Беллингем показал жест «закрытый на молнию рот», когда не дали фол в матче с «Атлетиком». В предыдущей игре Джуд получил красную за споры с арбитром

Джуд Беллингем показал жест «закрытый на молнию рот» в конце матча с «Атлетиком».

Игра 30-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу « ».

На 84-й минуте хавбек мадридцев упал у края штрафной, пытаясь уйти от защитника Иньиго Лекуэ, но судья не зафиксировал нарушения правил. После этого Беллингем показал жест «закрытый на молнию рот» и не стал спорить с арбитром.

В предыдущем матче Примеры с «Валенсией» (2:2) англичанин был удален за то, что в агрессивной форме выразил недовольство в адрес рефери Хесуса Хиля Мансано. В итоге был дисквалифицирован на 2 матча за «неуважительное отношение к судье».

Фото: кадр из трансляции.