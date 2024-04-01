Беллингем показал жест «закрытый на молнию рот», когда не дали фол в матче с «Атлетиком». В предыдущей игре Джуд получил красную за споры с арбитром

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига судьи Хавьер Альберола Рохас Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем показал жест «закрытый на молнию рот» в конце матча с «Атлетиком».

Игра 30-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала».

На 84-й минуте хавбек мадридцев упал у края штрафной, пытаясь уйти от защитника Иньиго Лекуэ, но судья Хавьер Рохас не зафиксировал нарушения правил. После этого Беллингем показал жест «закрытый на молнию рот» и не стал спорить с арбитром.

В предыдущем матче Примеры с «Валенсией» (2:2) англичанин был удален за то, что в агрессивной форме выразил недовольство в адрес рефери Хесуса Хиля Мансано. В итоге Беллингем был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

Фото: кадр из трансляции.

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25 комментариев
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Режиссёр трансляции даже поймал этот момент в прямом эфире, не на повторе. Справедливости ради, из того, что помню, на Беллингеме три раза сфолили там, где нужно было свистеть однозначно. Представляю, как Джуда это бесит. У любого на его месте бы бомбило, это уже систематически происходит, из матча в матч.
+55
-7
+48
Ответ Konstantin Frolov
Комментарий скрыт
Любит: Барселона
Ясно :) Кто первый в коментах к статье о мадридском игроке? Правильно - кулес.
+34
-8
+26
Ответ Ванька-Манька
Комментарий скрыт
До гаве ему как до Китая.
+38
-17
+21
Высказывает судьям - мерзкий, молчит снова мерзкий, логика на минус восемь
+24
-5
+19
И потроллил немного и правила никак не нарушил )
Ну и учится на ошибках, что некоторым его партнёрам тоже неплохо бы научиться делать.
+15
-2
+13
Ответ deadjoker
Комментарий скрыт
Лукита регулярно бомбит с арбитров и лезет с ними потолковать, когда действительно есть повод. Очевидно, не так часто матчи Мадрида смотрите. Просто Модрича не принято хейтить, в отличие от Винисиуса и Джуда.
+12
-2
+10
Ну чë.. молодец. Спорить же не стал.
+3
-1
+2
Ответ xDe xDe
Режиссёр трансляции даже поймал этот момент в прямом эфире, не на повторе. Справедливости ради, из того, что помню, на Беллингеме три раза сфолили там, где нужно было свистеть однозначно. Представляю, как Джуда это бесит. У любого на его месте бы бомбило, это уже систематически происходит, из матча в матч.
А избивать Беллингема в Испании официально разрешено я так понимаю.
+4
-2
+2
Интересно, как бы каталонская дружина, которая любила обступать судью в 10 человек, оставалась доигрывать матчи? Ведь, вроде, если меньше 7 на поле, то играть дальше нельзя?
+4
-3
+1
птенцы Негрейры продолжают свою работу
+1
0
+1
Ответ Hi Hi
демонстративное молчание
Джуд провокационно промолчал ©
+1
0
+1
Ответ Konstantin Frolov
Первый? Здесь комментариев 20 до меня оставили, шизoид, считать уж научись 🤔
Стадом ходите?
+3
-2
+1
Ответ xDe xDe
Режиссёр трансляции даже поймал этот момент в прямом эфире, не на повторе. Справедливости ради, из того, что помню, на Беллингеме три раза сфолили там, где нужно было свистеть однозначно. Представляю, как Джуда это бесит. У любого на его месте бы бомбило, это уже систематически происходит, из матча в матч.
И так по сезону в целом 80% фолов на Джуде игнорируются.
+2
-1
+1
Ответ Женя Щеулов
Высказывает судьям - мерзкий, молчит снова мерзкий, логика на минус восемь
демонстративное молчание
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Ответ Konstantin Frolov
Первый? Здесь комментариев 20 до меня оставили, шизoид, считать уж научись 🤔
Отстань, бро, ты тут не нужен.
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Ответ Рашпель793
И потроллил немного и правила никак не нарушил ) Ну и учится на ошибках, что некоторым его партнёрам тоже неплохо бы научиться делать.
Да не некоторым, а одному конкретному, его болтовни на всю команду хватит)
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