«Реалу» не дали пенальти за падение Родриго: судья зафиксировал офсайд, хотя мяч мог отскочить от игрока «Атлетика». Итурральде согласен: «Это не пенальти. Офсайд был, вынос вынужденный»
«Реал» мог получить право на пенальти в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).
На 60-й минуте игры Родриго упал в штрафной «Атлетика» после контакта с Иньиго Лекуэ. Арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти, так как до этого усмотрел у игрока «Реала» положение вне игры.
Однако на повторе видно, что мяч, возможно, отскочил к Родриго от ноги хавбека «Атлетико» Микеля Весги.
Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал эпизод.
«Это офсайд, потому что был вынужденный вынос мяча под давлением Беллингема. Правила говорят, что когда вы оказываете давление на защитника, вынос является вынужденным.
Такой же момент произошел вчера в матче «Барса» – «Лас-Пальмас» (1:0). Игрок «Лас-Пальмаса» находится под давлением, мяч достается Рафинье, а гол не засчитан.
Для меня это не был пенальти, потому что в этом сезоне в таких эпизодах их не назначают. Другое дело, что судьи начинают свистеть», – высказался Итурральде Гонсалес.
Фото: скриншот трансляции
Если да, то это какой то бред.
Давайте теперь ещё голкиперы в руки мяч будут брать вне штрафной или после паса от партнёра, нуачо, вынужденно же)
Не, ну правда бред же. И гол Барсы вчера несправедливо отменили, и у Мадрида сегодня легитимный пенальти отжали.
Но, на мой взгляд, что вчера, что сегодня надо было принимать другое решение потому что мяч приходил до адресата от соперников.
И сразу же вспомнился вчерашний матч Барселоны, где точно в такой же ситуации свистнули офсайд и отменили гол.
И, считаю, что в этих случаях странно вообще принимать такие решения, которые приняли судьи, ведь игрок сам выбивает мяч на своего соперника, а не случайным рикошетом до него доходит мяч.