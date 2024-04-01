«Реалу» не дали пенальти за падение Родриго: судья зафиксировал офсайд, хотя мяч мог отскочить от игрока «Атлетика». Итурральде согласен: «Это не пенальти. Офсайд был, вынос вынужденный»

«Реал» мог получить право на пенальти в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).

На 60-й минуте игры Родриго упал в штрафной « » после контакта с . Арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти, так как до этого усмотрел у игрока « » положение вне игры.

Однако на повторе видно, что мяч, возможно, отскочил к от ноги хавбека «Атлетико» .

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал эпизод.

«Это офсайд, потому что был вынужденный вынос мяча под давлением Беллингема. Правила говорят, что когда вы оказываете давление на защитника, вынос является вынужденным.

Такой же момент произошел вчера в матче «Барса» – «Лас-Пальмас» (1:0). Игрок «Лас-Пальмаса» находится под давлением, мяч достается Рафинье, а гол не засчитан.

Для меня это не был пенальти, потому что в этом сезоне в таких эпизодах их не назначают. Другое дело, что судьи начинают свистеть», – высказался Итурральде Гонсалес.

Фото: скриншот трансляции