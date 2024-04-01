«Реалу» не дали пенальти за падение Родриго: судья зафиксировал офсайд, хотя мяч мог отскочить от игрока «Атлетика». Итурральде согласен: «Это не пенальти. Офсайд был, вынос вынужденный»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Хавьер Альберола Рохас Иньиго Лекуэ Микель Весга Родриго Джуд Беллингем Футбол

«Реал» мог получить право на пенальти в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).

На 60-й минуте игры Родриго упал в штрафной «Атлетика» после контакта с Иньиго Лекуэ. Арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти, так как до этого усмотрел у игрока «Реала» положение вне игры.

Однако на повторе видно, что мяч, возможно, отскочил к Родриго от ноги хавбека «Атлетико» Микеля Весги.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал эпизод.

«Это офсайд, потому что был вынужденный вынос мяча под давлением Беллингема. Правила говорят, что когда вы оказываете давление на защитника, вынос является вынужденным.

Такой же момент произошел вчера в матче «Барса» – «Лас-Пальмас» (1:0). Игрок «Лас-Пальмаса» находится под давлением, мяч достается Рафинье, а гол не засчитан.

Для меня это не был пенальти, потому что в этом сезоне в таких эпизодах их не назначают. Другое дело, что судьи начинают свистеть», – высказался Итурральде Гонсалес.

Фото: скриншот трансляции

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32 комментария
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Вынос вынужденный, это что за трактовка такая? Он там с бодуна?
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+30
Разовью ка я мысль. Получается, что если под давлением игрока соперника защитник отдаст пас вратарю, но мяч перехватит атакующий игрок, то это будет офсайд? Правильно я логику уловил?
Если да, то это какой то бред.
+20
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+20
Что значит мог? Мяч от игрока Атлетика! Пенальти!
+20
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+17
Почему это офсайд,если вынос совершил игрок Атлетика?
+12
-1
+11
Ответ f0rmoceft
Вынос вынужденный, это что за трактовка такая? Он там с бодуна?
Так то любой пропущенный гол вынужденный))
+10
0
+10
Весги выбил мяч на Родриго.Чистый пенальти в ворота Атлетика.Ручной свисток нашей Барсы всю игру тащил басков.
+11
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+7
Ответ f0rmoceft
Вынос вынужденный, это что за трактовка такая? Он там с бодуна?
Давно Итурральде не выдавал такой суровой чуши)
Давайте теперь ещё голкиперы в руки мяч будут брать вне штрафной или после паса от партнёра, нуачо, вынужденно же)
Не, ну правда бред же. И гол Барсы вчера несправедливо отменили, и у Мадрида сегодня легитимный пенальти отжали.
+7
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+7
Ответ ZZRM
Разовью ка я мысль. Получается, что если под давлением игрока соперника защитник отдаст пас вратарю, но мяч перехватит атакующий игрок, то это будет офсайд? Правильно я логику уловил? Если да, то это какой то бред.
По логике Итурральде, если перехвативший был в зоне офсайда, то да. Полная чушь.
+5
0
+5
Вынужденный вынос? что этот маразматик несет? Получается, если игрок даст пас назад, а его перехватят соперники - это офсайд? хахавхащах, он сам себя слышит?
+4
0
+4
Так это и есть футбол, заставить соперника ошибаться и забить гол, или мы как в формуле 1, раньше затормозил на 50 метров, штраф 20 секунд. Ну бред же.
+4
0
+4
Если не ошибаюсь в последнем матче Реала который судил этот же арбитр, было два случая когда нужно было посмотреть вар,а он проигнорировал. Не дай такой очевидный пенальти Барсе визг фанатиков был бы громче чем на свинобойне
+4
-1
+3
Не вынужденный вынос - это уже передача, разве нет ?)
+3
0
+3
что вчера,что сегодя!? что за чертовщина!? иногда до 10 мин уходит на просмотр вар,почему в таких моментах не смотрят и не сообщают слепому арбитру,что офсайда нет!!!
+4
-1
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
Мадрид не ноет на судей часть 362
Судья представитель БЧК, а фэж утверждает что ноет Мадрид!
+5
-2
+3
Ответ Gio Land
Это вроде было при счете 1:0. Сравняй Атлетик, мог бы быть очередной судейский скандал. А так 2:0, все норм
но это не правильно совсем,это повезло сегодня,в следующем матче повторится тоже самое,но соперник сможет сравнять и что тогда)))за такие тупые ошибки нужно наказывать судей,иначе будет продолжаться
+3
0
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Ответ Кирилл
Насчет пенальти на Беллингеме ничего не скажу - включил на пару минут посмотреть что там у вас происходит и попал как раз на момент с Родриго. И сразу же вспомнился вчерашний матч Барселоны, где точно в такой же ситуации свистнули офсайд и отменили гол. И, считаю, что в этих случаях странно вообще принимать такие решения, которые приняли судьи, ведь игрок сам выбивает мяч на своего соперника, а не случайным рикошетом до него доходит мяч.
Ну для меня решение судей в вашем матче с Лас-Пальмасом абсолютно из области какой-то шизы. Необъяснимо, как такие решения могут в эпоху ВАР быть приняты. С судейством что-то надо делать, потому что в моём видение это вообще худший сезон за лет 10-15 по уровню судейства и невозможно понять, почему это вообще происходит.
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Это вроде было при счете 1:0. Сравняй Атлетик, мог бы быть очередной судейский скандал. А так 2:0, все норм
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Ответ Кирилл
А вчера когда мяч Рафиньи отменили, тоже «новые правила офсайда от ручных свистков бчк были» ?) Хотя до Рафиньи мяч дошел от защитника Лас-Пальмаса.
Очевидная ошибка вчера была, очень кстати странная, но сегодня в ворота Бильбао не поставили 2 пенальти. Второй пенальти был на Беллингеме, его откровенно в спину толкнул игрок Бильбао. Там никто даже офсайда не придумал, просто не стали рассматривать.
+2
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+1
Исходя из того, как отменили вчера мяч Рафиньи в матче Барселоны, судьи хотя бы последовательно поступают.

Но, на мой взгляд, что вчера, что сегодня надо было принимать другое решение потому что мяч приходил до адресата от соперников.
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Ответ gPk
Толкать в спину?)Ваш игрочишка двумя руками в классико захватил Араухо и повалил в штрафной..Ты тогда что-то не писал об этом)))
Нет, там был другой момент совершенно: он руки держал на плече, а Араухо изобразил фол, по манере судейства в матче это не фол и был момент на Камавинге, где тоже можно было придумать пенальти, появнее момент, чем с Араухо. Такое было моё видение, либо должно было быть 2 пенальти, либо ни одного - всё справедливо.
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Ответ Real_v_dushe
Очевидная ошибка вчера была, очень кстати странная, но сегодня в ворота Бильбао не поставили 2 пенальти. Второй пенальти был на Беллингеме, его откровенно в спину толкнул игрок Бильбао. Там никто даже офсайда не придумал, просто не стали рассматривать.
Толкать в спину?)Ваш игрочишка двумя руками в классико захватил Араухо и повалил в штрафной..Ты тогда что-то не писал об этом)))
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Ответ Real_v_dushe
Очевидная ошибка вчера была, очень кстати странная, но сегодня в ворота Бильбао не поставили 2 пенальти. Второй пенальти был на Беллингеме, его откровенно в спину толкнул игрок Бильбао. Там никто даже офсайда не придумал, просто не стали рассматривать.
Насчет пенальти на Беллингеме ничего не скажу - включил на пару минут посмотреть что там у вас происходит и попал как раз на момент с Родриго.
И сразу же вспомнился вчерашний матч Барселоны, где точно в такой же ситуации свистнули офсайд и отменили гол.

И, считаю, что в этих случаях странно вообще принимать такие решения, которые приняли судьи, ведь игрок сам выбивает мяч на своего соперника, а не случайным рикошетом до него доходит мяч.
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Все игроки на поле так или иначе отдают пасы вынужденно
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А бывает вынужденный ФПН? ну а как, он же иначе бы гол забил. Свободный от ворот
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Жирона купила судей и они гасят Реал и Барсу!
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Ну давайте вообще запретим отбор мяча что ли. А то давят, вынуждают ошибаться...
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Правила в Ла Лиге из тура в тур работают рандомно. Беллингем, кажется, не касался мяча - это пенальти
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