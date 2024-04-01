Анчелотти после 2:0 с «Атлетиком»: «Игра могла быть сложной, многие игроки вернулись из сборных. «Реал» мог прессинговать выше, но Беллингем и Вальверде не были готовы на 100%»

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0).

– Учитывая, что многие игроки вернулись из своих сборных после перерыва, матч мог быть сложным. Мы очень хорошо начали и вскоре вышли вперед. В обороне мы были компактны, действовали организованно и не рисковали. Мы играли очень интенсивно.

– Практически до 50-й минуты мы не видели [в игре]. Радует ли его такая надежность в обороне и практически полное отсутствие моментов?

– У всех в команде есть своя роль: нападающие жертвуют собой, а в защите все спокойно, команда в порядке. Сегодня можно было прессинговать чуть выше, но у нас не было сил для этого, потому что и не были готовы на 100%.

– Как оцените игру и его голы?

– Мы были уверены, что он что-то сделает в этом матче. Возможно, эта позиция нравится ему больше других. Думаю, они с Винисиусом очень хороши в связке. Он был важнейшим игроком матча.

– Что вы чувствуете по поводу возвращения Милитао спустя 232 дня? Что вы сказали ему перед выходом на поле?

– Он сыграл очень мало, но для нас и для него было очень важно, что он вернулся. На заключительном отрезке сезона нам нужны все, и прежде всего такой сильный защитник, как Милитао, – сказал главный тренер « » в интервью клубному телевидению.