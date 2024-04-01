Анчелотти после 2:0 с «Атлетиком»: «Игра могла быть сложной, многие игроки вернулись из сборных. «Реал» мог прессинговать выше, но Беллингем и Вальверде не были готовы на 100%»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Федерико Вальверде Эдер Милитао Андрей Лунин Родриго Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0).

– Учитывая, что многие игроки вернулись из своих сборных после перерыва, матч мог быть сложным. Мы очень хорошо начали и вскоре вышли вперед. В обороне мы были компактны, действовали организованно и не рисковали. Мы играли очень интенсивно.

– Практически до 50-й минуты мы не видели Лунина [в игре]. Радует ли его такая надежность в обороне и практически полное отсутствие моментов?

– У всех в команде есть своя роль: нападающие жертвуют собой, а в защите все спокойно, команда в порядке. Сегодня можно было прессинговать чуть выше, но у нас не было сил для этого, потому что Беллингем и Вальверде не были готовы на 100%.

– Как оцените игру Родриго и его голы?

– Мы были уверены, что он что-то сделает в этом матче. Возможно, эта позиция нравится ему больше других. Думаю, они с Винисиусом очень хороши в связке. Он был важнейшим игроком матча.

– Что вы чувствуете по поводу возвращения Милитао спустя 232 дня? Что вы сказали ему перед выходом на поле?

– Он сыграл очень мало, но для нас и для него было очень важно, что он вернулся. На заключительном отрезке сезона нам нужны все, и прежде всего такой сильный защитник, как Милитао, – сказал главный тренер «Реала» в интервью клубному телевидению.

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6 комментариев
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Ответ Fazy10
дак дай им отдохнуть
Не хочет рисковать. Отрыв 8 очков, проиграли бы, стало бы 5. На носу класико, там также можно потерять очки, и тогда отрыв стал бы минимальным. Человек мыслит стратегически, его понять можно.
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+30
дак дай им отдохнуть
+4
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ждал от Родриго сегодня гол
+2
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+2
Ответ Бакыт Кадыров
Родриго нужно выпускать на позицию LW в старте против Сити, высочайший уровень показывает на этой позиции , но Карло конечно выпустит Вини, так как не хочет чтобы его обвинили в расизме
Очень круто играет там
+1
0
+1
Ответ Бакыт Кадыров
Родриго нужно выпускать на позицию LW в старте против Сити, высочайший уровень показывает на этой позиции , но Карло конечно выпустит Вини, так как не хочет чтобы его обвинили в расизме
А Вини какой уровень показывает?
+1
0
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