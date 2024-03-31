Мостовой о стажировке у Юрана: «Будет время – съезжу, не будет – не поеду. Все тренеры работают по-разному, но тренируются футболисты одинаково. Я же играл в футбол, он одинаков для всех»
Александр Мостовой рассказал, когда собирается пройти стажировку у Сергея Юрана.
Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран пригласил Александра Мостового пройти стажировку в нижегородском клубе.
– Связывались по поводу стажировки с Юраном?
– А чего связываться? Дают время – когда хочешь, тогда едешь. Я же играл в футбол. Все тренеры работают по-разному, но тренируются футболисты одинаково. Футбол одинаков для всех.
Так что с Серегой у нас нормальные отношения. Будет время – съезжу. Не будет – не поеду, – сказал Александр Мостовой.
Мостовой о приглашении на стажировку в «Пари НН»: «Отлично! Мы с Юраном уже много лет общаемся и играли вместе»
не будет - не поеду"
видимо, чеканка и распитие спиртных напитков много времени отнимает)
А. Мостовой