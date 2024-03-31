Мостовой о стажировке у Юрана: «Будет время – съезжу, не будет – не поеду. Все тренеры работают по-разному, но тренируются футболисты одинаково. Я же играл в футбол, он одинаков для всех»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Юран Пари НН Футбол

Александр Мостовой рассказал, когда собирается пройти стажировку у Сергея Юрана.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран пригласил Александра Мостового пройти стажировку в нижегородском клубе.

Связывались по поводу стажировки с Юраном?

– А чего связываться? Дают время – когда хочешь, тогда едешь. Я же играл в футбол. Все тренеры работают по-разному, но тренируются футболисты одинаково. Футбол одинаков для всех.

Так что с Серегой у нас нормальные отношения. Будет время – съезжу. Не будет – не поеду, – сказал Александр Мостовой.

Мостовой о приглашении на стажировку в «Пари НН»: «Отлично! Мы с Юраном уже много лет общаемся и играли вместе»

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренировки в принципе, что в Хабаровском ска, что в Манчестер сити не очень отличаются. И там, и там мяч круглый, бегать иногда надо)
+73
-2
+71
"будет возможность - возьму лч, не будет возможности не возьму лч. тренировать легко"
+45
-1
+44
Главное, что время обсирать Абаскаля всегда найдётся.
+19
-1
+18
Ответ atonce
Тренировки в принципе, что в Хабаровском ска, что в Манчестер сити не очень отличаются. И там, и там мяч круглый, бегать иногда надо)
Главное, чтоб чеканить не забывали🙌
+18
-2
+16
А чем царь так занят? 🤔
+8
-1
+7
Ответ Лёвик Султановс
"будет возможность - возьму лч, не будет возможности не возьму лч. тренировать легко"
Принцип жизни наших футболистов:"будет возможность-возьму лч, не будет возможности - возьму пива и кальян".
+8
-1
+7
Ответ Лёвик Султановс
"будет возможность - возьму лч, не будет возможности не возьму лч. тренировать легко"
сейчас лига чемпионов уже не та,кубок интертото который я брал с Сельтой и то на 2 головы выше!
+4
-1
+3
Юран и Мостовой в одной команде это прям комбо. Уже к обеду бы Юран узнал от журналистов много нового о себе в исполнении Мостового.
+4
-3
+1
"будет время - поеду
не будет - не поеду"
видимо, чеканка и распитие спиртных напитков много времени отнимает)
+3
-2
+1
Александр, хорошо что напомнили про то что вы играли в футбол, а то мы забываем каждый раз.
+2
-1
+1
Чем могут отличаться тренировки в Москве, Трнаве и Субботице? - Да ничем, Спартак везде одинаково тренируется.))
А. Мостовой
+2
-1
+1
Да ну. Тратиться еще на билеты и пансион.
+1
-1
0
Теплая водка стынет, какие стажировки
+1
-1
0
Боится Юрану дерзить. Тут можно и по морде получить.
+1
-1
0
Пусть лучше Юран сам едет ко мне на стажировку, у меня нет времени заниматься ерундой, сам кого хочешь научу, пожалуй пора самому открывать свою школу тренеров, поднимать футбол с колен - добавил Мостовой...
0
0
0
Ответ Bartez1986
А чем царь так занят? 🤔
бухает
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий