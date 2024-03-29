Мостовой о приглашении на стажировку в «Пари НН»: «Отлично! Мы с Юраном уже много лет общаемся и играли вместе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Юран Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой прокомментировал приглашение на стажировку в «Пари НН».

Ранее главный тренер нижегородской команды Сергей Юран так охарактеризовал Мостового: «Футбольный человек, прошел Крым и Рим. Может, у него получится стать тренером. Пусть в «Пари НН» на стажировку приезжает».

«Пока не нашел клуб, где мог бы пройти стажировку.

То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» – вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака». 

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12 комментариев
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Ответ Н.Ф.
Юран : "Бенфика" (1991—1994). 63 матча, 19 голов. Мостовой : "Бенфика" (1991—1993). 9 матчей, 0 голов.
Хотим ещё статистики
+11
-2
+9
Юран : "Бенфика" (1991—1994). 63 матча, 19 голов.
Мостовой : "Бенфика" (1991—1993). 9 матчей, 0 голов.
+11
-3
+8
Заходит утром Юран к себе в кабинет, а в его кресле Мост сидит.
- докладывай, Сергей, где мои деньги за стажировку и когда я уже поеду домой?
+10
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+7
Почеканят вместе.
+2
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Сопьетесь ведь там два идола блин
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