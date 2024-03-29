Мостовой о приглашении на стажировку в «Пари НН»: «Отлично! Мы с Юраном уже много лет общаемся и играли вместе»

Александр Мостовой прокомментировал приглашение на стажировку в «Пари НН».

Ранее главный тренер нижегородской команды так охарактеризовал Мостового: «Футбольный человек, прошел Крым и Рим. Может, у него получится стать тренером. Пусть в «Пари НН» на стажировку приезжает».

«Пока не нашел клуб, где мог бы пройти стажировку.

То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» – вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака».