Мостовой о приглашении на стажировку в «Пари НН»: «Отлично! Мы с Юраном уже много лет общаемся и играли вместе»
Александр Мостовой прокомментировал приглашение на стажировку в «Пари НН».
Ранее главный тренер нижегородской команды Сергей Юран так охарактеризовал Мостового: «Футбольный человек, прошел Крым и Рим. Может, у него получится стать тренером. Пусть в «Пари НН» на стажировку приезжает».
«Пока не нашел клуб, где мог бы пройти стажировку.
То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» – вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака».
Мостовой : "Бенфика" (1991—1993). 9 матчей, 0 голов.
- докладывай, Сергей, где мои деньги за стажировку и когда я уже поеду домой?