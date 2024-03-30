Александр Мостовой: «Я в «Спартак» давно не верю. Клуб в меня не верит, так что мне зачем это делать… Я и болельщиком никогда не был»
Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Спартаке».
– Мне хочется, чтобы Абаскалю задавали такие вопросы: где вы играли, сколько забили? Интересно, что он ответит. Журналисты, спросите его: «Вы тренер «Спартака» – вы где-то играли сами»? Вот что он ответит? Это все равно, если я приду тренировать баскетбольную команду, и меня там спросят, играл ли я где-то в баскетбол. Ну, смешно же.
– Летом Абаскаля могут уволить. Может быть, с вами там как-то получится сработаться?
– Точно нет. Со мной там 15 лет ничего не было, и тут ничего не будет.
– На ваш взгляд, может «Спартак» еще претендовать на высокое место в этом сезоне?
– «Краснодар», который по непонятным причинам уволил Ивича. «Зенит», который догнал их и идет теперь впереди. Остальной круг команд – «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Все они до последнего будут претендентами. Интрига будет до конца.
– «Ростов» всего в восьми очках от тройки.
– «Ростов» в одном очке от «Спартака», вы только представьте. А если сам «Спартак» обыграет «Урал», может вообще подняться на четвертое место…
– Значит, вы еще верите в «Спартак»?
– Я в «Спартак» давно не верю. Клуб в меня не верит, так что мне зачем это делать… Я-то болельщиком никогда не был, я – футболист. Смотрю на игру чисто профессионально, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Лентяй и обиженка, почивающий на лаврах некогда хорошего футболиста.
Но Мостовому невдомек, что хороший футболист не равно даже посредственный тренер.
Не болельщик я ваще.
Штангенциркулем проверю,
Сколько мяса в их борще.
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Мяса много…
Негодяй..
Был хорошим игроком, после стал просто посмешищем