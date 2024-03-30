Александр Мостовой: «Я в «Спартак» давно не верю. Клуб в меня не верит, так что мне зачем это делать… Я и болельщиком никогда не был»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

– Мне хочется, чтобы Абаскалю задавали такие вопросы: где вы играли, сколько забили? Интересно, что он ответит. Журналисты, спросите его: «Вы тренер «Спартака» – вы где-то играли сами»? Вот что он ответит? Это все равно, если я приду тренировать баскетбольную команду, и меня там спросят, играл ли я где-то в баскетбол. Ну, смешно же.

– Летом Абаскаля могут уволить. Может быть, с вами там как-то получится сработаться?

– Точно нет. Со мной там 15 лет ничего не было, и тут ничего не будет.

– На ваш взгляд, может «Спартак» еще претендовать на высокое место в этом сезоне?

– «Краснодар», который по непонятным причинам уволил Ивича. «Зенит», который догнал их и идет теперь впереди. Остальной круг команд – «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Все они до последнего будут претендентами. Интрига будет до конца.

– «Ростов» всего в восьми очках от тройки.

– «Ростов» в одном очке от «Спартака», вы только представьте. А если сам «Спартак» обыграет «Урал», может вообще подняться на четвертое место…

– Значит, вы еще верите в «Спартак»?

– Я в «Спартак» давно не верю. Клуб в меня не верит, так что мне зачем это делать… Я-то болельщиком никогда не был, я – футболист. Смотрю на игру чисто профессионально, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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43 комментария
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А с чего вдруг клубу в тебя верить? Ты кто такой?
Лентяй и обиженка, почивающий на лаврах некогда хорошего футболиста.
Но Мостовому невдомек, что хороший футболист не равно даже посредственный тренер.
+92
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+89
Я в «Спартак» давно не верю,
Не болельщик я ваще.
Штангенциркулем проверю,
Сколько мяса в их борще.
©
+53
-2
+51
Обидки уровня детсада.
+21
-5
+16
Он уже достал. Честно.
+11
-1
+10
Ответ Pucheslav
А вот они Карпина без бумажек взяли, а Сашку не взяли
Они Карпина ген директором поставили, а потом он уже себя главным тренером сделал
+10
-2
+8
Скажите этому дереву, что один из лучших баскетбольных тренеров в мировой истории ,Александр Гомельский не играл профессионально в баскетбол или Жозе Мауринью, то же не блистал профессиональным футболистом. Так, что все эти Сашины примеры пустая болтовня! Докажи, что ты что то можешь тренером, тогда будем посмотреть
+9
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Царь в печали ☺️
+8
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+6
Чего вы всё "подтаскиваете " этого самовлюблённого Нарцисса к тренерской скамейке Спартака , он хоть бы свою дворовую команду мальчишек для начала потренировал !
+5
-1
+4
Ответ Vitor Dia
А с чего вдруг клубу в тебя верить? Ты кто такой? Лентяй и обиженка, почивающий на лаврах некогда хорошего футболиста. Но Мостовому невдомек, что хороший футболист не равно даже посредственный тренер.
А вот они Карпина без бумажек взяли, а Сашку не взяли
+8
-5
+3
Ответ Н.Ф.
Я в «Спартак» давно не верю, Не болельщик я ваще. Штангенциркулем проверю, Сколько мяса в их борще. ©
Проверяй не проверяй..
Мяса много…
Негодяй..
+4
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+2
Ответ Не уверен!!
Они Карпина ген директором поставили, а потом он уже себя главным тренером сделал
Карпин никогда ни с кем, по крайне мере публично, не цапался. А правильнее говоря, никого не оскорблял и не принижал. В этом и разница между ними.
+3
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С Мостовым , как в цирке , где клоуны заполняют паузы между зрелищами
+2
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Не подходи ко мне, я обиделся
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Шура, ты вообще хоть какой-то клуб тренировал? ))
+2
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Александр, в вас никто не верит
Был хорошим игроком, после стал просто посмешищем
+2
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Ответ Не уверен!!
Ну честно сказать, что Карпин то вообще от футбола отошёл и спокойно жил в Испании. Но так как жизнь Мостового скучная как у бабулек возле подъезда - то он и все время всех обсуждает, и вспоминает как было тогда, когда он ещё мог...
Он то спокойно отошел, но когда почуял, что бизнес прогорает, вовремя перестроился и вернулся в систему. Мостовой в это время совершенно пропал - то ли чилил, то ли тоже надеялся на бизнес. А когда решил вернуться, думал, что его только за имя возьмут. А все уже было занято, согласно купленным билетам. Зародилась обида, которая потом стала перетекать в критику и не обоснованные оскорбления. Так бывает в жизни и с чем сталкиваются большинство людей - несправедливость. Мостовой, как оказалось, только ближе к 40 с этим столкнулся. По большому счету - это его сугубо проблемы, и жалеть его смысла нет - ни бедствует, ни пьет, на ТВ мелькает. Хотел бы что-то изменить - пошел бы по пути хотя бы того же Юрана, который не чурался - взлетал и падал с Шинником и Химками, тренировал и в ФНЛ, и во 2й лиге, и к полтиннику худо бедно добрался до каких-то результатов в РПЛ.
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Сдаётся мне, что где-то между стаканом и бутылочкой вискарика брали вью...
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Почему Спартак, может сразу в Сельту...негоже царям по мелочам разбрасываться)).
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Черчесов хоть и играл, но ни одного не забил) Тренировал целую сборную.
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Вот он! настоящий готовый тренер на замену Абаскалю
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На самом деле никто не верит в Мостового, просто потешаются все как над 🤡...без него будет скучно...
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На вопрос Мостового Абаскаль ответит, что играл на молодёжном уровне в Барселоне и Севилье, потом решил учиться на тренера, начинал с нуля и тренировал другие менее статусные команды в Европе в отличие от Мостового, прежде чем прийти в Спартак ...
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Мостовой: только тот кто начеканит мячем 100 раз и попадет в перекладину 2 раза подряд с 20 метров может быть следующим тренером Спартака. Иначе это не тренер.
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Оставь меня Спартак, я в печали😀
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Ответ ASH11
Карпин никогда ни с кем, по крайне мере публично, не цапался. А правильнее говоря, никого не оскорблял и не принижал. В этом и разница между ними.
Ну честно сказать, что Карпин то вообще от футбола отошёл и спокойно жил в Испании. Но так как жизнь Мостового скучная как у бабулек возле подъезда - то он и все время всех обсуждает, и вспоминает как было тогда, когда он ещё мог...
+1
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Надо же,Самого Царя обидели?!)))Саша!Очнись-ты серешь)))
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