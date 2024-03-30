Александр Мостовой: «Я в «Спартак» давно не верю. Клуб в меня не верит, так что мне зачем это делать… Я и болельщиком никогда не был»

Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

– Мне хочется, чтобы Абаскалю задавали такие вопросы: где вы играли, сколько забили? Интересно, что он ответит. Журналисты, спросите его: «Вы тренер « » – вы где-то играли сами»? Вот что он ответит? Это все равно, если я приду тренировать баскетбольную команду, и меня там спросят, играл ли я где-то в баскетбол. Ну, смешно же.

– Летом Абаскаля могут уволить. Может быть, с вами там как-то получится сработаться?

– Точно нет. Со мной там 15 лет ничего не было, и тут ничего не будет.

– На ваш взгляд, может «Спартак» еще претендовать на высокое место в этом сезоне?

– « », который по непонятным причинам уволил Ивича. « », который догнал их и идет теперь впереди. Остальной круг команд – « », «Спартак», . Все они до последнего будут претендентами. Интрига будет до конца.

– «Ростов» всего в восьми очках от тройки.

– «Ростов» в одном очке от «Спартака», вы только представьте. А если сам «Спартак» обыграет «Урал», может вообще подняться на четвертое место…

– Значит, вы еще верите в «Спартак»?

– Я в «Спартак» давно не верю. Клуб в меня не верит, так что мне зачем это делать… Я-то болельщиком никогда не был, я – футболист. Смотрю на игру чисто профессионально, – сказал бывший полузащитник сборной России.