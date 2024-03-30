Шалимов о Мостовом: «Поработай, Саша. Пусть он тренировку проведет одну, разобьет упражнения так, чтобы полкоманды не стояло. Конечно, он не представляет»
Игорь Шалимов объяснил, почему не видит смысла ехать на стажировку в «Ростов».
– В футболе многие вещи повторяются, новое что-то сложно придумать. Я вижу, как играют, и мне достаточно игры посмотреть. А если надо с Валерием Георгиевичем пообщаться, я могу позвонить. А приехать на стажировку...
Сашка Мостовой сейчас будет стажировку проходить. Вот они будут учиться, им будут организовывать, они будут ездить. Вот он сейчас выбирает, куда ехать – в «Динамо» или куда. Куда-то, говорит, не поедет: «Вы чего, издеваетесь?»
Тогда – да, когда ты еще не пробовал тренировать. А когда у тебя за спиной такой опыт – я большого смысла в этом не вижу.
– Я правильно понимаю, что прошло время, и тренерский процесс очень сильно изменился? И проблема, допустим, Мостового, который говорит про тренеров, в том, что он не понимает, что тренер сейчас занимается другими вещами – даже на поле.
– Ну, Саня, конечно, сейчас мучается. Вот пусть он тренировку проведет одну, вот пусть выступит перед ребятами.
Вот ему дадут команду, вот что он скажет, например, как он разобьет потом упражнения, чтобы все нагружались, чтобы у тебя полкоманды не стояло, а полкоманды тренировалось. Берешь тему «Позиционная атака», например. Поработай, Саша.
Конечно, он не представляет. То, что он говорил: «Что вы мне рассказываете, я всю жизнь в футбол играл» – это не так, – сказал бывший главный тренер «Краснодара».
А-ля Жирков в отдельных эпизодах, только весь матч с начала до конца, не опуская мяч ...
Новый стиль игры от Мостового, потом пойдёт по миру распространяться...
«Игорь Шалимов объяснил, почему не видит смысла ехать на стажировку в Ростов» ©
Шалимов тренером стал, когда Карпин ещё игроком был.
Классный футболист в прошлом - не означает успещный тренер в будущем! У кого-то получилось, как у Карпина, а у кого-то не задалось!
Но пробывать и пытаться необходимо! Так что Мостовой пусть снимет свою "корону" и вперед... обучаться тренерскому ремеслу! Под лежачий камень вода не течет!!! Аксиома.💯‼️
Что интересного Шалимов может увидеть в российском клубе, у российского тренера, не выигрывавшего даже ЧР???
Только если Ростовской самогонки по-дегустировать...
Очень жду от него, Мостового, успехов на тренерском поприще, уж больно хорош был будучи игроком... С удовольствием бы поменял о нём своё мнение.
русские псевдотренеры: да в футболе ничего нового никто не придумал, всё то же самое, нас трудно чему то обучить новому, мячик же круглый, поле то одно, зачем ехать учится у кого то, я же по телеку всё вижу")))) вот вам и разница. тренеры советской школы на пенсии медленно опускают голову и думают как мы докатились до этих мостовой,шалимовых... все критикуют семака-мол пусть порабоьает в другом клубе... дак он и работал до зенита и показывал свои идеи, стажировался во Франции, Англии, Испании. он ездил хотя бы изучал. да у него сейчас состав хороший для рпл на уровне остальных команд... но чтобы тебе дали состав надо же стремится его получить.. а не высказываться как шалимов