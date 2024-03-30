Шалимов о Мостовом: «Поработай, Саша. Пусть он тренировку проведет одну, разобьет упражнения так, чтобы полкоманды не стояло. Конечно, он не представляет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Шалимов Александр Мостовой Валерий Карпин Это футбол, брат! Футбол

Игорь Шалимов объяснил, почему не видит смысла ехать на стажировку в «Ростов».

– В футболе многие вещи повторяются, новое что-то сложно придумать. Я вижу, как играют, и мне достаточно игры посмотреть. А если надо с Валерием Георгиевичем пообщаться, я могу позвонить. А приехать на стажировку...

Сашка Мостовой сейчас будет стажировку проходить. Вот они будут учиться, им будут организовывать, они будут ездить. Вот он сейчас выбирает, куда ехать – в «Динамо» или куда. Куда-то, говорит, не поедет: «Вы чего, издеваетесь?»

Тогда – да, когда ты еще не пробовал тренировать. А когда у тебя за спиной такой опыт – я большого смысла в этом не вижу.

– Я правильно понимаю, что прошло время, и тренерский процесс очень сильно изменился? И проблема, допустим, Мостового, который говорит про тренеров, в том, что он не понимает, что тренер сейчас занимается другими вещами – даже на поле.

– Ну, Саня, конечно, сейчас мучается. Вот пусть он тренировку проведет одну, вот пусть выступит перед ребятами.

Вот ему дадут команду, вот что он скажет, например, как он разобьет потом упражнения, чтобы все нагружались, чтобы у тебя полкоманды не стояло, а полкоманды тренировалось. Берешь тему «Позиционная атака», например. Поработай, Саша.

Конечно, он не представляет. То, что он говорил: «Что вы мне рассказываете, я всю жизнь в футбол играл» – это не так, – сказал бывший главный тренер «Краснодара».

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какие упражнения, всю тренировку команда будет чеканить мяч.
+158
-4
+154
Ответ Sergeant Squirting
Какие упражнения, всю тренировку команда будет чеканить мяч.
Вместо тренировок Мостовой будет втирать своей команде, что им не нужны никакие тренировки, ведь они уже профессиональные футболисты, и знают, как играть в футбол 😆
+56
-2
+54
Так а чего там учить, как говорил Мостовой, в футболе давно всё придумано - троих обыграл да засадил в девятку, какие позиционные атаки, какие ложные девятки, какие инвертированные вингеры, понапридумывали всякой ерунды новомодной, если человек 40 лет играл в футбол на высшем уровне, так он его знает от и до и сам преподаст лекцию хоть Гвардиоле, хоть Клоппу, не о говоря о самозванцах типа Абаскаля, Тедеско или Нагельсманна, которые мяч то толком не видели, а всё лезут занимать места заслуженных ветеранов футбола.
+47
-4
+43
Ответ Sergeant Squirting
Какие упражнения, всю тренировку команда будет чеканить мяч.
Не только на тренировках, команды Мостового играть будут, весь матч чеканя мяч...
А-ля Жирков в отдельных эпизодах, только весь матч с начала до конца, не опуская мяч ...
Новый стиль игры от Мостового, потом пойдёт по миру распространяться...
+34
-6
+28
правильно, мяч пинать и учить мяч пинать, вещи разные...
+28
-2
+26
Блин, ну кто так текст составляет?
«Игорь Шалимов объяснил, почему не видит смысла ехать на стажировку в Ростов» ©
Шалимов тренером стал, когда Карпин ещё игроком был.
+17
-2
+15
Мост: пусть тренируется тот, кто не умеет играть!
+6
-1
+5
Не царское это дело, тренировки проводить!
+5
-1
+4
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Будут бегать вокруг поля, потом передачи и удары отрабатывать, что, сложно что ли озадачить всех. Да хоть гусиным шагом вдоль поля на перегонки))
Дмитрий Александрович, Вы какой клуб сейчас тренируете?
+6
-3
+3
Шалимов абсолютно прав!💯💯💯
Классный футболист в прошлом - не означает успещный тренер в будущем! У кого-то получилось, как у Карпина, а у кого-то не задалось!
Но пробывать и пытаться необходимо! Так что Мостовой пусть снимет свою "корону" и вперед... обучаться тренерскому ремеслу! Под лежачий камень вода не течет!!! Аксиома.💯‼️
+3
-1
+2
Ответ MstAndreev
Александр Мостовой: "Работают Абаскали всякие! А я тренировать буду!"
Творить!! Низко Вы ставите Царя, стыдитесь! ;)
+1
0
+1
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Вместо тренировок Мостовой будет втирать своей команде, что им не нужны никакие тренировки, ведь они уже профессиональные футболисты, и знают, как играть в футбол 😆
Ворота круглые, мяч квадратный
+2
-1
+1
Да правильно всё Игорь говорит, только вот у Моста пока много понта и мало в голове. Карпин тоже сначала говорил "чему мне учиться", но он понял быстро.
+2
-1
+1
Ответ missMarpl
Вижу, этот вопрос задел самолюбие Шалимова - ему, такому офигенному тренеру, и ехать чему-то учиться у какого-то Карпина??? А если без эмоций - например, даже Бердыев не считал зазорным ездить на стажировки (к Сарри, например), даже будучи уже признанным топ-тренером в РФ после чемпионства с Рубином. Хотя... куда там какому-то Бердыеву до САМОГО Шалимова!!!
А кто-то сейчас предлагает Шалимову ехать Сарри, Клоппу???
Что интересного Шалимов может увидеть в российском клубе, у российского тренера, не выигрывавшего даже ЧР???
Только если Ростовской самогонки по-дегустировать...
0
0
0
Ответ VolchoK
Организация игры и организация тренировок - это все же разные вещи. Если первое для Мостового - открытая книга, то второе конечно - terra incognita.
Вот тут ты не прав... Для него - всё "тёмный лес", только он этого ещё не понимает... Или понимает, и просто тролит интернет пространство...
0
0
0
Ответ Н.Ф.
Блин, ну кто так текст составляет? «Игорь Шалимов объяснил, почему не видит смысла ехать на стажировку в Ростов» © Шалимов тренером стал, когда Карпин ещё игроком был.
Согласен. У меня тоже возникло впечатление, что матрица в данном случае дала сбой ))
+1
-1
0
Ответ VolchoK
Удивительно, все понимают, чего не понимает Александр Мостовой)) Возможно он не владеет современной теоретической футбольной терминологией, но уж поверьте, все, что происходит на поляне, тайной для него не является.
Сколько раз видел Мостового в роли "эксперта"- и ни разу не видел вразумительного разбора игры (в отличии от Картина, к примеру). Понты и общие фразы, рассчитанные на "пионэров"...
Очень жду от него, Мостового, успехов на тренерском поприще, уж больно хорош был будучи игроком... С удовольствием бы поменял о нём своё мнение.
0
0
0
Ответ Sergeant Squirting
Какие упражнения, всю тренировку команда будет чеканить мяч.
... пока не научатся играть как Мостовой
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Не только на тренировках, команды Мостового играть будут, весь матч чеканя мяч... А-ля Жирков в отдельных эпизодах, только весь матч с начала до конца, не опуская мяч ... Новый стиль игры от Мостового, потом пойдёт по миру распространяться...
Сколько мячей в этой игре на поле?
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Не только на тренировках, команды Мостового играть будут, весь матч чеканя мяч... А-ля Жирков в отдельных эпизодах, только весь матч с начала до конца, не опуская мяч ... Новый стиль игры от Мостового, потом пойдёт по миру распространяться...
+ чеки-чака по царски от Мостового...
+2
-2
0
европейские тренеры: футбол меняется, каждые пять лет он другой, упор на физику, смену позиции, давление, меняется менталитет контратак, меняется менталитет как правильно пресинговать.
русские псевдотренеры: да в футболе ничего нового никто не придумал, всё то же самое, нас трудно чему то обучить новому, мячик же круглый, поле то одно, зачем ехать учится у кого то, я же по телеку всё вижу")))) вот вам и разница. тренеры советской школы на пенсии медленно опускают голову и думают как мы докатились до этих мостовой,шалимовых... все критикуют семака-мол пусть порабоьает в другом клубе... дак он и работал до зенита и показывал свои идеи, стажировался во Франции, Англии, Испании. он ездил хотя бы изучал. да у него сейчас состав хороший для рпл на уровне остальных команд... но чтобы тебе дали состав надо же стремится его получить.. а не высказываться как шалимов
+1
-1
0
Да всё верно, языком молотить не мешки ворочать!
+1
-1
0
Ну ка подошли все сюда и сели в круг, я щас буду вам рассказывать истории дядюшки бобра про мой футбол
+1
-1
0
Александр Мостовой: "Работают Абаскали всякие! А я тренировать буду!"
+1
-1
0
Звиздеть не мешки ворочать, Сашка :)
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий