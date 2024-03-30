Шалимов о Мостовом: «Поработай, Саша. Пусть он тренировку проведет одну, разобьет упражнения так, чтобы полкоманды не стояло. Конечно, он не представляет»

Игорь Шалимов объяснил, почему не видит смысла ехать на стажировку в «Ростов».

– В футболе многие вещи повторяются, новое что-то сложно придумать. Я вижу, как играют, и мне достаточно игры посмотреть. А если надо с Валерием Георгиевичем пообщаться, я могу позвонить. А приехать на стажировку...

Сашка Мостовой сейчас будет стажировку проходить. Вот они будут учиться, им будут организовывать, они будут ездить. Вот он сейчас выбирает, куда ехать – в « » или куда. Куда-то, говорит, не поедет: «Вы чего, издеваетесь?»

Тогда – да, когда ты еще не пробовал тренировать. А когда у тебя за спиной такой опыт – я большого смысла в этом не вижу.

– Я правильно понимаю, что прошло время, и тренерский процесс очень сильно изменился? И проблема, допустим, Мостового, который говорит про тренеров, в том, что он не понимает, что тренер сейчас занимается другими вещами – даже на поле.

– Ну, , конечно, сейчас мучается. Вот пусть он тренировку проведет одну, вот пусть выступит перед ребятами.

Вот ему дадут команду, вот что он скажет, например, как он разобьет потом упражнения, чтобы все нагружались, чтобы у тебя полкоманды не стояло, а полкоманды тренировалось. Берешь тему «Позиционная атака», например. Поработай, Саша.

Конечно, он не представляет. То, что он говорил: «Что вы мне рассказываете, я всю жизнь в футбол играл» – это не так, – сказал бывший главный тренер «Краснодара».