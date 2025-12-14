Павлюченко о Кордобе: «Лучший форвард РПЛ в 2025-м. Нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. А он обладает всеми этими качествами»

Павлюченко о Кордобе: лучший форвард РПЛ в 2025-м.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал Джона Кордобу из «Краснодара » лучшим форвардом Мир РПЛ в 2025 году.

«Я считаю, что лучший нападающий чемпионата России в 2025 году – Джон Кордоба. Почему? Потому что колумбиец является разносторонним игроком без слабых мест.

Как правило, нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. Одно из трех. (Смеется.) А он обладает всеми этими качествами сразу, что и демонстрирует ежегодно», – заявил Павлюченко.

В этом сезоне Мир РПЛ Кордоба забил 8 голов в 16 играх. Его статистика – здесь .