Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал Джона Кордобу из «Краснодара» лучшим форвардом Мир РПЛ в 2025 году.
«Я считаю, что лучший нападающий чемпионата России в 2025 году – Джон Кордоба. Почему? Потому что колумбиец является разносторонним игроком без слабых мест.
Как правило, нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. Одно из трех. (Смеется.) А он обладает всеми этими качествами сразу, что и демонстрирует ежегодно», – заявил Павлюченко.
В этом сезоне Мир РПЛ Кордоба забил 8 голов в 16 играх. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
