Мостовой о 0:0 «Спартака» и «Урала»: «Москвичи наиграли на победу, соперник в основном думал о защите, Помазун не раз выручал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Илья Помазун Антон Зиньковский Футбол

Александр Мостовой высказался о матче «Спартака» с «Уралом».

Вчера «Спартак» принимал «Урал» (0:0) в матче 22-го тура Мир РПЛ.

«Исходя из результата, мне не важно, какую игру показал «Спартак». Можно играть хорошо и выигрывать, а можно играть плохо и выигрывать. Сейчас главное результат, а счет 0:0. Отталкиваться нужно от этого.

«Спартак» наиграл на победу. Москвичи выглядели лучше, в том числе, и по созданным моментам. Другое дело, что хорошо действовала оборона «Урала» и прежде всего вратарь Помазун. Он был одним из лучших и не раз выручал.

В последнее время «Урал» в матчах со «Спартаком» всегда имеет моменты и подходы. А сейчас гости большую часть времени думали только о защите. Они вытерпели и выдержали. И еще хорошо, что у «Спартака» есть Зиньковский, который создавал остроту», – отметил бывший игрок «Спартака».

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10 комментариев
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Саша, на удивление, в адеквате сегодня
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Не, ну реально, трудно не согласиться здесь с Мостовым. Спартак не то что заслуживал победы, а крупной победы. Просто вчера на стороне Урала был невероятный фарт какой-то
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Как бы то ни было Мостовой прав, Помазун вытащил Урал... Спартак был объективно сильнее по всем показателям...
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Ну, и толку с того, что наиграли? Забивать надо было. Саня Соболев два раза выводил партнёров практически один в один. Оба раза наши клоуны не забили. Перед ещё одним - Умяровым - весь ближний угол был открыт, но он ударил в дальний, и тоже не забил. Нет Промеса, и забивать некому. Но виноват Абаскаль, конечно же. С гишпанца вины снимать никто не собирается, но когда игроки индивидуально слабые, то и Гвардьола не поможет.
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Ответ ggreen@list.ru
Саша, на удивление, в адеквате сегодня
Мне кажется уже даже его достали вопросы про спартак.
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Ответ Филипп Юзбашев
Мне кажется уже даже его достали вопросы про спартак.
Думаю он сам себе задаёт их, в данном случае без вопросов высказался...
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