Мостовой о 0:0 «Спартака» и «Урала»: «Москвичи наиграли на победу, соперник в основном думал о защите, Помазун не раз выручал»
Александр Мостовой высказался о матче «Спартака» с «Уралом».
Вчера «Спартак» принимал «Урал» (0:0) в матче 22-го тура Мир РПЛ.
«Исходя из результата, мне не важно, какую игру показал «Спартак». Можно играть хорошо и выигрывать, а можно играть плохо и выигрывать. Сейчас главное результат, а счет 0:0. Отталкиваться нужно от этого.
«Спартак» наиграл на победу. Москвичи выглядели лучше, в том числе, и по созданным моментам. Другое дело, что хорошо действовала оборона «Урала» и прежде всего вратарь Помазун. Он был одним из лучших и не раз выручал.
В последнее время «Урал» в матчах со «Спартаком» всегда имеет моменты и подходы. А сейчас гости большую часть времени думали только о защите. Они вытерпели и выдержали. И еще хорошо, что у «Спартака» есть Зиньковский, который создавал остроту», – отметил бывший игрок «Спартака».