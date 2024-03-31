Мостовой о 0:0 «Спартака» и «Урала»: «Москвичи наиграли на победу, соперник в основном думал о защите, Помазун не раз выручал»

Александр Мостовой высказался о матче «Спартака» с «Уралом».

Вчера « » принимал «Урал» (0:0) в матче 22-го тура Мир .

«Исходя из результата, мне не важно, какую игру показал «Спартак». Можно играть хорошо и выигрывать, а можно играть плохо и выигрывать. Сейчас главное результат, а счет 0:0. Отталкиваться нужно от этого.

«Спартак» наиграл на победу. Москвичи выглядели лучше, в том числе, и по созданным моментам. Другое дело, что хорошо действовала оборона « » и прежде всего вратарь . Он был одним из лучших и не раз выручал.

В последнее время «Урал» в матчах со «Спартаком» всегда имеет моменты и подходы. А сейчас гости большую часть времени думали только о защите. Они вытерпели и выдержали. И еще хорошо, что у «Спартака» есть , который создавал остроту», – отметил бывший игрок « ».