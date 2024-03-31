Мостовой мог возглавить ростовский СКА Басты в Медиалиге
Александр Мостовой мог стать главным тренером СКА Ростов в Winline Медиалиге.
«Был какой-то момент примерно месяц назад, небольшой контакт [со СКА Ростов]. Потом что-то не сложилось. Но я все равно в команде Fight Nights», – рассказал экс-хавбек сборной России.
Ранее Александр Мостовой возглавлял медиафутбольный клуб Fight Nights Камила Гаджиева.
Напомним, СКА Ростов примет участие в пятом сезоне Winline Медиалиги.
Гоните в шею всяких Баст, Мостовых и всякую шушеру!
Придёт чувак с ууусами
Ой мама🤦♂️