Мостовой мог возглавить ростовский СКА Басты в Медиалиге

Теги Александр Мостовой СКА Ростов Василий Вакуленко Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Александр Мостовой мог стать главным тренером СКА Ростов в Winline Медиалиге.

«Был какой-то момент примерно месяц назад, небольшой контакт [со СКА Ростов]. Потом что-то не сложилось. Но я все равно в команде Fight Nights», – рассказал экс-хавбек сборной России.

Ранее Александр Мостовой возглавлял медиафутбольный клуб Fight Nights Камила Гаджиева.

Напомним, СКА Ростов примет участие в пятом сезоне Winline Медиалиги.

 

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16 комментариев
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Ответ Unknown Noname
Что не сложилось? Они чеканить не умеют?
Таков закон сансары, круговорот людей.
+19
-2
+17
Что не сложилось? Они чеканить не умеют?
+15
-1
+14
Мостовой мог возглавить Ливерпуль или Барселону Или Реал Мадрид, Спартак или переехать жить в Лондон. В общем он мог всё, но не сложилось.
+12
0
+12
Во первых СКА не Басты!
Гоните в шею всяких Баст, Мостовых и всякую шушеру!
+8
-2
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Таков закон сансары, круговорот людей.
Как рыжего не станет
Придёт чувак с ууусами
Ой мама🤦‍♂️
+4
0
+4
Ответ Олег Олег
Во первых СКА не Басты! Гоните в шею всяких Баст, Мостовых и всякую шушеру!
Выкупи СКА у Басты и будет СКА Олега Олега, а пока это СКА Басты
+4
-1
+3
Мостовой обязан это сделать. Это его игра, его игра.
+2
0
+2
Почему то всё у Мостового не складывается после первого контакта с клубом.
+1
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Мостовой на словах мог бы тренировать великие клубы, а на деле может только пиво по акции в Дикси покупать
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Нужны грабли посерьёзнее..
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Ответ Слава 65
А у кого Баста купил СКА? Может озвучите.
У города наверное, не знаю. Но владелец клуба - Баста
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Ответ Слава 65
Городу никогда не принадлежал СКА. ФК СКА это некоммерческая спортивная ассоциация с 2013 года т.е у нее несколько учредителей одним из которых и является этот рэпер. В некоммерческой организации не может быть владельца. А то что пишут, что он владелец это от безграмотности.Один написал и все это подхватили для его же пиара. Ведь никто не знает у кого он что купил (в том числе и он сам), потому что он ничего не покупал. В свое время он погасил имеющийся долг и вошел в эту ассоциацию.
с чего это вдруг у некоммерческой организации не может быть владельца? Феноменальный бред) может, точно так же, как у коммерческой. Болеее того, его не может не быть. Не надо путать некоммерческую организацию с общественным объединением
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