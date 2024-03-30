Александр Мостовой: «У «Динамо» была имитация футбола в 1-м тайме. Ужас, полное безобразие. Будто у «Ростова» была игра за высокое место, а москвичи вышли на товарищеский матч»

Александр Мостовой поражен игрой «Динамо» в матче с «Ростовом» (1:4).

«Это ужас! Никто не ответит, что это было. Я в том числе.

В первом тайме « » выглядело ужасно. Вот как здесь не критиковать? Было полное безобразие со стороны «Динамо».

« » нужно похвалить. Они вышли с заряженными глазами. Все выглядело так, будто у «Ростова» была игра за какое-то высокое место, а «Динамо» вышло на товарищеский матч.

«Ростов» заделал фору, все работали и бились. У «Динамо» в первом тайме была имитация футбола», – сказал бывший полузащитник «Спартака».