Александр Мостовой: «У «Динамо» была имитация футбола в 1-м тайме. Ужас, полное безобразие. Будто у «Ростова» была игра за высокое место, а москвичи вышли на товарищеский матч»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой поражен игрой «Динамо» в матче с «Ростовом» (1:4).

«Это ужас! Никто не ответит, что это было. Я в том числе.

В первом тайме «Динамо» выглядело ужасно. Вот как здесь не критиковать? Было полное безобразие со стороны «Динамо».

«Ростов» нужно похвалить. Они вышли с заряженными глазами. Все выглядело так, будто у «Ростова» была игра за какое-то высокое место, а «Динамо» вышло на товарищеский матч.

«Ростов» заделал фору, все работали и бились. У «Динамо» в первом тайме была имитация футбола», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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29 комментариев
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Абсолютно верно сказано. Это было безобразие и ужас.
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Ответ R.N/D
До первого гола игроки Динамо почти все единоборства выигрывали. Как болельщик Ростова думал если и выиграем только случайно если повезёт. И на 22 минуте повезло! Потом 20 минут Динамо просто не смогли прийти в себя и Ростов этим воспользовался. Всё остальное время если не смотреть на счёт Динамовские игроки были агрессивней а Ростов играл как-то уж слишком спокойно.
хреновый у тебя анализ.В принципе 4:1 просто везухой нельзя оправдать
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+8
Ответ Lospinmaps
Я тоже на Динамо ставил ,Александр
А мой брат,как и я поставили на победу Ростова.Мы просто проанализировали и посмотрели последние игры команд.Мы не слушаем псевдоспецов на матч тв.Даже в перерыве дебилы-спецы надеялись на Динамо.Позор.
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+8
Ответ R.N/D
До первого гола игроки Динамо почти все единоборства выигрывали. Как болельщик Ростова думал если и выиграем только случайно если повезёт. И на 22 минуте повезло! Потом 20 минут Динамо просто не смогли прийти в себя и Ростов этим воспользовался. Всё остальное время если не смотреть на счёт Динамовские игроки были агрессивней а Ростов играл как-то уж слишком спокойно.
В смысле почти все выигрывали? Паршивлюк проиграл все что можно
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Паршивлюк это засланный игрок Ростова, когда увидел его в составе Динамо обрадовался, это привозной игрок, в Ростове столько привозил, что офигеть, не понимаю, почему он еще играет в РПЛ.
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+4
Ответ Klevers
Да всё так и есть. Правильно ещё лет 15 назад сказал Газаеев об этом клубе - он проклятый) Хотя конечно не всё так однозначно ... Ну какие 4 мяча, где Ростов домашняя команда и забивает больше 1 гола только по праздникам, на 40 минуте игра была окончена, с Зенитом в кубке на 20 минуте. Удаче Динамо с такой игрой ... Так получилось что видел лишь эти 2 игры, в этом году, но этого достаточно чтобы сделать выводы
Ростов всегда много забивает и много пропускает. Только с Бердыевым мало пропускал. И сейчас на 5 месте по забитым мячам. Вы бы хоть проверяли себя в гугле, если не знаете, прежде чем чепуху писать.
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Ответ R.N/D
До первого гола игроки Динамо почти все единоборства выигрывали. Как болельщик Ростова думал если и выиграем только случайно если повезёт. И на 22 минуте повезло! Потом 20 минут Динамо просто не смогли прийти в себя и Ростов этим воспользовался. Всё остальное время если не смотреть на счёт Динамовские игроки были агрессивней а Ростов играл как-то уж слишком спокойно.
Ростов не забил ещё минимум 4-5 плюс 2 перекладины. Вы о чем? Аналитика не ваше, извините..
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Не лучший вечер у Александра. Команда закадычного друга разгромила на выезде одного из лидеров.
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Ответ R.N/D
До первого гола игроки Динамо почти все единоборства выигрывали. Как болельщик Ростова думал если и выиграем только случайно если повезёт. И на 22 минуте повезло! Потом 20 минут Динамо просто не смогли прийти в себя и Ростов этим воспользовался. Всё остальное время если не смотреть на счёт Динамовские игроки были агрессивней а Ростов играл как-то уж слишком спокойно.
Что значит повезло? Щетинину мяч не случайно достался.
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Ответ Н.Ф.
Не лучший вечер у Александра. Команда закадычного друга разгромила на выезде одного из лидеров.
Как бы то ни было Мостовой не болеет за Динамо, ему точно переживать нет повода, за друга и бывшего партнёра порадовался скорее ...
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Тоже в шоке до сих пор: что это было? Ну дальше кубок с Хабаровском и Спартак. Эти две игры покажут, насколько болен пациент.
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Ответ R.N/D
До первого гола игроки Динамо почти все единоборства выигрывали. Как болельщик Ростова думал если и выиграем только случайно если повезёт. И на 22 минуте повезло! Потом 20 минут Динамо просто не смогли прийти в себя и Ростов этим воспользовался. Всё остальное время если не смотреть на счёт Динамовские игроки были агрессивней а Ростов играл как-то уж слишком спокойно.
Почти все единоборства выигрывало Динамо? Смешно. 😊
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Ответ Андрей Кононов
А мой брат,как и я поставили на победу Ростова.Мы просто проанализировали и посмотрели последние игры команд.Мы не слушаем псевдоспецов на матч тв.Даже в перерыве дебилы-спецы надеялись на Динамо.Позор.
Следующий выигрыш будет ПОБЕДА над Сочи!!!
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Всё к этому и шло. Против Локо с большим трудом удержали победный счёт. Второй тайм был просто провал. Против Ахмата играли тоже так себе. Повезло. Реализуй Ахмат свои голевые моменты, счёт был бы как и вчера.
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Физически Ростов гораздо лучше подготовлен, и результат первого тайма это плоды энергозатратного прессинга Ростова, а второй тайм Ростов отдыхал.
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Это что же получается? Совмещение Карпиным 2 тренерских постов вовсе не плохо?
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Прав "царь"! Все по делу! Полный бардак! Как Лещук мог отдавать мяч игроку, когда около него было два игрока "ростова"!? Это же просто цирк! Думал раньше, что Лещук будет заменой Шунин, теперь думаю нет. Так профессиональный вратарь играть не может.
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Я тоже на Динамо ставил ,Александр
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