Александр Мостовой: «У «Динамо» была имитация футбола в 1-м тайме. Ужас, полное безобразие. Будто у «Ростова» была игра за высокое место, а москвичи вышли на товарищеский матч»
Александр Мостовой поражен игрой «Динамо» в матче с «Ростовом» (1:4).
«Это ужас! Никто не ответит, что это было. Я в том числе.
В первом тайме «Динамо» выглядело ужасно. Вот как здесь не критиковать? Было полное безобразие со стороны «Динамо».
«Ростов» нужно похвалить. Они вышли с заряженными глазами. Все выглядело так, будто у «Ростова» была игра за какое-то высокое место, а «Динамо» вышло на товарищеский матч.
«Ростов» заделал фору, все работали и бились. У «Динамо» в первом тайме была имитация футбола», – сказал бывший полузащитник «Спартака».