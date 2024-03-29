Юран о Мостовом: «Футбольный человек, прошел Крым и Рим. Может, у него получится стать тренером. Пусть в «Пари НН» на стажировку приезжает»

Сергей Юран ответил, почему Игорь Шалимов и Алесандр Мостовой не критикуют его.

– Помимо журналистов, в российском футболе есть два человека, которые критикуют абсолютно всех – и . Но я не видел ни одного плохого слова о вас. Что это? Дружба?

– Я бы не сказал, что мы друзья. Скорее, хорошие знакомые.

Наверное, они просто глубже понимают футбол, чем все остальные, которые только критикуют. Игорь сам работал тренером и знает, что такое давать результат в ограниченных финансовых условиях.

Сашка – тоже футбольный человек. Может, у него получится стать тренером, все-таки в футболе он прошел Крым и Рим (для рифмы произносится часто Рым; то же, что пройти огонь, воду и медные трубы – многое испытать в жизни, приобрести жизненный опыт – Sports).

Если захочет к нам на стажировку – пожалуйста, пусть приезжает, – сказал главный тренер « » .

Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

Сергей Юран: «Не слушаю теоретиков, которые кричат о статистике. Шнякин кто, комментатор? Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»