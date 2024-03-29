Юран о Мостовом: «Футбольный человек, прошел Крым и Рим. Может, у него получится стать тренером. Пусть в «Пари НН» на стажировку приезжает»
Сергей Юран ответил, почему Игорь Шалимов и Алесандр Мостовой не критикуют его.
– Помимо журналистов, в российском футболе есть два человека, которые критикуют абсолютно всех – Мостовой и Шалимов. Но я не видел ни одного плохого слова о вас. Что это? Дружба?
– Я бы не сказал, что мы друзья. Скорее, хорошие знакомые.
Наверное, они просто глубже понимают футбол, чем все остальные, которые только критикуют. Игорь сам работал тренером и знает, что такое давать результат в ограниченных финансовых условиях.
Сашка – тоже футбольный человек. Может, у него получится стать тренером, все-таки в футболе он прошел Крым и Рим (для рифмы произносится часто Рым; то же, что пройти огонь, воду и медные трубы – многое испытать в жизни, приобрести жизненный опыт – Sports).
Если захочет к нам на стажировку – пожалуйста, пусть приезжает, – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»
Сергей Юран: «Не слушаю теоретиков, которые кричат о статистике. Шнякин кто, комментатор? Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»
Спорт образовательный
Он старается. Пашет. И развивается, как тренер. Каким он был "спецом" десяток лет назад - смех и грех (крым и рим, хехе).
Но он работал, работал и работал. Не чурался низших лиг.
И сейчас уже просто на своем огромном опыте, уже не только, как игрока - он в топе нашего тренерского цеха. Вот это его отличие от Аленичева, к примеру. Последний морду воротит от "неинтересных проектов".
А Юран уже 20 лет тренирует. Работал более чем в 10 клубах В основном в низших дивизионах.
В общем, моё уважение.
Серьезно теперь надеюсь увидеть Юрана в Спартаке, Динамо или ЦСКА - в командах, с задачами на медали. Для него это будет новый уровень. Но за 20 непрерывной пахоты тренером по всей стране он этот свой шанс заслужил больше многих.
а вот может ли мостовой лёжа чеканить это ещё вопрос...