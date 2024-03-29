Юран о Мостовом: «Футбольный человек, прошел Крым и Рим. Может, у него получится стать тренером. Пусть в «Пари НН» на стажировку приезжает»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран ответил, почему Игорь Шалимов и Алесандр Мостовой не критикуют его.

Помимо журналистов, в российском футболе есть два человека, которые критикуют абсолютно всех – Мостовой и Шалимов. Но я не видел ни одного плохого слова о вас. Что это? Дружба?

– Я бы не сказал, что мы друзья. Скорее, хорошие знакомые.

Наверное, они просто глубже понимают футбол, чем все остальные, которые только критикуют. Игорь сам работал тренером и знает, что такое давать результат в ограниченных финансовых условиях.

Сашка – тоже футбольный человек. Может, у него получится стать тренером, все-таки в футболе он прошел Крым и Рим (для рифмы произносится часто Рым; то же, что пройти огонь, воду и медные трубы – многое испытать в жизни, приобрести жизненный опыт – Sports).

Если захочет к нам на стажировку – пожалуйста, пусть приезжает, – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

Сергей Юран: «Не слушаю теоретиков, которые кричат о статистике. Шнякин кто, комментатор? Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»

31 комментарий
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Ответ Ебздрогыч
он прошел Крым и Рим (для рифмы произносится часто Рым; то же, что пройти огонь, воду и медные трубы – многое испытать в жизни, приобрести жизненный опыт – Sports). Спорт образовательный
Крым и Рым. это как раз не для рифмы. а именно так и произносится. отсылка к Русско -Турецким войнам 18 века. имеется ввиду походы В Крым и сражение под Рымником.Рым как раз сокращение от Рымника
+36
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+36
Ну вообще Крым и Рым - это не для рифмы, а это реальные сражения Русско-турецкой войны, за что Суворов получил титул графа Рымникского
+32
-1
+31
он прошел Крым и Рим (для рифмы произносится часто Рым; то же, что пройти огонь, воду и медные трубы – многое испытать в жизни, приобрести жизненный опыт – Sports).

Спорт образовательный
+38
-11
+27
Мостовой приезжает в НН и такой сходу: "Серёга, привет, звал? Начинаю тебя стажировать"
+8
-1
+7
Ответ Павел Павленко
Крым и Рым. это как раз не для рифмы. а именно так и произносится. отсылка к Русско -Турецким войнам 18 века. имеется ввиду походы В Крым и сражение под Рымником.Рым как раз сокращение от Рымника
Ого
+7
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+7
Ещё совсем недавно - буквально лет пять назад - я был крайне негативного мнения о Юране, как о тренере. И даже ту в комментариях своих смогу найти отклики этого моего отношения. И это моя ошибка.
Он старается. Пашет. И развивается, как тренер. Каким он был "спецом" десяток лет назад - смех и грех (крым и рим, хехе).
Но он работал, работал и работал. Не чурался низших лиг.
И сейчас уже просто на своем огромном опыте, уже не только, как игрока - он в топе нашего тренерского цеха. Вот это его отличие от Аленичева, к примеру. Последний морду воротит от "неинтересных проектов".
А Юран уже 20 лет тренирует. Работал более чем в 10 клубах В основном в низших дивизионах.
В общем, моё уважение.
Серьезно теперь надеюсь увидеть Юрана в Спартаке, Динамо или ЦСКА - в командах, с задачами на медали. Для него это будет новый уровень. Но за 20 непрерывной пахоты тренером по всей стране он этот свой шанс заслужил больше многих.
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Он сразу кресло главного потребует 😄
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он не поедет, скажет не звонили,не писали,конкретики со стороны клуба не было и т.п.
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Ответ catcher69
это да....но многие тренеры что сейчас тренерят и до спортса не дотягивают )))))
Что есть то есть))))
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Ответ Андрей Валерьевич
И не говори, на одном только Спортсе столько тренеров готовых сидит.
это да....но многие тренеры что сейчас тренерят и до спортса не дотягивают )))))
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Ответ catcher69
в р.п.л. любой мужик из пивной или рюмошной может быть тренером даже не вставая с дивана... а вот может ли мостовой лёжа чеканить это ещё вопрос...
И не говори, на одном только Спортсе столько тренеров готовых сидит.
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Ответ Павел Павленко
Крым и Рым. это как раз не для рифмы. а именно так и произносится. отсылка к Русско -Турецким войнам 18 века. имеется ввиду походы В Крым и сражение под Рымником.Рым как раз сокращение от Рымника
Спасибо
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Кстати, в продолжение темы хочется спросить: Юран со своей рифмой попал как кур в ощип или как кур во щи?
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О какой стажировке речь?? Вы ЧЁ??? Он же чеканить умеет!!! сразу главным!!!
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Что за странный журналист поставил Мостового и Шалимова в один ряд "они всех критикуют"? Царь на световые годы впереди в этом плане
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Не Царское это дело, стажировку проходить).
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Просто Юран единственный, в ком Мостовой уверен, что чеканить умеет, вот и не критикует...
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развивая тему предположу, что рым это рымник
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Ответ Павел Павленко
Крым и Рым. это как раз не для рифмы. а именно так и произносится. отсылка к Русско -Турецким войнам 18 века. имеется ввиду походы В Крым и сражение под Рымником.Рым как раз сокращение от Рымника
Между прочим, Суворов носил титул "граф Рымникский" именно за это сражение
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Ответ Pelerin
Между прочим, Суворов носил титул "граф Рымникский" именно за это сражение
ну я то в курсе.а спец из спортса кто писал про рифму нет как видно. ну это не его вина. а его беда. недоучка увы))
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Ответ Ебздрогыч
он прошел Крым и Рим (для рифмы произносится часто Рым; то же, что пройти огонь, воду и медные трубы – многое испытать в жизни, приобрести жизненный опыт – Sports). Спорт образовательный
за такое образование надо розгами наказывать))
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Чтоб царь поехал в Нижний,да не бывать этому!
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в р.п.л. любой мужик из пивной или рюмошной может быть тренером даже не вставая с дивана...
а вот может ли мостовой лёжа чеканить это ещё вопрос...
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Я бы не сказал, что мы друзья, просто я могу мяч 100 раз начеканить
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