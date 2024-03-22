Выбежавшему на поле на матче Россия – Сербия мужчине грозит до 15 суток ареста. Он выполнял челлендж стримера, который обещал 30 млн рублей за пробег на финале ЛЧ

Выбежавшему на поле на матче Россия – Сербия болельщику грозит арест до 15 суток.

На 28-летнего Максима Десятского составлен протокол по ч. 3 статьи 20.31 «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований». Теперь ему грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до 7 лет.

Десятский принес извинения и признал, что понимал, что, выбегая на поле, нарушает закон.

На такой поступок он пошел после того, как треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) заявил, что готов выплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. Десятский же решил не ждать этого матча, и выбежал в футболке с Буримом во время игры России и .