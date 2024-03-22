Выбежавшему на поле на матче Россия – Сербия мужчине грозит до 15 суток ареста. Он выполнял челлендж стримера, который обещал 30 млн рублей за пробег на финале ЛЧ
Выбежавшему на поле на матче Россия – Сербия болельщику грозит арест до 15 суток.
На 28-летнего Максима Десятского составлен протокол по ч. 3 статьи 20.31 «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований». Теперь ему грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до 7 лет.
Десятский принес извинения и признал, что понимал, что, выбегая на поле, нарушает закон.
На такой поступок он пошел после того, как треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) заявил, что готов выплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. Десятский же решил не ждать этого матча, и выбежал в футболке с Буримом во время игры России и Сербии.
Реальность - позор, 15 суток ареста, штраф
Ну выбежал и выбежал.
Блогер-стример - подстрекатель/организатор -1 год не условно + штраф несколько млн рублей
Так было бы справедливо.
— На полные пятнадцать.
— Ага, полторы декады. Это замечательно!
— С обедом не опаздывайте!
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