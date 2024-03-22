Выбежавшему на поле на матче Россия – Сербия мужчине грозит до 15 суток ареста. Он выполнял челлендж стримера, который обещал 30 млн рублей за пробег на финале ЛЧ

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики товарищеские матчи (сборные) стадионы Футбол

Выбежавшему на поле на матче Россия – Сербия болельщику грозит арест до 15 суток.

На 28-летнего Максима Десятского составлен протокол по ч. 3 статьи 20.31 «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований». Теперь ему грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до 7 лет.

Десятский принес извинения и признал, что понимал, что, выбегая на поле, нарушает закон.

На такой поступок он пошел после того, как треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) заявил, что готов выплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. Десятский же решил не ждать этого матча, и выбежал в футболке с Буримом во время игры России и Сербии.

Материалы по теме

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
надо его к КАЛогривому, чтобы наказание было невыносимым
+93
-7
+86
Ожидание - 30 миллионов рублей
Реальность - позор, 15 суток ареста, штраф
+77
-6
+71
И как он только умудрился дожить до 28 лет, совсем не имея серого вещества?
+51
-10
+41
Ответ Aleksey Yashin
И как он только умудрился дожить до 28 лет, совсем не имея серого вещества?
Ну, многие и до 60-70-80 доживают, что тут удивительного?
+39
-1
+38
поздравляю большой Спортс, вы открыли Меллстроя, который уже года три **** мозг всем обитателям Кибера
+38
-2
+36
Ответ Честный контроль
Юноша забыл, что существует другой челлендж от МВД - выбежишь на поле во время футбольного матча - получишь в дар 15 суток ареста!
сколько же надо ума чтобы напялить майку не пойми кого и выбежать на поле, но важнее другой момент, пока не будет привлечения к ответственности призывающих на подобные действия этот бесогон на поле невозможно прекратить...
+18
-4
+14
Ответ МТБ
Ожидание - 30 миллионов рублей Реальность - позор, 15 суток ареста, штраф
Зато прославился, СМИ этому способствуют, зачем то фамилию всем озвучивают и показывают лицо...
+14
-2
+12
Ответ МТБ
Ожидание - 30 миллионов рублей Реальность - позор, 15 суток ареста, штраф
Тут интереснее другое, что в течение этих 15 суток начнется весенний призыв, а с этого года данный гражданин по возрасту под него проходит.
+13
-2
+11
Ответ Aleksey Yashin
И как он только умудрился дожить до 28 лет, совсем не имея серого вещества?
Большинство людей всю жизнь так живут, и ничего))
+13
-4
+9
Всех этих Мелстримов нужно запретить в РФ
+18
-9
+9
Ответ TFP_Sports
надо его к КАЛогривому, чтобы наказание было невыносимым
Хуже придумать сложно, садизм какой-то!
+11
-3
+8
Юноша забыл, что существует другой челлендж от МВД - выбежишь на поле во время футбольного матча - получишь в дар 15 суток ареста!
+17
-11
+6
Теперь не Десятский уже, а Максим Пятнацкий.
+6
-1
+5
стримера тоже привлечь за провокационные действия..
+17
-12
+5
Блин, это Барсе надо обязательно в финал ЛЧ попасть, чтобы Лапорта мог в футболке мелстроя выбежать и денег заработать. Это ж какой рычаг!
+6
-1
+5
У нас тут на днях будет первенство ЖЭКа. Могу выбежать в любой футболке за 3 ляма.
+6
-1
+5
28 летний пустоголовый, это ведь совсем мозгов ведь быть не должно...
+5
-2
+3
Ответ МТБ
Ожидание - 30 миллионов рублей Реальность - позор, 15 суток ареста, штраф
А в чем позор?)
Ну выбежал и выбежал.
+5
-2
+3
Д.у.р.а.к что-ли этот Десятский? А Бурима карать надо за такие приколы с зомбированием людей
+4
-1
+3
Недавно открыл для себя этого стримера (белоруса). Сомневаюсь, что у него в голове вообще есть серое вещество. В биографии множество неприятных выходок и домашнее насилие. В последнее время часто просит исполнить за баснословные суммы нечто экстравагантное, связанное с пиаром его канала. Например, недавно для него так организовали «привет» от Мбаппе. Также он пообещал 2 миллиона долларов за упоминание его президентом любой страны. Пару недель назад один мальчик записал такое видео с президентом Литвы, но вряд ли получит даже 100 тысяч. Все, что нужно знать
+3
0
+3
Ответ Veld
поздравляю большой Спортс, вы открыли Меллстроя, который уже года три **** мозг всем обитателям Кибера
Я вообще не понимаю, как его до сих пор смотрят люди, после всех его поступков в выходок. В любой другой стране уже бы отменили давно, и лежал бы на свалке истории. А тут какие-то челленджи, мемы..
+4
-1
+3
Десятский - нарушитель - 15 суток
Блогер-стример - подстрекатель/организатор -1 год не условно + штраф несколько млн рублей

Так было бы справедливо.
+7
-4
+3
Есть просто идиотизм, и есть идиотизм, совершаемый по предварительному сговору - тут люлей надо выдавать в удвоенном количестве ☝🏻
+3
-1
+2
За призывы к правонарушению и его финансированию, стримера тоже надо привлекать.
+5
-3
+2
Пусть посидит.
+4
-2
+2
Срамота
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Десятский - нарушитель - 15 суток Блогер-стример - подстрекатель/организатор -1 год не условно + штраф несколько млн рублей Так было бы справедливо.
Потому что надо лечить болезнь( то есть стримера), а не её признаки.
+3
-2
+1
Ответ FilinMD
Большинство людей всю жизнь так живут, и ничего))
Рискну предположить, что уж себя любимого ты точно к этому большинству не относишь?)
+1
0
+1
Ответ Марсель Объелся
Я вообще не понимаю, как его до сих пор смотрят люди, после всех его поступков в выходок. В любой другой стране уже бы отменили давно, и лежал бы на свалке истории. А тут какие-то челленджи, мемы..
это очень грустно, да :(
+1
0
+1
— На сколько вливается товарищ?
— На полные пятнадцать.
— Ага, полторы декады. Это замечательно!
— С обедом не опаздывайте!
©
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий