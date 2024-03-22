«Шахтер» оштрафовал игрока на месячную зарплату за лайк под постом о победе России над Сербией

«Шахтер» оштрафовал игрока на месячную зарплату за лайк под постом о победе сборной России.

Вчера сборная России выиграла у со счетом 4:0. 19-летний полузащитник лайкнул пост о победе российской сборной в инстаграме.

Сегодня « » назвал поведение Тоирова «недопустимым» и «позорным», а также объявил, что оштрафует его на месячную зарплату.

Статистику Тоирова, у которого один матч за сборную Таджикистана, можно найти здесь.