«Шахтер» оштрафовал игрока на месячную зарплату за лайк под постом о победе России над Сербией

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) соцсети Хусрав Тоиров Футбол

«Шахтер» оштрафовал игрока на месячную зарплату за лайк под постом о победе сборной России.

Вчера сборная России выиграла у Сербии со счетом 4:0. 19-летний полузащитник Хусрав Тоиров лайкнул пост о победе российской сборной в инстаграме.

Сегодня «Шахтер» назвал поведение Тоирова «недопустимым» и «позорным», а также объявил, что оштрафует его на месячную зарплату.

Статистику Тоирова, у которого один матч за сборную Таджикистана, можно найти здесь.

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135 комментариев
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Это не настоящий Шахтер, а львовский. Настоящий будет играть в Донецке в чемпионате России.
+385
-132
+253
а в соседней ветке удачи хлопчикам желают против Исландии и говорят спорт вне политики)
+154
-16
+138
Цветет демократия пышным цветом
+143
-17
+126
Ответ Ростовский
Это не настоящий Шахтер, а львовский. Настоящий будет играть в Донецке в чемпионате России.
Сейчас набегут ;)
+98
-20
+78
Дебилизм.
+73
-10
+63
Ответ strelok16
а в соседней ветке удачи хлопчикам желают против Исландии и говорят спорт вне политики)
Там люди с какой-то другой волшебной розовой планеты пони
+67
-9
+58
Ответ strelok16
а в соседней ветке удачи хлопчикам желают против Исландии и говорят спорт вне политики)
Точка зрения в комментариях зависит от того, кто первый вывел свои сообщения в топ: вата или соя. В итоге две почти одинаковые новости могут иметь противоположные по мнению комментарии.
+70
-13
+57
Повеяло запахом свободы ))
+60
-5
+55
Зато благодаря этой новости Хусрав Тоиров обзавелся карточкой на спортсе!
+43
0
+43
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Абсурдно называть команду донецкой, если учесть, что она 10 лет в этом городе не была.
+50
-9
+41
Ответ Rakhim02
Дебилизм.
Д-демократия))
+52
-13
+39
ну хоть не на фронт ...
+37
-3
+34
Кто-то же просматривал))
+34
-2
+32
Это другое
Pure democracy
+32
-4
+28
Вот если бы было наоборот, то новость непременно выложил бы Новиков
+28
-1
+27
Спаси Бог русское воинство! ⬜🟦🟥
+32
-11
+21
Позор Шахтëру! 👎Низкий поступок
+27
-7
+20
Чувствуется сладкий воздух европейской свободы.
+22
-2
+20
Ответ Fenix4050
Комментарий скрыт
Абсурдно писать "обсурдно".
+21
-2
+19
Ответ cektor
ну хоть не на фронт ...
Попал в шорт-лист скаутов ТЦК🥸
+16
-1
+15
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Разве Тоиров лайкал посты Зели? 🤔
+16
-3
+13
Аааахаха, почему они постоянно дно пробивают ? ))
+20
-9
+11
Ты смотри-ка за лайками следят ))
+11
-1
+10
Вот она, настоящая демократия😂😂😂
+16
-6
+10
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
, расцветает Герань под Киевом
+13
-3
+10
И тут Таиров понял куда попал...
+10
-1
+9
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
но знаю точно что в России за такое месяц зарплаты не урежут.
+9
-1
+8
Ответ Трент Резнор
Цветет демократия пышным цветом
не посадили ж
+11
-4
+7
Хусраву желаю подать в суд и отсудить у львовского шахтера бабла
+6
0
+6
Ответ Роман Буянов
Комментарий удален модератором
ну он так и написал
+5
0
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