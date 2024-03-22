«Шахтер» оштрафовал игрока на месячную зарплату за лайк под постом о победе России над Сербией
«Шахтер» оштрафовал игрока на месячную зарплату за лайк под постом о победе сборной России.
Вчера сборная России выиграла у Сербии со счетом 4:0. 19-летний полузащитник Хусрав Тоиров лайкнул пост о победе российской сборной в инстаграме.
Сегодня «Шахтер» назвал поведение Тоирова «недопустимым» и «позорным», а также объявил, что оштрафует его на месячную зарплату.
Статистику Тоирова, у которого один матч за сборную Таджикистана, можно найти здесь.
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