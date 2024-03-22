«Трактор» победил «Динамо» 4-0 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина-2024.

Команда тренера обыграла « » (5:4) в четвертой игре серии второго раунда.

Благодаря этой победе «Трактор» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» (4-2).

Напомним, в сезоне-2022/23 « » не попал в плей-офф.