«Трактор» победил «Динамо» 4-0 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Теги Трактор Алексей Кудашов Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина-2024.

Команда тренера Алексея Заварухина обыграла «Динамо» (5:4) в четвертой игре серии второго раунда.

Благодаря этой победе «Трактор» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» (4-2).

Напомним, в сезоне-2022/23 «Трактор» не попал в плей-офф.

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161 комментарий
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ЧЕЛЯБИНСК с заслуженным выходом в полуфинал!🔥🔥🔥
Это было красиво! Уделать чемпиона в серии с сухим счетом дорогого стоит.
Браво Заварухин! Браво команда! Браво Фукале! Мужики!💪💪💪
+85
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+81
Ответ oldgordon
Болельщик Авто. Поздравляю соседей с заслуженной победой. Удачи в следующей серии!
вам желаю завтра отправить в отпуск недотренера
+53
-1
+52
Болельщик Авто. Поздравляю соседей с заслуженной победой. Удачи в следующей серии!
+53
-1
+52
загнивающий запад
+49
-2
+47
До сих пор в шоке, как же эта Команда преобразилась в плей-офф. И на такой волне болельщикам можно чем черт не шутит задуматься о долгожданном кубке. Команде конечно же нужно продолжать держаться таким же мощным кулаком, играть с такой же уверенностью в своих силах!
Верим!
+37
-1
+36
завтра ждём выноса финского замполита )))
+36
-2
+34
Один Заварухин есть , ждем второго )
+17
0
+17
Трактор по делу обыграл Динамо!!!
Поквитались за финал-2013!!!
+15
0
+15
трааааааактоооор!!!
+15
-1
+14
Ответ oldgordon
Болельщик Авто. Поздравляю соседей с заслуженной победой. Удачи в следующей серии!
Вам тоже желаю свипнуть питер, таких соперников пройти, красавцы!
+15
-1
+14
Молодцы Трактор.)))) Болел СЮ.
+12
-1
+11
Трактористы переехали Ментов !!!
Всё по делу, малодчики парни!!!!!
+12
-1
+11
Трактор, с победой!
Чистая победа.
4-0.
В каждом матче Динамо было не сильно хуже, а где-то на равных, где-то не везло. Но это все не отговорки. Трактор просто был лучше по сумме четырех игр и заслуженно проходит дальше.
Кто бы там ни был в полуфинале, я за Трактор.

А в этой серии болел за Динамо.
+11
0
+11
Трактор был лучше! Все по делу!
И 4-0 в серии это было Мощно!
По такой игре, даже не сенсация, а скорее, закономерность
Удивительное преображение в плей-офф
+11
-1
+10
Ну и 40 заблокированных бросков сегодня все объясняют. Кто больше хотел пройти
+10
-1
+9
Трактор с победой!👍🏻
Есть вероятность, что два брата Заварухины встретятся в полуфинале?
Надеюсь Авто пройдут СКА!
+10
-1
+9
Ну , наконец-то: закрыли гештальт 1993 и 2013 годов. С победой над "Динамо"!
+8
0
+8
А это Челябинск...где мужчины настолько суровы что намазывают Динамо на хлеб, как повидло.
+8
0
+8
Ай хороооооош 🚜Трактор!!!
После унижения Динамо, я понял, что не так плох Салават💚, а как же силëн и мощен ЧТЗ😎
Болею за Трактор до Кубка! Может хоть к дядьке в челябу сгоняю, чашку посмотреть)
+9
-1
+8
Трактористы!!! Это что то!!!
Огонь!!! 🔥 большие молодцы!
Уфа за Трактор!!! 🚜
+9
-2
+7
Ответ neolag
Комментарий скрыт
🤡
+10
-3
+7
Ответ позор не адекватам
Трактор с победой!👍🏻 Есть вероятность, что два брата Заварухины встретятся в полуфинале? Надеюсь Авто пройдут СКА!
Возможность встретиться только в финале
+8
-1
+7
Всё по делу.
Поздравляю болельщиков Трактора.
+7
-1
+6
Все равно переигрывать плофф, после завтрашней победы Авто)))
+6
0
+6
Челябинское порно настолько суровое, что одна команда превалировала над другой 240 минут. Трактористы Красавцы! Кто бы мог подумать, что серия завершиться всухую... Верим всей страной и всем млечным путём завтра в Автомобилист.
+6
0
+6
Браво, трактор!!! (Болельщик Динамо Минск)
Может не в тему, но мне кажется, что мы лучше бы сыграли чем москвичи.
Но тем не менее - браво трактор. Трудяги!!!
+7
-1
+6
Соседи с победой и выходом в полуфинал!!!
Один Заварухин в 1/2 ждём завтра второго, вперед Авто 🏎️
+6
-1
+5
Болельщикам Динамо соболезнование. Динамо играло академически и такая игра продуктивна, когда против тебя слабый соперник, типа сборная Бразилии по хоккею, а Трактор к таковым не относится. И вратари… Это разве вратари?
+5
0
+5
Ответ oldgordon
Болельщик Авто. Поздравляю соседей с заслуженной победой. Удачи в следующей серии!
Спасибо!!! А вы завтра дожмите Питерских.. За вас вообще вся страна болеет!!)
+4
0
+4
Такой позор от Динамо сложно перебить. Разве что ска сможет
+6
-2
+4
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