«Трактор» победил «Динамо» 4-0 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина-2024.
Команда тренера Алексея Заварухина обыграла «Динамо» (5:4) в четвертой игре серии второго раунда.
Благодаря этой победе «Трактор» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
В первом раунде плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» (4-2).
Напомним, в сезоне-2022/23 «Трактор» не попал в плей-офф.
Это было красиво! Уделать чемпиона в серии с сухим счетом дорогого стоит.
Браво Заварухин! Браво команда! Браво Фукале! Мужики!💪💪💪
Верим!
Поквитались за финал-2013!!!
Всё по делу, малодчики парни!!!!!
Чистая победа.
4-0.
В каждом матче Динамо было не сильно хуже, а где-то на равных, где-то не везло. Но это все не отговорки. Трактор просто был лучше по сумме четырех игр и заслуженно проходит дальше.
Кто бы там ни был в полуфинале, я за Трактор.
А в этой серии болел за Динамо.
И 4-0 в серии это было Мощно!
По такой игре, даже не сенсация, а скорее, закономерность
Удивительное преображение в плей-офф
Есть вероятность, что два брата Заварухины встретятся в полуфинале?
Надеюсь Авто пройдут СКА!
После унижения Динамо, я понял, что не так плох Салават💚, а как же силëн и мощен ЧТЗ😎
Болею за Трактор до Кубка! Может хоть к дядьке в челябу сгоняю, чашку посмотреть)
Огонь!!! 🔥 большие молодцы!
Уфа за Трактор!!! 🚜
Поздравляю болельщиков Трактора.
Может не в тему, но мне кажется, что мы лучше бы сыграли чем москвичи.
Но тем не менее - браво трактор. Трудяги!!!
Один Заварухин в 1/2 ждём завтра второго, вперед Авто 🏎️