НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Колорадо» – «Коламбус», «Даллас» сыграет с «Питтсбургом»
«Вашингтон» дома сыграет с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Колорадо» примет «Коламбус», «Даллас» встретится с «Питтсбургом», «Аризона» – с «Сиэтлом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 23 марта, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 23 марта, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 23 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
24 - Робертсон (41 и 46 в два предыдущих), Павелски
23 - Фиала, Джек Хьюс, Хишир, Зиба, Кадри, Таварес, Копитар
22 - Мэтт Ткачук, Айкел (правда, у него 50 игр), Шайфле
и некстваны, и игроки в расцвете, и ветераны. понятно, что на фоне себя самого у Ови не самый удачный сезон. но если на фоне лиги и её лучших игроков за несколько последних лет, то картина выглядит по-другому.
2 раза признавался первой звездой матча, 9 раз второй, 1 раз третьей.
19 - ю (763-ю) 03.03.2022, в большинстве 5* 4 с передачи Джона Карлсона.
Овечкину забить, команде победить.
Будьте счастливы и здоровы! Здоровья вам и вашим семьям главное! И доброй спортивной ночи. Хоккеистам без травм. Пусть победят сильнейшие!
Кузе - по настроению
сначала возвращение Кузи, как его Кэпс чествовать будут предматчевым видео, потом чье "кун-фу" сильнее.
Увы на состав Кэпс без слез не взглянешь - минус Том, Протас и Оши под вопросом.