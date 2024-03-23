НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Колорадо» – «Коламбус», «Даллас» сыграет с «Питтсбургом»

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«Вашингтон» дома сыграет с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Колорадо» примет «Коламбус», «Даллас» встретится с «Питтсбургом», «Аризона» – с «Сиэтлом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

 

Вашингтон – Каролина
Дата проведения
23 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Питтсбург
Дата проведения
23 марта, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Коламбус
Дата проведения
23 марта, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Сиэтл
Дата проведения
23 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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135 комментариев
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Впервые Кузя и Ови по разные стороны баррикад ☝️
+32
-1
+31
Ови проводит не самый лучший сезон, хоть и немного поправил ситуацию в последний месяц. но. я глянул, кто с ним соседствует в списке голеадоров этого года. интересные имена.
24 - Робертсон (41 и 46 в два предыдущих), Павелски
23 - Фиала, Джек Хьюс, Хишир, Зиба, Кадри, Таварес, Копитар
22 - Мэтт Ткачук, Айкел (правда, у него 50 игр), Шайфле

и некстваны, и игроки в расцвете, и ветераны. понятно, что на фоне себя самого у Ови не самый удачный сезон. но если на фоне лиги и её лучших игроков за несколько последних лет, то картина выглядит по-другому.
+24
-2
+22
Ответ Obracham 77
Кто хорошо помнит бомбардирскую гонку сезона 21-22? Тогда трое шли ровно, но примерно туров за 5-10 Юбердо и Гудро почти перестали набирать очки, хз по какой причине, но это выглядело очень странно, а третий стал набирать в 2-3 раза больше. Так что болелы Куча и Маккиннона не расстраивайтесь, если что то пойдет не так).
сейчас бы сравнивать Юбердо и Годро,с Кучеровым или Маккиноном
+21
-2
+19
Ответ vulturecrow
Ови проводит не самый лучший сезон, хоть и немного поправил ситуацию в последний месяц. но. я глянул, кто с ним соседствует в списке голеадоров этого года. интересные имена. 24 - Робертсон (41 и 46 в два предыдущих), Павелски 23 - Фиала, Джек Хьюс, Хишир, Зиба, Кадри, Таварес, Копитар 22 - Мэтт Ткачук, Айкел (правда, у него 50 игр), Шайфле и некстваны, и игроки в расцвете, и ветераны. понятно, что на фоне себя самого у Ови не самый удачный сезон. но если на фоне лиги и её лучших игроков за несколько последних лет, то картина выглядит по-другому.
26 - некий Макдэвид. Что-то знакомое...
+16
0
+16
Ответ vulturecrow
Ови проводит не самый лучший сезон, хоть и немного поправил ситуацию в последний месяц. но. я глянул, кто с ним соседствует в списке голеадоров этого года. интересные имена. 24 - Робертсон (41 и 46 в два предыдущих), Павелски 23 - Фиала, Джек Хьюс, Хишир, Зиба, Кадри, Таварес, Копитар 22 - Мэтт Ткачук, Айкел (правда, у него 50 игр), Шайфле и некстваны, и игроки в расцвете, и ветераны. понятно, что на фоне себя самого у Ови не самый удачный сезон. но если на фоне лиги и её лучших игроков за несколько последних лет, то картина выглядит по-другому.
Ови нас просто приучил к хорошему и теперь нам трудно принять сей факт.
+15
-3
+12
Кузя должен отдать пару голевых на Ови, по старой памяти.
+13
-2
+11
Да простят меня болелы Каролины, ничего против не имею. Но притоплю сегодня за Кэпс.
+13
-2
+11
А ведь Ови вошел во вкус. Уходить без гола ему как-то уже и скучно, наверное.
+9
-1
+8
Дома "Каролине" Овечкин забросил 19 шайб в 45 - ти играх (из 46 возможных), 29 передач, - 1, "Вашингтон" сделал 1417 бросков из них Овечкин 219 бросков, 26 побед у "Вашингтона", 19 у "Каролины".
2 раза признавался первой звездой матча, 9 раз второй, 1 раз третьей.
19 - ю (763-ю) 03.03.2022, в большинстве 5* 4 с передачи Джона Карлсона.
Овечкину забить, команде победить.
+11
-3
+8
Кузя сегодня Лысому на голову кое-что положит,наверняка)
+10
-4
+6
Ответ Jeff Lebowski
Комментарий удален модератором
Енотище, ты совсем в антона пикуля превращаешься((
+7
-1
+6
Ребята не ругайтесь сильно. Мира всем и добра! Это же спорт. Это же радость! А в Москве горе большое. Теракт. 40 человек погибли; более 100 пострадали. Развозят по больницам Москвы и Подмосковья. Все спортивные и массовые мероприятия на выходные - отменены. Пожар тушат с авиацией. Высшая степень. Стреляли из автоматов перед концертом в Красногорске.
Будьте счастливы и здоровы! Здоровья вам и вашим семьям главное! И доброй спортивной ночи. Хоккеистам без травм. Пусть победят сильнейшие!
+6
0
+6
Ответ Jeff Lebowski
Комментарий удален модератором
Это вообще не смешно.
+5
0
+5
Ответ Андрей Арсентьев
Если Ови наберёт очков 65, то сезон будет хорошим для 38-летнего. А если 75, то очень хорошим.
Ови как водка - бывает двух сортов: хороший и очень хороший.
+6
-1
+5
Если физрук снова поставит Макмайкла в первое звено, то я начну сомневаться в его когнитивных способностях
+7
-2
+5
Овечкину забить как можно больше

Кузе - по настроению
+5
0
+5
2+2+2 = 6, именно столько надо Сане сделать за три игры, поэтому ждём очередной дубль ;)
+4
0
+4
Ови обнимется со старыми кентами - и дай бог не настучит опять по башке Свече. А вообще очень интересный будет матч.
+4
0
+4
ждём от Овечкина сюрпризов
+5
-1
+4
Ответ e1ther - e1ther
сейчас бы сравнивать Юбердо и Годро,с Кучеровым или Маккиноном
Во-во. Меня тоже всегда прикалывает. Собственно вообще МакДак в полном сезоне лишь раз набрал больше максимум Кучерова - в прошлом. А так его максимум 153 очка, потом 123. У Кучерова 128 если что и с ним же он и соревновался. Вообще понятно, что МакДак это машина по набору очков, но! Если посмотреть как снайпер он только в топ-10 входит, по сезонам он очень стабильный, но фантастического отрыва у него нет. Если про дуэль МкДак-Кучеров - так в здоров состоянии это уже их третья личная дуэль, одну кстати выиграл Кучеров, а может сейчас и вторую. Т.е. это не некий инопланетянин, это игрок у которого есть конкуренты, вот Грецки в расцвете - это инопланетянин реально, он вёз всем по 50 очков, да ещё и как снайпер тоже по 10+ голов. Пока конечно Лемье не появился. А МакДак ну очень крут, но говорить что он один как Чапаев и пустота - это бред.
+6
-2
+4
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий удален пользователем
Буш младший
+3
0
+3
Удачи великому Сашику!
+3
0
+3
ну что, по традиции Сане Хет-трик!)
+5
-2
+3
Странно что тебя ещё не забанили)))))
+4
-2
+2
Ответ Марк Марк
Это говорит лишь о крутости и запредельном уровне конкуренции в НХЛ.. Ови сча в топ 50 примерно..Выше идет плотным списком куча крутых имен, а некто на 1 месте Меттьюс воткнул в 2.5 раз больше голов)
это говорит о том,что суперстаров было двое тогда,Кросбей и Овечкин,а сейчас их минимум три,я про атаку,остальные не держат уровень,как те двое,или троя сейчас,хотя я бы ещё немца добавил, в суперстаров новых
+2
0
+2
В общем берем пиво и смотрим Сaps vs Canes:
сначала возвращение Кузи, как его Кэпс чествовать будут предматчевым видео, потом чье "кун-фу" сильнее.
Увы на состав Кэпс без слез не взглянешь - минус Том, Протас и Оши под вопросом.
+2
0
+2
Ответ Sweeterus
26 - некий Макдэвид. Что-то знакомое...
Да так один паренёк из Эдмонтона, известен только специалистам!)
+2
0
+2
А Белоказаху стоит напомнить кто спас его родину от нашествия мамбетов)))))
+4
-2
+2
Енот сморозил очередную дичь непонимая что там могли быть его родные? Вроде ж не 5 лет человеку лол
+4
-2
+2
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Лично я против войны, но за Овечкина.
+3
-1
+2
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