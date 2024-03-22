Глава ISU: «Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и безопасности спортсменов»
Глава ISU рассказал, что удивило его в деле фигуристки Камилы Валиевой.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации россиянки на 4 года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе нашли запрещенный триметазидин. Также стало известно, что в период с 2020 по 2021 год фигуристке было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок.
«Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и вопрос безопасности спортсменов.
ISU еще раз подчеркивает, что будет плотнее работать с национальными федерациями, чтобы повышать уровень образованности и приверженности принципам чистого спорта», – сказал президент ISU Ким Чжэ Ель, чьи слова передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.
У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»
а сколько препаратов у других, интересно знать, посчитали бы тоже за 2 года?
Они не пользуются гелем для массажа? Не лечат простуду?
Трусова с собой носит целую аптечку) Сколько в ней препаратов?
Вчера парню стало плохо после проката, ему капельницу с родниковой водой делали?
Спортсмены часто болеют, травмируются, это все надо как то лечить Плюс препараты для восстановления
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Представляю, как они были бы удивлены, сколько веществ было бы обнаружено у них.
Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ.
Кальций, фосфор, кислород, натрий, магний, сера, бор, хлор, калий, ванадий, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен и многие другие необходимые для жизнедеятельности человека!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я в шоке!!!
Если чувак из ИСУ говорит, что 60 за три года - это много, пусть скажет, сколько препаратов принимала совершенно чистая Карен Чен, Нейтан, члены канадской сборной и так далее.
На эту тему есть прекрасная книга «Полный бред», где разбирают, как без регистрации и смс можно впаривать любые цифры с нужным для себя посылом
Или если выяснится, что у нас профессионалы херачат на тренировках по 10 часов шесть дней в неделю, то тоже будет выражено удивление, а то и озабоченность?
Я иногда с этих розовых поней не могу просто.
А, так это она его и спросила, судя по всему)