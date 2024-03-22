Глава ISU: «Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и безопасности спортсменов»

Глава ISU рассказал, что удивило его в деле фигуристки Камилы Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации россиянки на 4 года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе нашли запрещенный триметазидин. Также стало известно, что в период с 2020 по 2021 год фигуристке было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок.

«Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и вопрос безопасности спортсменов.

ISU еще раз подчеркивает, что будет плотнее работать с национальными федерациями, чтобы повышать уровень образованности и приверженности принципам чистого спорта», – сказал президент ISU Ким Чжэ Ель, чьи слова передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.

У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»