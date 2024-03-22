Глава ISU: «Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и безопасности спортсменов»

Теги сборная России допинг ISU женское катание Камила Валиева Чжэ Ель Ким Фигурное катание

Глава ISU рассказал, что удивило его в деле фигуристки Камилы Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации россиянки на 4 года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе нашли запрещенный триметазидин. Также стало известно, что в период с 2020 по 2021 год фигуристке было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок.

«Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и вопрос безопасности спортсменов.

ISU еще раз подчеркивает, что будет плотнее работать с национальными федерациями, чтобы повышать уровень образованности и приверженности принципам чистого спорта», – сказал президент ISU Ким Чжэ Ель, чьи слова передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.

У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»

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119 комментариев
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Никаких 60 веществ никто не обнаруживал, что за бред!!! Это были назначенные врачами медикаменты за долгий период времени из предоставленного самой спортсменкой списка. Включая пластырь, парацетамол, витамины и все, что угодно! И все это разрешенное! Вот так пытаются дискредитировать спортсменов. Так работают технологии. После этого всякие луны утверждают, что почти все российские спортсменки на допинге.
+111
-24
+87
Так если эти добавки разрешëнные, то какие вопросы? А в других странах нагрузки проф спорта на оскорбинке выдерживают?
+80
-22
+58
Главное правильно озвучить - обнаружили почти 60 веществ и скромно умолчать что они разрешённые.
+70
-23
+47
Что за лицемеры
а сколько препаратов у других, интересно знать, посчитали бы тоже за 2 года?
Они не пользуются гелем для массажа? Не лечат простуду?
Трусова с собой носит целую аптечку) Сколько в ней препаратов?
Вчера парню стало плохо после проката, ему капельницу с родниковой водой делали?
Спортсмены часто болеют, травмируются, это все надо как то лечить Плюс препараты для восстановления
+53
-17
+36
Ответ Potapson
Главное правильно озвучить - обнаружили почти 60 веществ и скромно умолчать что они разрешённые.
А 60 разрешённых веществ в 15 ребёнке это, конечно, нормально.
+53
-19
+34
"Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ."
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Представляю, как они были бы удивлены, сколько веществ было бы обнаружено у них.
+38
-7
+31
Какой кашмар!!!
Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ.
Кальций, фосфор, кислород, натрий, магний, сера, бор, хлор, калий, ванадий, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен и многие другие необходимые для жизнедеятельности человека!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я в шоке!!!
+32
-4
+28
Они её на молекулы всю разложили, вся лаборатория работала на её одну. Видно так проверяли как никого другого никогда.
+34
-8
+26
Удивлен, что они всерьез публично обсуждают, сколько РАЗРЕШЕННЫХ веществ нашли у отдельно взятого спортсмена. А по другим таких подробностей не будет? А почему нет?
+29
-3
+26
Ответ N-fox
Никаких 60 веществ никто не обнаруживал, что за бред!!! Это были назначенные врачами медикаменты за долгий период времени из предоставленного самой спортсменкой списка. Включая пластырь, парацетамол, витамины и все, что угодно! И все это разрешенное! Вот так пытаются дискредитировать спортсменов. Так работают технологии. После этого всякие луны утверждают, что почти все российские спортсменки на допинге.
Как же вы правы! И это грустная правда. Ведь именно такая пропаганда и формирует имидж не только наших спортсменов, но и страны в целом.
+35
-11
+24
Вы лучше расскажите, что с Испанией. Бан наложен? Спортсмены отстранены?
+23
-4
+19
Вот же брехло не профессиональное. Не обнаружили, а указано в применяемых за 3 года. Интересно как он пластырь в анализах искать собирается.
+19
-1
+18
Какая прелесть. Он так выстроил фразу, что список разрешенных за 2 года препаратов превратился в 60 препаратов, обнаруженных в пробе.
+18
-1
+17
Ответ Андрей Балабаев
Так если эти добавки разрешëнные, то какие вопросы? А в других странах нагрузки проф спорта на оскорбинке выдерживают?
Оскорбинка это прямо отлично 👍
+19
-2
+17
60 за два года, и там было все включая капли в нос уж простите, а в крови были обнаружены всего несколько веществ. Запрещен только один из них. Глава бы свои лекарства за два года посчитал там бы не 60 было, а гораздо больше.
+16
-1
+15
Разве они вообще имели право публиковать эту информацию? Как защищенный спортсмен все материалы дела должны были быть закрытыми, но это их почему-то не удивляет, а вот 60 препаратов за несколько лет, в число которых входили витамины и препараты от простуды, это конечно удивительно.
+18
-3
+15
Ответ Potapson
Главное правильно озвучить - обнаружили почти 60 веществ и скромно умолчать что они разрешённые.
Все виды аскорбинок и гематоген.
+18
-4
+14
Обнародуйте тогда все вещества остальных спортсменов. Можно подумать там меньше 60 за 2 года будет
+15
-3
+12
Я за последний месяц, с учетом болезни гриппом и во время восстановления, использовала минимум 10 разных таблеток и витаминов (в том числе мельдоний, хаха). Если приплюсовать препараты, которые пила в течение года от разных болезней (типа ротавируса +6), то уже за год 16.
Если чувак из ИСУ говорит, что 60 за три года - это много, пусть скажет, сколько препаратов принимала совершенно чистая Карен Чен, Нейтан, члены канадской сборной и так далее.
На эту тему есть прекрасная книга «Полный бред», где разбирают, как без регистрации и смс можно впаривать любые цифры с нужным для себя посылом
+13
-2
+11
Ответ Лемур
Какой кашмар!!! Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Кальций, фосфор, кислород, натрий, магний, сера, бор, хлор, калий, ванадий, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен и многие другие необходимые для жизнедеятельности человека!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я в шоке!!!
Самое главное забыли, там кажется еще указывались пластыри. Если не ошибаюсь. Вот это уже страшно. Пугает, зачем они.
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Ответ Ебздрогыч
Да даже деду столько не прописывали, сколько ей!
Мы еще не брали анализы у 40-летних победительниц...
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Интересно, сколько веществ было обнаружено у Симоны Байлз, что без них она оказалась неспособно даже завершить квалификацию на ОИ в Японии.
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То есть, докопаться умудрились ещё и до РАЗРЕШЁННЫХ веществ? Это ещё что такое? Фармакология и диетология не является такой же частью профессионального спорта, как и, скажем, тренировки?

Или если выяснится, что у нас профессионалы херачат на тренировках по 10 часов шесть дней в неделю, то тоже будет выражено удивление, а то и озабоченность?

Я иногда с этих розовых поней не могу просто.
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О Нееет! День триумфа 40-летних девушек, не мог обойтись без Камилы Валиевой... Спортс он такой спортс...
+15
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+8
Глава ISU: У Валиевой в крови найден "Дигидрогена монооксид" в огромных концентрациях. Только в крови его содержание составляет 90%. Ужасные русские насильно заставляют ребёнка употреблять это вещество, это уже вопрос не только чистого спорта, но и безопасности спортсменов
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Сформулировал где-то на уровне журналиста Майи Багрянцевой или даже выше.
А, так это она его и спросила, судя по всему)
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Лицемеры. Лучше бы объяснили: почему запрещённая малюсенькая доза была обнаружена в первых числах января, а обнародовали только в конце февраля после проката командника? Специально придерживали чтобы очернить на олимпиаде и отобрать потом медали
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60 разрешенных веществ - гречка, вода, огурцы... Боже, чем пичкают детей
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Ответ Andrei Andreev
Экдистерон Анаболический стероид Да и ребенка л карнитином кормить не самая лучшая идея
L-карнитин назначают даже новорожденным детям.
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Ответ Девочка с севера
Вы лучше расскажите, что с Испанией. Бан наложен? Спортсмены отстранены?
И с немецкими допинговыми клиниками.
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