Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 48 шайб
Александр Овечкин забил 846-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б). Также на его счету результативная передача.
Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.
-110-я шайба в пятницу в 187 игре, (4-й, 3-й Гретцки-122, 2-й Селянне-129, 1-й С.Айзерман-134,) преследователь – Кросби-74 в 142 играх(20-й) рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -80 шайб и во вторник- 151 шайб
-6587-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4034(24-й), Кэйн-4033(25-й),
-7224-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й)
-3600-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3834,1-й Кэл Клаттербак-3991
-4229-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4340, 2-й Мартин -4307)
-1541-е очко в РС, 846+695 (13-й, 12-й Кросби -1571, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1282(37-й)
-1541-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1571, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1282 на момент окончания матча Вашингтона(15-й)
-1682-е очко в РС и КС, 918+764, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1772, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1462(31-й)
-579-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-555(20-й)
-в 430-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-343(35-й)
-48-я шайба и 102-е очко в 89-й игре с Каролиной в РС, 18-я в большинстве, 426-й бросок в створ
- Пётр Кочетков стал 175-м вратарем, пропустившим от Ови и 134-й в ворота которого Ови забрасывал 2 и более, это была его 3-я игра против Александра, в которых Ови нанес 10 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови: Павелски-153, Кросби-150, Малкин – 149, Стэмкос-145 вратарей
-16-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845 и 846-я шайба Ови 12-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
- 846-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й),
-416-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й )
-641-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-144-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132)
-311-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й),
-283-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й)
-918-я в РС и КС, Ови 846+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й),
-371-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-283(15-й)
-140-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-119(21-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-116-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-105( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-66-я после 37 лет(24-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-80(14-й)
-24-я в возрасте 38 лет(10-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-53 ( с учетом текущей игры)
53 это на три сезона ещё, за два вряд-ли управится
В последних 4 матчах - 6 голов
Хейтеров как рукой смело ))) Шумов и компания выходите
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 846 ( 1413 матчей ) - 0, 598 за игру.
1. Малкин 491
2. Фёдоров 696
3. Овечкин 695
Джо Нуиндайк 26
Теему Селянне 27
Жан Рателль 28
Да даже в этом сезоне Павелски (которому 39) сегодня 25 - ю забил.
Алекса Великого с 1+1 !
Так держать!
Вопрос, почему вообще кто-то ставит в пример Овечкину Бретта Халла?
Он конечно игрок великий, просто Овечкин намного более великий