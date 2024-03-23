Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 48 шайб

Александр Овечкин забил 846-й гол в НХЛ.

Капитан « » реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б). Также на его счету результативная передача.

Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории , уступая (894 шайбы в 1487 играх).

В 66 матчах текущего сезона набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.