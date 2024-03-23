Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 48 шайб

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Александр Овечкин забил 846-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б). Также на его счету результативная передача. 

Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.

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48 комментариев
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-152-я в марте в 255 игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх) преследователь –Кросби - 102(22-й)
-110-я шайба в пятницу в 187 игре, (4-й, 3-й Гретцки-122, 2-й Селянне-129, 1-й С.Айзерман-134,) преследователь – Кросби-74 в 142 играх(20-й) рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -80 шайб и во вторник- 151 шайб
-6587-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4034(24-й), Кэйн-4033(25-й),
-7224-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й)
-3600-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3834,1-й Кэл Клаттербак-3991
-4229-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4340, 2-й Мартин -4307)
-1541-е очко в РС, 846+695 (13-й, 12-й Кросби -1571, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1282(37-й)
-1541-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1571, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1282 на момент окончания матча Вашингтона(15-й)
-1682-е очко в РС и КС, 918+764, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1772, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1462(31-й)
-579-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-555(20-й)
-в 430-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-343(35-й)
-48-я шайба и 102-е очко в 89-й игре с Каролиной в РС, 18-я в большинстве, 426-й бросок в створ
- Пётр Кочетков стал 175-м вратарем, пропустившим от Ови и 134-й в ворота которого Ови забрасывал 2 и более, это была его 3-я игра против Александра, в которых Ови нанес 10 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови: Павелски-153, Кросби-150, Малкин – 149, Стэмкос-145 вратарей
-16-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845 и 846-я шайба Ови 12-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
+34
-2
+32
- 846-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-48 шайба), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-542(33-й), Малкин-490(50-й),
- 846-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й),
-416-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й )
-641-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-144-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132)
-311-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й),
-283-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й)
-918-я в РС и КС, Ови 846+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й),
-371-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-283(15-й)
-140-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-119(21-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-116-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-105( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-66-я после 37 лет(24-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-80(14-й)
-24-я в возрасте 38 лет(10-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-53 ( с учетом текущей игры)
+33
-2
+31
Ответ y.krasutskiy
Комментарий скрыт
y.krasutskiy 17 марта, 09:23 | К новости Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 53 шайбы
53 это на три сезона ещё, за два вряд-ли управится
+27
-4
+23
Пошло у Овечкина наконец-то, в идеале 30 наковырять

В последних 4 матчах - 6 голов

Хейтеров как рукой смело ))) Шумов и компания выходите
+31
-9
+22
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 846 ( 1413 матчей ) - 0, 598 за игру.
+21
-1
+20
Сане остался один ассист до Фёдорова.
1. Малкин 491
2. Фёдоров 696
3. Овечкин 695
+18
-3
+15
Хорошо бы в этом сезоне как минимум 30 забить, было бы здорово.
+13
-2
+11
Ответ y.krasutskiy
Комментарий скрыт
В 39 лет, Брэтт Халл 25
Джо Нуиндайк 26
Теему Селянне 27
Жан Рателль 28
Да даже в этом сезоне Павелски (которому 39) сегодня 25 - ю забил.
+13
-3
+10
Ответ Obracham 77
Сане остался один ассист до Фёдорова. 1. Малкин 491 2. Фёдоров 696 3. Овечкин 695
Малкин 791
+8
0
+8
Вашингтон - с победой !

Алекса Великого с 1+1 !
Так держать!
+9
-1
+8
Кочетков 12-й российский вратарь пропустивший от Овечкина впервые. 2 - й в форме "Каролины".
+7
0
+7
Красава Ови. Продолжай и дальше забивать. Хотелось бы в этом сезоне уже 850+700 🥳
+7
-1
+6
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 846-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-48 шайба), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-542(33-й), Малкин-490(50-й), - 846-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й), -416-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й ) -641-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471 -144-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132) -311-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й), -283-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й) -918-я в РС и КС, Ови 846+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й), -371-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-283(15-й) -140-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-119(21-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет, -116-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-105( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет, -66-я после 37 лет(24-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-80(14-й) -24-я в возрасте 38 лет(10-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-53 ( с учетом текущей игры)
А вот и он, всеми любимый и обожаемый Маг цифр и Гуру статистики, лично знакомый с Сашей Овечкиным, который знает всё о его достижениях и с удовольствием делящийся этим с нами! Огромное спасибо, Дух, он же Андрей!!🤝🤗👍 Приступим….☺️
+7
-1
+6
Саня в огне!
+10
-5
+5
Саня забивает играя в самой малозабивающей команде Востока.
+6
-1
+5
Пожелаем Саше ещё дубль в этой и следующей игре и серию из 10 игр с голами и уверенный выход в плей-офф
+6
-2
+4
Овечкин - 1541 очко! Торнтона обошёл, пока 13-й в истории по очкам.
+7
-3
+4
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) : 1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру. 2) ОВЕЧКИН - 846 ( 1413 матчей ) - 0, 598 за игру.
полет нормальный.
+4
-1
+3
Приятно, когда часто появляются такие новости. Почти каждая шайба или передача это какой-то новый рекорд. Александр набрал сумасшедшую форму. Главное не останавливаться.
+4
-1
+3
Ответ Direct free kick
Павелски просто один из 5-6 сильных игроков Далласа. Когда там была неразбериха до эпидемии, то он 0,5 балла за игру не осилил. Он молодец, что драфт 2003 весь по голам и видимо по очкам тоже оставил позади. Тот же Перри только только 900 очков смог набрать. Овечкину он точно не друг, не враг, просто никто. А то осенью пара писарей заделались в его фанаты, сейчас попрятались или сделали вид, что ничего не было
Так они особенно возбуждены были в прошлом ПО, когда Джо трёшку забил. Но главное отличие Александра Михайловича - стабильность. Смотрим дальше.
+3
0
+3
Ответ Obracham 77
Сане остался один ассист до Фёдорова. 1. Малкин 491 2. Фёдоров 696 3. Овечкин 695
Как понять эту статистику? Мб у Малкина 791? А то у меня что-то не сходится
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
Никто из этих людей Овечкину не ориентир. Он сам себе ориентир. Больше всех по 50* включая самые "возрастные" 50 Больше всех по 40 включая самые "возрастные" 40 Больше всех по 30** *вместе с Уэйном и Босси ** вместе с Гартнером, тут есть шанс уйти в единоличные лидеры Полный вперёд!
Так я об этом и пишу , первая мысль, что в этом возрасте забивают, а второе, что если Павелски за 16 сезонов проведённых в НХЛ, один раз только выбил 40 шайб, а в 39 лет забросил 25, значит и Овечкин забьёт тоже.
+2
0
+2
Даёшь побитие рекорда в следующем сезоне!
+4
-2
+2
Ответ paha
Пошло у Овечкина наконец-то, в идеале 30 наковырять В последних 4 матчах - 6 голов Хейтеров как рукой смело ))) Шумов и компания выходите
Бретт например забил 24 в 35,5 лет в постчемпионском Далласе в 79 матчах. С полезностью -21 и это в команде, где обычно в + закончить проще.
Вопрос, почему вообще кто-то ставит в пример Овечкину Бретта Халла?
Он конечно игрок великий, просто Овечкин намного более великий
+6
-4
+2
Я опять весь чешусь, жду Духа, ну когда же? Весь как на иголках, хочу цифры и достижения от Сани!!!🤲
+3
-1
+2
Ответ astz
Как понять эту статистику? Мб у Малкина 791? А то у меня что-то не сходится
792 у Малкина
+2
0
+2
Офис неожиданно поехал ближе к народу, к воротам. Дозорный за Ови (Нечас, 88 номер) от неожиданности уткнулся в спину Ови, как в скалу, и упал, как подкошеный, а шайбу Ови уже молниеносно получил справа от Строума и завёл в пустой угол! Красота! Так Ови вскрыл очередного вратаря, Кочеткова, 125й!. Ови и Строум лучшие бомбардиры команды.
+2
0
+2
В этом деле главное не останавливаться.
+3
-1
+2
Ответ Дух Хлебонасущенского
-152-я в марте в 255 игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх) преследователь –Кросби - 102(22-й) -110-я шайба в пятницу в 187 игре, (4-й, 3-й Гретцки-122, 2-й Селянне-129, 1-й С.Айзерман-134,) преследователь – Кросби-74 в 142 играх(20-й) рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -80 шайб и во вторник- 151 шайб -6587-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4034(24-й), Кэйн-4033(25-й), -7224-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й) -3600-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3834,1-й Кэл Клаттербак-3991 -4229-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4340, 2-й Мартин -4307) -1541-е очко в РС, 846+695 (13-й, 12-й Кросби -1571, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1282(37-й) -1541-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1571, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1282 на момент окончания матча Вашингтона(15-й) -1682-е очко в РС и КС, 918+764, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1772, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1462(31-й) -579-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-555(20-й) -в 430-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-343(35-й) -48-я шайба и 102-е очко в 89-й игре с Каролиной в РС, 18-я в большинстве, 426-й бросок в створ - Пётр Кочетков стал 175-м вратарем, пропустившим от Ови и 134-й в ворота которого Ови забрасывал 2 и более, это была его 3-я игра против Александра, в которых Ови нанес 10 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови: Павелски-153, Кросби-150, Малкин – 149, Стэмкос-145 вратарей -16-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845 и 846-я шайба Ови 12-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
А когда он успел две шайбы Кочеткову забросить? Сегодня же первая была и пока что последняя
+1
0
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Ответ Вадим Скорин
Так они особенно возбуждены были в прошлом ПО, когда Джо трёшку забил. Но главное отличие Александра Михайловича - стабильность. Смотрим дальше.
Свою главную серию в плей-офф старый еврей завалил - 1+0 в пустые ворота за 6 игр против Питтсбурга в финале 2016
+1
0
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