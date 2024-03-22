Алвес возьмет кредит, чтобы выплатить 1 млн евро залога для выхода из тюрьмы

Дани Алвес может внести залог уже сегодня – для этого он хочет взять кредит.

Экс-защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу. Сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако вчера Неймар-старший заявил, что не даст денег.

По данным La Vanguardia, в четверг юристы футболиста связались с несколькими банками, чтобы запросить кредит на оплату залога. Недавно Алвес выиграл суд у налоговой, которая теперь должна вернуть ему деньги. Их в будущем и хотят использовать в качестве залога.

Некоторые банки отказались выдавать кредит Алвесу из-за репутационных рисков, но в четверг вечером один из них согласился провести операцию. Из-за позднего времени согласия операцию не смогли произвести вчера. Возможно, деньги внесут уже сегодня, и Алвес выйдет из тюрьмы.