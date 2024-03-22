Алвес возьмет кредит, чтобы выплатить 1 млн евро залога для выхода из тюрьмы

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия деньги Футбол

Дани Алвес может внести залог уже сегодня – для этого он хочет взять кредит.

Экс-защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу. Сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако вчера Неймар-старший заявил, что не даст Дани денег.

По данным La Vanguardia, в четверг юристы футболиста связались с несколькими банками, чтобы запросить кредит на оплату залога. Недавно Алвес выиграл суд у налоговой, которая теперь должна вернуть ему деньги. Их в будущем и хотят использовать в качестве залога.

Некоторые банки отказались выдавать кредит Алвесу из-за репутационных рисков, но в четверг вечером один из них согласился провести операцию. Из-за позднего времени согласия операцию не смогли произвести вчера. Возможно, деньги внесут уже сегодня, и Алвес выйдет из тюрьмы.

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71 комментарий
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Можно ещё контракт с мин.обороны подписать.
+79
-6
+73
8-800...
+50
0
+50
Ответ de-fussball
8-800...
5553535
Проще п.др.чить, чем в туалете бабу драть.
+47
-2
+45
Ответ Утя Ваткин
Можно ещё контракт с мин.обороны подписать.
Да, Алвес в любых кондициях на правом фланге будет полезен
+25
0
+25
Ответ de-fussball
8-800...
...555-35-35 - лучше позвонить, чем у кого-то занимать!
+27
-2
+25
Присунул в кредит.
+16
-1
+15
Ответ Борис Громов
99% что дернет на частном борту
При вылете из аэропорта на частном борту таможенный контроль в стране вылета не производится? Как это работает?
+11
-1
+10
Ответ Lionel Andres Messi 10
Значит, действительно намерен сбежать. Иначе не вижу веского резона добиваться дорогой ценой крох свободы.
Так залог возвращается, когда ты являешься в суд, так что это не дорогая цена
+9
0
+9
в Альфе главное не бери, а то эти козлы доп условия через какое-то время оформляют без согласия, потом ругаться в чате устанешь
+9
0
+9
Ответ Утя Ваткин
Можно ещё контракт с мин.обороны подписать.
Так и судимость снимут.
+8
0
+8
99% что дернет на частном борту
+11
-3
+8
Ответ Богдан
При вылете из аэропорта на частном борту таможенный контроль в стране вылета не производится? Как это работает?
Поинтересуйтесь у сына бывшего губеρнатορа Κρаснοяρского κρая Αρтёма☝️
+7
-1
+6
Значит, действительно намерен сбежать. Иначе не вижу веского резона добиваться дорогой ценой крох свободы.
+11
-7
+4
Прошло 10 лет... "Привет! Одна тут отдыхаешь?"
+5
-1
+4
Какой вменяемый банк выдаст кредит на лям евро осуждённому челу???
+3
0
+3
Почта банк твой выход 🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Ответ Nightguest
Он уже проел всё заработанное за карьеру?
Его счета заморожены же.
+2
0
+2
Ответ Антон Фалафель
Какой вменяемый банк выдаст кредит на лям евро осуждённому челу???
Так-то деньги на его счетах есть. Просто заморожены по решению суда.
+2
0
+2
Ответ Гоша Юхновский
Так залог возвращается, когда ты являешься в суд, так что это не дорогая цена
Так он может и не явится)
+2
0
+2
Ответ Lionel Andres Messi 10
Значит, действительно намерен сбежать. Иначе не вижу веского резона добиваться дорогой ценой крох свободы.
Куда он сбежит? В Бразилию? Робиньо сбежал, но потом все-таки его там посадили
+4
-2
+2
Изнасиловал в кредит.
+3
-1
+2
Он уже проел всё заработанное за карьеру?
+3
-1
+2
Прикольно. Чтоб я так жил. Кологривому на ус мотать))
+2
-1
+1
Владелец Банка - отец Неймара
+1
0
+1
Ответ Борис Громов
99% что дернет на частном борту
Это уже второй кредит надо брать.
+1
0
+1
Ответ Nightguest
Он уже проел всё заработанное за карьеру?
нет
+2
-1
+1
Ответ Ansu Fati
Все счета в Испании заблокированы, президент Бразилии в ярости, что его хотят выпускать. Куда ему бежать без денег? В Африку? Лучше уж отсидеть оставшиеся 2,5 лет, чем прожить оставшуюся жизнь в нищете
в рфпл
+1
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Как он без паспорта то возьмёт. Надо бы ему из тюрячки испанским бабушкам звонить.
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Ответ Дурачок
Присунул в кредит.
👍👍👍👍👍👍👍
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Ответ Vadim Slutsky
Комментарий удален пользователем
У него, вроде бы, ограничительные меры на счетах
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